- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 3 мин
"Я кричала — помогите": выжившие при ударе по дому жители Киева рассказали жуткие подробности
Россияне массированно атаковали жилые дома в Киеве. В столице 6 погибших.
Россияне массированно атаковали Киев в ночь на 14 ноября. Сейчас в Киеве известно о шести погибших и 35 раненых, среди которых двое детей.
Последствия фиксируют во всех районах. В Святошинском — произошло попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. В Оболонском — прилетело в жилую 9-этажку — загорелись пожары. А в Подольском — был прилет в многоэтажку на уровне 15 этажа, там спасли 13 человек.
Возгорание двух квартир спасатели ликвидировали в Днепровском районе. Там спасены 17 человек. По другому же адресу сообщают о частичном разрушении дома. В Дарницком районе обломки попадали на территории школы, а в Голосеевском — на территории больницы. Возгорание на крыше пятого этажа жилого дома произошло и в Соломенском районе.
Наиболее разрушен дом на Лесном массиве, что в Деснянском районе Киева. Именно там от удара дрона погибли люди. От удара в здании обвалились межэтажные перекрытия, также разрушены квартиры с 9 по 4 этажи.
О том, что сейчас происходит в Деснянском районе — в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.
Спасатели продолжают разбирать завалы
На месте российского удара спасатели продолжают разбирать завалы. На месте также работают кинологические собаки.
«Поисково-спасательная операция продолжается уже 14 часов подряд. Спасатели пытаются добраться до верхних этажей, где эпицентр удара. Спасатели не исключают, что под завалами могут быть люди», — говорит корреспондентка ТСН.
Люди до сих пор ждут возле своих квартир, чтобы забрать свои вещи.
Что известно об обстреле Киева
«Шахеды» и «Искандеры» на этот раз игнорируют энергетическую инфраструктуру и прицельно атакуют жилые дома киевлян.
«Российские террористы этой ночью воевали со столичными многоэтажками. И это главная особенность нынешней атаки по Киеву. Более 30 поврежденных зданий только за одну ночь. Наиболее пострадал вот этот дом в Деснянском районе», — говорит корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.
Ударный «Шахед» прямым попаданием полностью уничтожает квартиры с 9 по 4 этажи. Начинается пожар, жители оказываются в огненной ловушке. Среди них и пани Люба.
«Огонь был такой, я в туалете была. Оно как бахнуло, окна повылетали, двери заблокировало и огонь. Я кричала — помогите и соседка кричала — помогите. Мы не могли выйти, а потом ГСЧС в противогазах вырезали двери и нас вытащили», — говорит она.
По меньшей мере шестеро жителей разрушенного подъезда не выходят на связь. К поисково-спасательной операции привлекают подразделение «Дельта» — это спасательный спецназ, самые опытные ГСЧС-ники страны.
«Сейчас основные усилия спасателей направлены чтобы найти людей и срезать опасные конструкции, сейчас работает тяжелая инженерная техника, кран с люлькой и проводятся высотные работы», — говорит представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий.
После десяти часов спасательной операции деблокируют тела шестерых погибших. Еще 17 удалось спасти, среди них один ребенок. В соседнем Днепровском районе российская атака повредила по меньшей мере восемь домов. Один из них загорелся. Дрон попал в квартиры первого этажа.
Последствия российской атаки у господина Аркадия до сих пор на лице. Сажа, запеченная кровь над бровью и ухом. Своего травмированного ребенка мужчина отправил в больницу. Сам остался спасать уцелевшие вещи. Хотя среди неповрежденного мало что осталось.
«Горело и здесь и там, а мы были в другой комнате — за счет этого и выжил», — говорит он.
Соседка Мария вместе с собакой прятались в коридоре. Трех своих котов не может найти до сих пор.
«Как мы употребили я не знаю, здесь такое пламя было, у меня горела голова», — говорит она.
На местах ликвидации последствий российского террора развернуты спасательные штабы. Кроме спасателей работают следователи полиции, коммунальщики и городские службы. Более 30 локаций в разных районах столицы — жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. Абсолютное большинство ударов — по спальным районам. Россияне в очередной раз сознательно били по гражданским.
