Последствия атаки на Киев / © ТСН

Россияне массированно атаковали Киев в ночь на 14 ноября. Сейчас в Киеве известно о шести погибших и 35 раненых, среди которых двое детей.

Последствия фиксируют во всех районах. В Святошинском — произошло попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. В Оболонском — прилетело в жилую 9-этажку — загорелись пожары. А в Подольском — был прилет в многоэтажку на уровне 15 этажа, там спасли 13 человек.

Возгорание двух квартир спасатели ликвидировали в Днепровском районе. Там спасены 17 человек. По другому же адресу сообщают о частичном разрушении дома. В Дарницком районе обломки попадали на территории школы, а в Голосеевском — на территории больницы. Возгорание на крыше пятого этажа жилого дома произошло и в Соломенском районе.

Наиболее разрушен дом на Лесном массиве, что в Деснянском районе Киева. Именно там от удара дрона погибли люди. От удара в здании обвалились межэтажные перекрытия, также разрушены квартиры с 9 по 4 этажи.

О том, что сейчас происходит в Деснянском районе — в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Спасатели продолжают разбирать завалы

На месте российского удара спасатели продолжают разбирать завалы. На месте также работают кинологические собаки.

«Поисково-спасательная операция продолжается уже 14 часов подряд. Спасатели пытаются добраться до верхних этажей, где эпицентр удара. Спасатели не исключают, что под завалами могут быть люди», — говорит корреспондентка ТСН.

Люди до сих пор ждут возле своих квартир, чтобы забрать свои вещи.

Что известно об обстреле Киева

«Шахеды» и «Искандеры» на этот раз игнорируют энергетическую инфраструктуру и прицельно атакуют жилые дома киевлян.

«Российские террористы этой ночью воевали со столичными многоэтажками. И это главная особенность нынешней атаки по Киеву. Более 30 поврежденных зданий только за одну ночь. Наиболее пострадал вот этот дом в Деснянском районе», — говорит корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

Ударный «Шахед» прямым попаданием полностью уничтожает квартиры с 9 по 4 этажи. Начинается пожар, жители оказываются в огненной ловушке. Среди них и пани Люба.



«Огонь был такой, я в туалете была. Оно как бахнуло, окна повылетали, двери заблокировало и огонь. Я кричала — помогите и соседка кричала — помогите. Мы не могли выйти, а потом ГСЧС в противогазах вырезали двери и нас вытащили», — говорит она.



По меньшей мере шестеро жителей разрушенного подъезда не выходят на связь. К поисково-спасательной операции привлекают подразделение «Дельта» — это спасательный спецназ, самые опытные ГСЧС-ники страны.

«Сейчас основные усилия спасателей направлены чтобы найти людей и срезать опасные конструкции, сейчас работает тяжелая инженерная техника, кран с люлькой и проводятся высотные работы», — говорит представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

После десяти часов спасательной операции деблокируют тела шестерых погибших. Еще 17 удалось спасти, среди них один ребенок. В соседнем Днепровском районе российская атака повредила по меньшей мере восемь домов. Один из них загорелся. Дрон попал в квартиры первого этажа.

Последствия российской атаки у господина Аркадия до сих пор на лице. Сажа, запеченная кровь над бровью и ухом. Своего травмированного ребенка мужчина отправил в больницу. Сам остался спасать уцелевшие вещи. Хотя среди неповрежденного мало что осталось.

«Горело и здесь и там, а мы были в другой комнате — за счет этого и выжил», — говорит он.

Соседка Мария вместе с собакой прятались в коридоре. Трех своих котов не может найти до сих пор.

«Как мы употребили я не знаю, здесь такое пламя было, у меня горела голова», — говорит она.

На местах ликвидации последствий российского террора развернуты спасательные штабы. Кроме спасателей работают следователи полиции, коммунальщики и городские службы. Более 30 локаций в разных районах столицы — жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. Абсолютное большинство ударов — по спальным районам. Россияне в очередной раз сознательно били по гражданским.

