Помещение многодетной семьи / © ТСН

На Львовщине разворачивается драма вокруг многодетной семьи: соцслужбы изъяли сразу семерых детей. У самого маленького младенца обнаружили туберкулез, а у его двухлетнего братика — ожоги кипятком. Семья была на учете социальных служб с прошлого года, однако условия жизни малышей стали критическими.

Корреспондент ТСН Маричка Кужик узнавала все подробности.

Состояние детей: туберкулез и ожоги

Первый инцидент, который напугал врачей, — госпитализация самого маленького ребенка из этой семьи. У 6-месячного младенца обнаружили туберкулез. В больницу мальчика привезли в тяжелом состоянии — с судорогами.

Иван Будзан, отец: «Это первый раз, шо мы попали в больницу. Ночью плюс-минус четвертый час, ребенок перестал есть. До этого чувствовал себя идеально».

Но уже через пять дней в больницу попал и старший брат больного младенца — двухлетний. У него были ожоги лица.

Иван Будзан, отец: «Старший делал себе капучино, поставил на тумбочке, залил кипятком. А тот сделал шаг вперед, крышку зацепил и облил».

Врачи отмечают, что родители не сразу обратились за медицинской помощью.

Лариса Шевченко, детский хирург: «Ребенок был в состоянии средней тяжести с выраженным болевым синдромом, отеками, потому что обратились они не сразу — через сутки от получения травмы. Ребенок нуждается в этапных перевязках под общим обезболиванием».

Изъятие детей и условия проживания

Почему сильные ожоги сына не замечал целые сутки — отец не говорит. Однако уверяет: дети были под присмотром. Пока жена с 6-месячным сыном были в больнице, а он на работе — детей кормила соседка.

Галина Слепец, соседка: «Я должна была приготовить и дать им есть. Я пришла, приготовила еду, они поели».

Сейчас в доме отец остался один. Пока двое детей с мамой в больнице, остальных пятерых соцслужбы изъяли. Мужчина — ветеран АТО, ему 34 года, работает строителем. Жене — 31 год.

Наталья Климко, начальница службы по делам детей: «Мама с маленьким ребенком была в больнице. Папа не мог справиться со всеми, ребенок обжегся. Следующая попала в больницу. Поэтому решили немедленно отобрать детишек из-за условий проживания, из-за всего того, что произошло».

Правоохранители же описывают ситуацию значительно жестче.

Марта Смихура-Скальская, руководитель Жовковской прокуратуры: «Условия вообще не соответствуют потребностям такой большой семьи. Все они, это отец, мать и 7 детей проживают в одной комнате. Условия жизни ужасные. Мною подписано подозрение матери по факту совершения ею ненадлежащего ухода за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, возможно сообщение о подозрении отцу».

Работа соцслужб и позиция отца

Семья была на учете с прошлого года. Чиновники наведывались раз в месяц-два, помогали едой и дровами.

Наталья Климко, начальник службы по делам детей: «Они сделали ремонт. Но я так понимаю, когда больше детишек, маме стало трудно, папа все время на работе и уже они не смогли выполнять родительские обязанности. Последний визит был в декабре — было чисто, было наварено есть. Мы не видели, чтобы дети были в плохом состоянии или больны».

Сейчас старшие малыши в приюте. Их обследовали — туберкулеза не обнаружили. Отец перепуган и спешно делает ремонт, чтобы вернуть детей.

Иван Будзан, отец: «Меня никто здесь не считает плохим папой. Сейчас придут мастера, будем шпаклевать, рисовать, двери менять, тумбочки».

Соседка также надеется на воссоединение семьи.

Галина Слепец, соседка: «Ухаживали за детьми, заботились о детях. Нормально, я бы не сказала, что они не ухаживали за детьми. Я бы хотела, чтобы детей вернули».

Вернут ли детей в семью — будет решать суд.

