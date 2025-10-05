"Я на эти деньги поеду отдыхать": в Киеве известный прокурор воровал во время обыска, исчезли миллионы (видео)

Прокурор Голосеевской окружной прокуратуры Владимир Винников / © ТСН

Прокурор Голосеевской окружной прокуратуры Владимир Винников оказался в центре громкого скандала. Камеры при обыске зафиксировали, как он подкладывает деньги под бумаги и кладет купюры себе в карман. После этого исчезли более 5 миллионов гривен — изъяты средства, так и не попавшие в вещественные доказательства.

На эксклюзивных кадрах, попавших в редакцию проекта Хапуга.UA, прокурор предположительно ворует деньги во время обыска. Он наклоняется к деньгам, которые только что изъяли во время обыска. Потом аккуратно складывает их, будто проверяет наличие, но вместо того, чтобы опечатать и передать в вещественные доказательства — подсовывает их под кипы бумаги, а затем прячет в карман.

Речь идет о прокуроре Голосеевской окружной прокуратуры Владимире Винникове. Год назад мы рассказывали, как во время обысков по делу о госзакупках исчезли миллионы гривен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Попался! Прокурор ворует деньги во время обыска! Все сняла скрытая камера! ХАПУГА.UA

Коротко напомним: против компаний, которые в ковидном 2020 году поставили дефибрилляторы в комплекте медицинских укладок для ГСЧС, весной 2021-го полиция открыла дело о растрате имущества и служебном подлоге. Предприниматели настаивали, что цена на оборудование была ниже чем у европейских коллег, а экспертиза следователей учитывала цены на совсем другие — хуже технических возможностей аналоги. Одной из фирм — дилером победителя в тендере было предприятие «Адвансед Медтехнолоджи». Именно к его руководителю в августе 2023 г. и пришли с обыском.

«Мне в дверь с утра начали ломать дверь, звонить в звонок, ломать дверную ручку. Я спросил кто? Оказалось, обыск», — рассказал директор ООО «Адвансед Медтехнолоджи» Александр Михновец.

В настоящее время досудебное расследование по закупкам продолжается. Впрочем, дело набрало совсем неожиданного поворота, когда к предпринимателю Александру Михновцу пришли с обыском правоохранители.

«Они забрали деньги и прокурор Винников прямо на обыске Михновцу так и сказал, что я на эти деньги поеду отдыхать», — говорит деловой партнер Александра Михновца Виктор Московченко.

Через год после обысков, когда дело из Голосеевской прокуратуры передавали в НАБУ, выяснилось: арестованных во время обыска денег — в гривневом эквиваленте сейчас больше 5 млн грн — нет среди доказательств.

«Оказалось, что прокурор Винников, если я не ошибаюсь, там уже на тот момент почти полгода не появлялся на рабочем месте. Изъятых средств, изъятых у господина Александра, моего клиента, средств в Голосеевской прокуратуре не нашли, он не сдал их, как в соответствии с протоколом, они должны храниться там в определенном сейфе в прокуратуре, он этого не сделал», — рассказал адвокат Александра Михновца Глеб Тимофиюк.

В конце концов из прокуратуры Винникова уволили, а Государственное бюро расследований уже передало в суд обвинительный акт — экс-прокурора обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах посредством злоупотребления служебным положением.

Впрочем, уже сегодня мы видим, потому что это буквально зафиксировано на видео из обысков, Винников до того, как исчезли 5 миллионов гривен, в краже которых обвиняют его, сначала потренировался в воровских фокусах прямо на месте обыска. Тогда еще правоохранитель дергаясь, подсовывает себе купюры со стола, а затем толкает их себе в карманы.

Сколько денег в конце концов снизило со стола во время таких прокурорских маневров, неизвестно. Да и по этому факту уголовного производства пока нет. Однако адвокаты предпринимателя потребуют расследования. А вот по обвинению в служебной краже 5 млн. грн. суд приближается к приговору. Правда сам Винников официально вины так и не признал. Вот как комментировал это раньше:

«Пожалуйста, без комментариев, в связи с тем, что в настоящее время находится дело на досудебном расследовании, поэтому сейчас комментарии не ко времени… Досудебное расследование продолжается, я не могу это досудебное расследование рассказывать».

Буквально на последних этапах рассмотрения дела — перед последним судебным заседанием Владимир Винников мобилизовался, поэтому на следующее заседание должно появиться онлайн.

Будем надеяться, что это не помешает фемиде вынести справедливое решение по делу бывшего прокурора, который должен был стоять на страже закона, но сам стал фигурантом уголовного производства.

