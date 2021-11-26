"Я имею на это полное право": Зеленский рассказал, почему живет на госдаче

Президент отметил, что часть государственных дач уже передана детям-сиротам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет право проживать на государственной даче, однако планирует оттуда съехать.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

Президент отметил, что журналисты не имели права запускать дроны над государственными объектами, однако все же это сделали.

"О государственной дачи – я имею на это полное право. Я не хочу жить в этой гостинице, я должен купить дом, снять его. Но чтобы я не сделал, вы все равно будете приезжать ко мне, запускать дроны. Объект "Синегоры" — защищенный объект, хотя вы использовали дроны. И это нарушение законодательства. Что касается детей. Как я и обещал, на госдачах, где я пока живу и имею на это полное право, есть много зданий. И они переданы детям, которые живут без родителей. Уже как год. Это обещание полностью выполнено. Это сложный период, когда выселяем людей, в частности Бурбу, о котором вы упоминали. Они все с нами судятся. Это не так просто сделать", — сказал президент.

Напомним, СМИ обвинили Офис президента в неправомерном использовании государственных ресурсов. Расследователи утверждают, что в прошлую пятницу, 19 ноября, Ермак ,якобы, вместе с президентом полетели праздновать на государственную дачу, в воскресенье вернулись для участия в мероприятиях ко Дню Свободы и Достоинства и в тот же день — до понедельника — снова отправились в Карпаты.

Также президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему не сдержал своего слова и все же переехал на государственную дачу. Он отметил, что это связано только с охраной.

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