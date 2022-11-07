"Я лежал и гнил" - защитник Харьковщины и его история потери конечностей и бюрократии в больницах

Его зовут Александр. Он родом из Ровно. До февраля 2022-го парень варил вкусный кофе в Киеве, занимался графическим дизайном и спортом. Однако полномасштабное вторжение России кардинально изменило жизнь Александра, который не колеблясь, пошел защищать Украину и бороться за ее целостность и независимость.

Но, по иронии судьбы, именно в День Независимости, 24 августа, украинский защитник получил серьезное ранение, которое привело к ампутации конечностей.

О том, как решил пойти на фронт, что больше всего поразило в боях и почему россиян не стоит недооценивать военнослужащий с позывным "Терен" рассказал в интервью ТСН.ua.

Хотел воевать, но было сложно "легализоваться"

После тяжелого ранения на "нуле" Александр уже перенес несколько операций, ампутацию конечностей и сейчас проходит реабилитацию в Киеве. В разговоре с нами он шутит, а о своем военном опыте рассказывает с энтузиазмом.

Говорит, что решение стать на защиту Украины принял еще задолго до полномасштабного вторжения Российской Федерации. Впрочем, когда это действительно произошло, попасть в ряды армии оказалось нелегко. Объясняет, что сложнее всего было "легализовать свое положение".

"Военкомат мой в Ровно и было проблемой легально легализовать свое положение... Чтобы найти где-то, где ты не просто будешь с автоматом, а где ты будешь, по крайней мере, на каком-то балансе. Первых 2-3 месяца я менял несколько баз, потому что понимал, что там никаких дел не будет. Люди что-то там организовывали, я не понимал, для чего это. Там охраняли, грубо говоря, просто свою базу", - вспоминает "Терен".

В конце концов, юноша попал в "Карпатскую Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), в составе которой и оборонял Украину на одном из самых горячих направлений - Харьковском.

Россияне два часа "засыпали" село

"Терен" признается, что до весны 2022-го не было ни одного боевого опыта, но уже вскоре после пребывания на "нуле" его назначили командиром минометного расчета. Первое сражение, вспоминает, произошло в конце мая. Тогда, по его словам, россияне начали жестко обстреливать село.

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"Мы проснулись от того, что очень рано, часов в 5, начали очень плотный артобстрел, непрестанно. Где-то 1,5-2 часа село засыпали. И мы уже позже знали, что после этого артобстрела идет наступление. Пехота, танки, БТР И прошел этот артобстрел, мы еще ничего не понимаем, что должно быть, проходит буквально полчаса, мы слышим пулеметную стрельбу, автоматные очереди ушли, и мы такие: «Что делать?» К сожалению, по рации никаких команд не отдавалось .Это вообще был мой первый боевой опыт, я немного даже запаниковал сам... Я на то время был еще не очень уверен в себе, потому что миномет я тоже увидел первый раз на войне, какой он выглядит, как он работает", — рассказывает военный.

"Терен" рассказывает, что в этом бою многие военные продемонстрировали пример решительности и отваги. И благодаря смелости, говорит, им удалось отразить штурм врага.

"Поскольку когда кто-то бежит из РПГ (ручной противотанковый гранатомет. – Ред.) на танчик, то тебе просто уже стыдно убегать оттуда. Эмоции были мощные", - говорит боец.

Разгром элитных войск РФ

Кроме того, благодаря приобретенному мастерству украинским защитникам удалось сломать позвоночник наступления россиян на Харьковщине. Там, по словам "Терена", были разбиты так называемые элитные войска Российской Федерации.

"На том направлении именно тогда, когда я был, там стояли дивизии. Но я не был военным, не знал, когда говорят, "Кантемировская дивизия", "Президентские полки". И получается, что они на том направлении просто перестали существовать., разбили их полностью. Я не говорю, что это заслуга только наша, рядом с нами стояла и 93-я бригада, и 24-я, если я не ошибаюсь. Потом их заменили. В общем просто был участок, на котором стояли мы и общими усилиями уничтожили врага", — рассказал военный.

Помощь местным и их смелость

Смелостью поразили "Терена" не только собратья. С энтузиазмом в глазах боец рассказал об одном из тамошних мужчин, который единственный из местных присоединился к военным защищать свой край от оккупантов.

"Он (мужчина-доброволец. — Ред.) подсказывал нам, где овраги какие. Его дом разбомбили... изрешетили полностью. Там (в доме мужчины. — Ред.) жили кацапы. Его (мужчину. — Ред.) взял под опеку один опытный, скажем так мужчина. И он сейчас, кажется, даже что-то типа разведки", — поделился Александр.

Военный также вспомнил дедушку, с которой они часто общались. Говорит, что дедушка водил их по селу, смотрел за скотом местных, а военные кормили его - делились хлебом, крупами, мясом. Впрочем, однажды пожилой мужчина внезапно умер. Его нашли на территории подворья, где он жил.

"Возможно, погиб из-за возраста, возможно, из-за какой-то взрывчатки, я не знаю. Его похоронили на кладбище", - рассказал "Терен".

Что касается самого села, то говорит, что россияне полностью разрушили его: "Ничего не осталось. Они просто валили по селу. Засыпали село и все".

Засыпало в окопе в День Независимости

По словам "Терена", постепенно украинские военные начали проводить "мини-наступательные" операции на Харьковщине и планировали ко Дню Независимости вернуть из российской оккупации большую часть территорий. Впрочем, 24 августа стало для Александра, словно сюжетом из кинофильма. В тот день он помнит в деталях.

Говорит, что планировалась масштабная операция и военные несколько дней подряд тщательно готовились к ней: просыпались рано утром, около четырех часов, ложились поздно и очень уставали за день.

Поэтому отработав 24 августа свои задачи, "Терен" со своей минометной группой решили отдохнуть. Побратимы, говорит, легли под деревом, а ему не хватило места возле них, так что парень решил отдохнуть в окопе.

"К тому времени было так горячо, я такой устал максимально был. Думаю, надо хоть немного вздремнуть, потому что не высыпались вообще. Потом смотрю, что моя команда уже так заключалась под деревом. Мне там места было мало, я оглянулся вокруг и решил лечь в окоп, внутри которого под стенкой мы еще поставили дверь. Это же окоп, безопасно", — делится воспоминаниями "Терен" и продолжает: "Я лег, думал что-то свое. И я уже почти засыпал и в один момент все оборвалось, как в кадре фильма, и уже следующие вещи происходят. Я лежу засыпанный", - вспоминает парень.

Александр говорит, что ему повезло, ведь его спасли двери, которые перед этим поставили внутрь окопа, ведь они, упав образовали щель, через которую к воину попадал воздух.

"Стоял ужасный запах какой-то жареной земли, и металла, и крови. И кричал от того, что меня засыпало, чтобы меня нашли, и потом почувствовал резкую боль", — рассказывает военный.

"Очень пекло, думал, что ноги горят"

Говоря о том, что могло вызвать такой взрыв, Александр предполагает, что это была какая-то мина.

"Я думал, что это фосфор упал. Потому пекло невероятно и, я подумал, что ноги горят. Но это, скорее всего, была какая-то мина. Из того, что мне сказали, то там тогда работали кассетные бомбы, не только по нашим позициях, там где мы стояли. Но меня очень удивило, что люди, которые были у окопа не пострадали. Попало четко в окоп. Или это миномет, очень четко сработал, или судя по тому, как это произошло, могли сбросить с дрона или " ВОГ" или что-нибудь такое", — говорит военный.

По его словам, это был единственный раз, когда в этом районе произошел такой инцидент. Помнит, что еще когда стоял на позициях, то в их сторону вообще не прилетало ничего.

"Над нами летало, а где мы стояли, абсолютно ничего не падало. Только пустые болванки от кассетных бомб РФ (применение этого смертоносного оружия запрещено Конвенцией о кассетных боеприпасах. — Ред.). На самом деле до сих пор остается загадка, чем именно это", — отмечает "Терен".

Эвакуация и бездействие врачей

После ранения Александр попал в госпиталь Харькова, где, как утверждает, находился несколько дней без квалифицированной помощи.

"Мне просто кололи обезболивающее и делали перевязки такие смертельно болезненные. Там было живое мясо и они просто его перевязывали. Я у них спрашивал, будет ли какая-то операция, в больнице объясняли, что оно должно очиститься, потому что там пригоревшие раны", — возмущается он.

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После госпиталя Харькова была полтавская больница, где Александра ждало не более удачное лечение. "Терен" рассказал, что в Полтаве ему ампутировали и левую ногу, которая еще была с пальцами. Впрочем, как ему впоследствии сообщили киевские медики, конечность еще можно было спасти.

Кроме того, однажды произошел еще один потрясающий инцидент. Александру требовались обезболивающие лекарства, но медперсонал сообщил, что их нет, а выписать рецепт – отказались.

"Я лежал просто гнил. Они не поставили того, что должно было оттягивать из ран гной. И я лежу, а у меня гниют ноги, а они: «Ну, не знаем» . Делают какие-то промывки. Один день они вообще приходят и говорят: "У нас закончилось обезболивающее". Я просил дать рецепт, чтобы купить за собственные деньги, но не дали. Врачи ходят там с последними iPhone и так напахченные, что после того, как заходят еще полчаса в палате аромат. Но просто так заглянет (врач .- Ред.) к тебе в палату и пойдет", — рассказывает воин и добавляет, - "Отпускать они тоже меня не хотели, я не знаю, в чем их выгода, или что они хотели. Потом приехал мой друг, решивший эти все вопросы. И на следующее утро за мной приехала скорая".

"В Киеве почувствовал себя нужным человеком"

В Киеве Александр уже прошел надлежащее лечение. Сейчас парень в реабилитационном центре, где кроме питания и оздоровительных процедур, еще предлагают разные курсы. Как пример, он записался на "Развитие бизнеса".

"Привезли в Киев и там уже я почувствовал разницу, будто я приехал в больницу Швейцарии. Все приходят, переспрашивают. У меня хирург очень хороший, к счастью. Может по нескольку раз зайти спросить о самочувствии. Почувствовал в Киеве себя каким-то нужным человеком. Киевский госпиталь — самый лучший", — отмечает Александр.

В дальнейшем воин планирует заказывать несколько протезов, в том числе и спортивные, потому что намерен продолжать заниматься физическими нагрузками. В то же время, признается, что государственная программа покрывает только обычные протезы, другие — будет покупать за свой счет.

"Сегодня (2 ноября. — ред.) был в протезном центре и там сделали слепки. Я давал запрос на тренировочные ноги, но там они будут заказывать под такую стопу, с которой я буду постоянно. Уже пойдет процесс становления на ноги. Но в моем случае, мне не 40-50 лет, я еще хочу заниматься многим и планирую дальше заниматься спортом, поэтому хочется приобрести еще спортивные протезы", — с рвением объяснил юноша.

"Война, как в Афганистане"

Говоря об особенностях боев на Харьковщине, Александр говорит, что россияне ради незаконного захвата украинской земли привлекли всю возможную технику:

"Я часто делаю такие сравнения, что там началась война, как в Афганистане. Там уже и вертолеты были, и самолеты, и тяжелая артиллерия и т.д. И когда всем, чем можно было, это уже не было АТО, это уже не было окопная война".

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Военный отмечает, что российских оккупантов не стоит недооценивать, ведь среди них есть и очень профессиональные военные, которые все равно проигрывают, потому что, по его мнению, они менее мотивированы, чем украинские воины. Впрочем, "Терен" уверен, что мобилизация в РФ никоим образом не изменит успехов ВСУ.

"К сожалению, может стать больше раненых у нас. Но я сомневаюсь, что это переломит любую войну. Я уверен. Я знаю неоднократные случаи, когда 9-10 украинских спецназовцев держали роту и больше, чем рота российских мобилизованных, которые полностью не подготовлены, поэтому я уверен, что половина из этих 200-300 тысяч может даже сдаться в плен. Там деморализация страшная", — констатирует военный.

Размышляя о дальнейшем ходе войны, "Терен" допустил повторную атаку оккупантов с территории Беларуси. Но, по его мнению, им не удастся проломить украинскую оборону.

"Если я правильно понимаю сейчас по карте протекания военных действий, они же на Херсонщине там оттесняются и, вероятнее всего, они бросят эти войска на Запорожское и херсонское направления. А если они уйдут оттуда, то просто опрокинут эти войска на Беларусь и, возможно, будут пробовать еще раз заходить оттуда. Хотя там нет вариантов, как зайти. Зимой вполне возможно", — предполагает военнослужащий.

"Тебя иногда поражает более крупный калибр"

Бои на Харьковщине "Терен" вспоминает достаточно эмоционально, на его глазах виднеются слезы и говорит, что сложно вспомнить один момент, который поразил больше всего:

"Скорее вся эта военная история и является чем-то выразительным. Когда ты впервые приезжаешь и земля дрожат и ты чувствуешь, как это все трясется, когда, как в фильмах, тебя отвергает, когда чувствуешь взрывную волну. Вот это такие первые впечатления были. А потом ты этого привыкаешь. Тебя просто иногда поражает более крупный калибр".

Освобождение Харьковщины

Российские войска с 24 февраля 2022 обстреливали Харьковщину и город Харьков. В ночь на 26 февраля окупать попытались прорвать оборону Харькова, но вражеские танки были уничтожены и контроль восстановлен украинскими войсками. Впрочем, захватчики все еще регулярно обстреливают город и область, убивая мирных людей и уничтожая инфраструктуру.

В сентябре украинские силы совершили молниеносное контрнаступление и освободили города и села Харьковщины от оккупации, а россияне бежали, бросая технику и личные вещи прямо на позициях.

Российские войска причинили много горя и страданий гражданским людям во время оккупации: захватчики убивали, пытали, грабили, насиловали мирных людей и в целом уничтожали все на своем пути.

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