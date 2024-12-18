"Я настаиваю": Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным

Мирные переговоры и окончание войны – темы, обсуждаемые в политических кругах Украины и Запада. Каждый предлагает свои варианты и имеет некоторые сценарии дальнейшего хода событий. Однако готова ли Украина подвергнуться внешнему давлению, каковы реальные намерения в России и что уже сделано для мирных переговоров и окончания войны?

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Переговоры и окончание войны

Украинские и западные политики пытаются прийти к общему согласию относительно мирных переговоров и пути окончания войны в Украине. В частности, новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед журналистами во Флориде, 16 декабря, рассказал о небольшом прогрессе в "прекращении войны" и ожиданиях от Зеленского и намерении вступить в контакт с Путиным. Главный республиканец США заявил, что его команда пытается "остановить ужасную войну, которая продолжается в Украине".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПЕРЕГОВОРЫ О КОНЕЦ ВОЙНЫ: Зеленский сделал неожиданное заявление!

"Мы достигли некоторого прогресса. Ситуация сложная и непростая. Людей убивают в масштабах, которых еще никто не видел… Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России, Украине".

Также новоизбранный президент США высказался о намерении вступить в контакт с Путиным для прекращения войны в Украине.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп после переговоров / Фото: Associated Press

Работа продолжается

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что сейчас между командами его и Трампа продолжается активная работа. Он надеется, что команда Трампа будет поддерживать Украину и не остановит американскую помощь.

"Это пока знакомство. Он не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических возможностей, пока не было инаугурации нового президента США. Пока этого не было, мы работаем с Белым домом, с президентом Байденом. Они сейчас увеличивают количество решений, пакетов". Жаль, что они увеличивают это сейчас, на исходе срока."

Более того, Лидер ни одной страны мира не имеет права вести переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным без Украины. Сейчас важно дипломатическое давление международного сообщества на Кремль. Это заставит "фюрера" сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien.

По словам Зеленского, пока у Украины нет сил, чтобы отвоевать у России территории, однако уступить наши земли Украина не может. Киев пока может рассчитывать только на дипломатическое давление.

"Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью ЕЕ? Да, в будущем, но когда? В таких условиях сесть за стол переговоров с Путиным — это означает дать ему право решать все в нашей части мира. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план, называйте это как угодно. или, шире, россиянам."

Также читайте Спецпредставитель Трампа может посетить Москву – Bloomberg

"Готовность" к заключению соглашения

Примечательно, что во время выступления во Флориде Дональд Трамп заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны быть готовы заключить соглашение для прекращения войны. Цитирую: "Слишком много людей гибнет. Это война, и людей умирает слишком много. Мы будем разговаривать с президентом Путиным и президентом Зеленским. Нужно заключить соглашение". В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что США и странам Европы следует принуждать к мирным переговорам между Киевом и Москвой именно Российскую Федерацию, а не Украину.

"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву".

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Германия может играть "определенную роль" в обеспечении потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной. Впрочем, пока неизвестно, в каком формате это будет происходить.

Трамп, Шольц и переговоры с РФ: как членство Украины в НАТО может стать разменной монетой. / Фото: ТСН.ua

Условия проведения переговоров

Примечательно, что Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, заявил, что переговоры о установившемся мире начнутся только тогда, когда в России не хватит ресурсов продолжать войну. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове. Как заметил политик, мира не будет, если Россию не принудить к нему. "Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для возобновления сил и продолжения наступления", — подчеркнул чиновник.

Не понимают, что это за война

В свою очередь, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что люди, которые постоянно говорят о переговорах, не понимают, что это за война. По его словам, Россия откровенно говорит о том, что она готова к немедленным переговорам. Но у нее цитирую: "есть четкие условия для Украины: отдаете нам то, что мы зафиксировали (четыре области и Крым); отдаете нам свою суверенность; возвращайте на территорию Украины доминирование русского языка, русской культуры, русской церкви; выбирайте себе пророссийское правительство, как в Грузии".

По мнению советника руководителя ОПУ, если согласиться на такие уступки, следует говорить не о переговорах, а о капитуляции. По его мнению, сегодня нет возможности провести переговоры. Об этом можно говорить медийно, но позиции сторон совершенно несопоставимы. Он подчеркнул, что с Россией можно договориться только через инструменты принуждения, о которых постоянно говорит президент Украины. Он также добавил, что принуждение может быть трехмерным: милитарный – даты со складов достаточно оружия; экономическое – усилить санкции; дипломатический – инструменты влияния на другие страны.

Также читайте Зеленский заверил, что Трамп знает об опасности замораживания войны

"Открытая дверь" от Венгрии

Примечательно, что премьер-министр Виктор Орбан считает, что именно Венгрия "открыла дверь" для содержательных переговоров о мире. К такому выводу он пришел после визита в столицу Турции Анкары, где встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Пол года назад о мире никто и слышать не хотел, теперь о нем все говорят. Мы открыли дверь, и теперь можно начинать содержательные переговоры. Это самое большое достижение венгерского председательства в ЕС."

Саммит лидеров ЕС

Напомню, что 19 декабря 2024 года в Брюсселе состоится саммит лидеров Европейского Союза, который откроется обсуждением ситуации в Украине, на котором ожидают присутствие Владимира Зеленского. Украинский президент преследует цель поделиться с лидерами ЕС текущей ситуацией на фронте и собственным видением будущего развития событий. По данным Радио Свобода, французский лидер Эммануэль Макрон планирует в Брюсселе поднять тему миротворческой миссии в Украине. По словам европейского дипломата, с которым они пообщались, эта дискуссия является неотвратимой из-за недавнего визита французского президента в Польшу, обсуждения миротворческой миссии в СМИ, а также предстоящего прихода к власти Дональда Трампа в США, что требует подготовки к переговорам с ним по российско-украинской. войны.

Еще два дипломата, с которыми общалось Радио Свобода, отметили, что обсуждение этой темы направлено на подготовку к переговорам с Трампом и обеспечение участия ЕС в мирном процессе. В то же время, по их словам, идея миротворческой миссии находится на начальном уровне и остается очень "сырой". Франция пытается собрать коалицию из 5-8 стран Европы, «исполненных решимости действовать», сообщало информагентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Также информагентство сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор о ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе.

Однако накануне высокая представительница Европейского Союза по внешней и безопасности политики Кая Каллас заявила, что страны блока пока не будут обсуждать отправку миротворцев в Украину.

Ранее будущий президент США ответил, должна ли Украина уступить собственные территории РФ.

Читайте также: