"Я хочу застрелиться": уполномоченная Зеленского рассказала, почему командиры не выдерживают

Командирам на фронте не легко. Что больше — армия терпит потери не из-за силы врага, а из-за того, "что нас очень мало".

Об этом рассказала уполномоченный президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей военнослужащих Ольга Решетилова в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

По ее словам, получила жалобы военного одного из подразделений, что у них нет подкрепления. Когда она позвонила командиру бригады, то первое, что он сказал — "Хочу застрелиться".

"Он отправляет группы на пополнение, а группы не доходят. А у него приказ стоять и удерживать эти позиции. Если он отойдет, то под удар попадет соседнее подразделение. Это упирается в то, что у него нет людей. Потери мы несем не потому, что противник сильный, а потому, что нас очень мало. Часто из-за нехватки людей появляются эти потери. В данном случае я ничем не могу помочь, потому что не имею права вмешиваться во введение боевых действий. У командира есть приказ, который он должен выполнять", - отмечает она.

Напомним, также Ольга Решетилова рассказала, как накажут бойца ВСУ за отказ выполнять задачи. По ее словам, скорее всего против военного откроют уголовное производство, но это не означает автоматическое заключение.

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