"Я молчал месяц": отец мобилизованного утверждает, что смерть сына цинично замаскировали под отравление

Полиция Житомирской области расследует загадочную смерть мобилизованного военнослужащего Руслана Билеки, который в начале года вернулся с учений из-за границы и находился на одном из полигонов региона. В марте этого года его обнаружили мертвым в военной палатке.

Речь идет о 35-летнем Руслане Билеке, отец которого утверждает, что на теле сына не было живого места от возможных побоев. В то же время, по словам отца Руслана, правоохранители почему-то выдвинули предварительную версию о том, мол, сын чем-то отравился.

ТСН.ua разыскал отца погибшего военнослужащего и пообщался с ним.

"Мой сын был мобилизован 20 января этого года Фастовским военкоматом (Киевская область), — рассказывает Василий Билека, отец погибшего. — Сначала сын находился в учебной части, потом — в боевой. На офицерский состав не жаловался, а вот на сержантский — да, говорил, что сержанты, уроженцы Харьковской области, "съедают" других, унижают, особенно выходцев с запада Украины. То есть стычки с сержантами были постоянно".

По словам Василия Билеки, нарекания сына об унижении были постоянными. Исключением стал период, когда сын вместе с другими был на военных учениях за границей.

Военнослужащий Руслан Билека был мобилизован в январе. Фото предоставлено В. Билекой.

"Сын рассказывал, что ему постоянно приходилось защищать более слабых парней, которые страдали от произвола сержантов. Те ему угрожали разобраться. Так и случилось. Я уверен, что сына убили. Уверен на 100%. Дело в том, что я его видел за два дня до смерти, когда он был цел, без побоев, а потом увидел тело… Все тело, с головы до ног было в синяках… Я не верю в отравление, о котором говорят правоохранители, но его могли избить до потери сознания, а потом наколоть чем-то", — говорит Василий Билека.

К этому добавляет, что у его семьи одно требование – честное расследование этого дела.

"За два дня до смерти я привез сыну новую флисовую кофту. Так вот, на месте происшествия он был сфотографирован окровавленным в этой флисовой кофте, а в морг его привезли в зимней куртке, одетой на голое тело. "Флиску" сняли из-за того, что на ней были чужие пятна крови... Кем убралось все это? Следователями.К этому могут быть причастны высшие руководители. Мое единственное главное требование – провести честное адекватное расследование. Я молчал месяц, два, надеялся на следствие, не хотел скандала из-за того, что сейчас война, но так нельзя, над военными издеваются», — рассказал нам Василий Билека.

Полиция открыла производство по статье "Убийство"

В полиции Житомирской области, чьи сотрудники расследуют это уголовное производство, нам сообщили, что следствие идет по статье "Убийство".

"Отделом полиции №1 Житомирского райуправления на данный момент расследуется уголовное производство по статье 115 УК Украины в отношении указанного человека. В ходе проведения досудебного расследования были допрошены свидетели, с которыми умерший контактировал в последние дни жизни. По их словам, никаких конфликтных ситуаций не было. Согласно проведенным экспертизам в рамках уголовного производства, каких-либо признаков насильственной смерти не выявлено. Сейчас следствие продолжается", — сообщила представитель полиции Житомирской области Виктория Дубовик.

Отец Руслана, не соглашаясь с утверждениями полиции, повторяет, что лично видел тело сына с многочисленными синяками на многих участках.

В военной части, где находился Руслан Билека, на вопросы ТСН.ua об обстоятельствах смерти ответили так: "Позиция воинской части полностью совпадает с позицией полиции. До окончания расследования мы не можем ничего сказать. По предварительным выводам патологоанатома есть отравление определенными веществами. Следствие все выяснит. Мы сами ждем результатов расследования ”.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержан командир военного госпиталя, требовавший S5000 за инвалидность.

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