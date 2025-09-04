"Я на Донбассе такой ненависти не встречал": что говорят в отеле Луцка, где отказались поселять военных

В Луцке в гостинице отказались селить военных / © ТСН

Реклама

В Луцке отказали поселять военных. Произошло это в одном из отелей на окраине города. Об инциденте на своей странице в Facebook написал военнослужащий Ярослав Низик. Вместе с побратимом они ехали в командировку и именно в Луцке остановились на ночлег. Однако работница заведения отказала им в поселении. Поэтому защитникам прямо посреди ночи пришлось искать другое место.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Сообщение военнослужащего Ярослава просто возмутило сеть. Двум защитникам отель в Луцке отказал в поселении. Военнослужащий, который ехал с фронта и целый день был в дороге — такого приема не ожидал.

Реклама

«Я на Донбассе не встречал такой ненависти и пренебрежения», — подчеркнул военный.

Вместе с побратимом посреди ночи пришлось искать другое заведение. А уже утром отправляться в путь. Ярослав по телефону рассказывает нам, как все было той ночью. Говорит, сначала женщина игнорировала его вопросы, а потом молча осматривала с ног до головы.

«С таким видом, что я реально подумал, что может я реально испачкался, или что-то со мной, или с формой», — говорит военный.

А на слова, что они уставшие и едут с фронта, ответила следующее: «Сказала, что нет, военных не селят, что у них какой-то там инцидент был».

Реклама

Администратор заведения, где это произошло, уверяет — никаких инцидентов с военными у них до сих пор не было. Утром дежурная, которая не поселила защитников, как обычно отчиталась.

«Говорит спокойно, все тихо, все нормально. И ни одним словом не обмолвилась, что такая ситуация поздно вечером перед закрытием кафе, что приехали военные и она их не поселила», — говорит администратор отеля Светлана Дерко.



Поэтому о том, что произошло, руководитель узнала из соцсетей.

«У меня ужас, шок. просто, я не могу прийти в себя. Просто диву давалась, как она могла такое сказать», — говорит Светлана Дерко.

Работницу, которая уже пенсионного возраста и работала в заведении несколько лет, после огласки уволили. ТСН пыталась выяснить у женщины по телефону, почему она не захотела поселять военных. Однако та трубку не взяла.

Реклама

Сообщение военнослужащего получило немалую огласку. Под ним — сотни комментариев и более двух с половиной тысяч распространений. В комментариях есть и извинения директора. Говорит, она пыталась связаться с военным.



«Тысячу извинений. Даже не знаю, как не могу найти слов перед господином Ярославом, может какую помощь надо с нашей стороны. Извиняюсь и перед лучанами, и перед военными за такой человеческий фактор», — отмечает администратор заведения.

Ярослав же по дороге на фронт по телефону нам объяснил — пост написал не ради извинений, а чтобы такие ситуации больше не повторялись ни с ним, ни с его собратьями.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ в ЛУЦКЕ! ОТЕЛЬ отказался СЕЛИТЬ ВОЕННЫХ и ВЫГНАЛ на УЛИЦУ среди ночи