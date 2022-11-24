"Я начальник – ты дурак": дипломат объяснил, почему мнение о мощи российских элит – преувеличение

Российские элиты неспособны сопротивляться Путину из-за сложившейся за многие годы специфической политической системы в России.

Об этом рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сниданку с "1+1" и ТСН.ua.

"Говорить о российских элитах — это преувеличение. Это такая кастовая система управления, которая базируется на принципе "я начальник — ты дурак". Это касается не только армии, но и всего общества. Старший боярин считает дураком меньшего боярина. Это российская политическая и общественная традиция. Поэтому здесь вряд ли можно говорить, что элиты на что-то (госпереворот – Ред.) способны. Способны только те ячейки, которые имеют финансовую самостоятельность и которые не хотят ее терять. Все остальное формализовано и контролировано, так что говорить о попытках протеста – наивные вещи", – говорит дипломат.

По его словам, пока что Путин держит ситуацию в руках.

Но если следить за тем, что пишут российские паблики, то там начинается брожение. Последнее сообщение, что матери хотят встретиться с Путиным, а он отказывается, свидетельствует о том, что эта тема подрывает так называемую стабильность в российском обществе. Россияне по определению – рабы, они неспособны подниматься ради свободы, которой они не понимают", – подытожил Огрызко.

Смена власти в России: насколько это реально

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия после проигрыша в войне будет вынуждена идти на обновление своей "политической элиты".

Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов выразил мнение, что кремлевские элиты понимают, что поражение в войне неизбежно. Поэтому они панически ищут варианты, чтобы не допустить бунтов в России. Один из вариантов – так называемая "операция преемник".

А политический аналитик Валерий Соловей заявил, что Путин собирается передать власть. Якобы диктатор согласился на кандидатуру сына главы Совбеза Николая Патрушева Дмитрия, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства.

По сообщениям западных СМИ, пятерка возможных кандидатов выглядит так:

экс-президент и бывший премьер России Дмитрий Медведев ;

; первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;

министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, а также его отец, председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев ;

а также его отец, председатель Совета безопасности РФ ; основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.