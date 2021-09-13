"Я не абьюзер, не педофил и не психопат": отец "похищенного" под Киевом малыша объяснил, почему забрал его у матери

"Я не абьюзер, не педофил и не психопат": отец "похищенного" под Киевом малыша объяснил, почему забрал его у матери

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua мужчина изложил свой взгляд на ситуацию, которая произошла в воскресенье, 12 сентября.

Отец "похищенного" в Богдановке под Киевом, малыша объяснил, почему забрал его у матери.

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua, мужчина рассказал, что сыну нужно обследование и лечение по задержке развития. Кроме того, по словам Евгения, который по специальности педиатр, у трехлетнего Димы сейчас сильная простуда, которая грозит осложнениями.

"Я не абьюзер, не педофил и не психопат..."

Когда ТСН.ua договаривался с отцом маленького Димы о разговоре, он сразу отметил, что не хочет устраивать из личной жизни шоу, но согласился объяснить свою позицию.

"Мне нужно себя хотя бы базово защищать и в целом объяснить происходящее. У нас с Юлией, действительно, сложная семейная ситуация, но это исключительно наш внутренний семейный конфликт. Честно, не представляю, что она сейчас говорит именно вам, потому что ее позиция меняется чуть ли не каждый час. Озвучу все позиции вместе на опережение: я не гей, не педофил, не абьюзер, не насильник, не мародер, не хулиган, не психопат, не Волан-де-Морт и т.д., не знаю, какие актуальные обвинения в текущий момент", — говорит Евгений.

Мужчина рассказал, что весь год, который они с Юлией (мамой Димы — ред.) жили отдельно, он участвовал (насколько позволял постепенно нарастающий конфликт) участие в жизни сына Димы и дочери Даши (дочь Юлии от предыдущих отношений — ред. ), которую он удочерил несколько лет назад.

"Это, наверное, просто совпадение, что у Юли была дочь без отца (он жив, если что), а сейчас она пытается оставить без отца и сына. Предполагаю, что если бы биологический отец Дарьи рискнул отстаивать свои права и остаться в жизни дочери, то лет семь назад вы могли бы писать в его честь", — говорит Евгений.

Мальчику требуется обследование и лечение

По словам мужчины, сыну Дмитрию необходимо обследование и лечение по поводу задержки развития, которые не были проведены.

"У меня высшее медицинское образование по специальности педиатрия, это к вопросу об обеспечении благополучия ребенка как конкретно сейчас, так и в дальнейшем", — добавил он.

Также Евгений изложил свой взгляд на ситуацию, которая произошла в воскресенье, 12 сентября.

"Приехав вчера на свидание к сыну, я увидел, что он очень болен (простуда у маленьких детей может протекать с осложнениями). Что интересно — Юлия этого не отрицает, но пытается использовать против меня. Да, родители, и особенно родители-врачи, могут справиться с большей частью ОРВИ, но здесь под вопросом госпитализация. Сразу же я записал ребенка к врачу, но не смог уговорить Юлю съездить вместе. Далее действовал по ситуации, думая только о его здоровье. Ребенок все это время был со мной рядом, и мы смогли вчера попасть к компетентному специалисту ", — рассказывает отец.

По словам Евгения, вчерашнее обследование педиатра подтвердило серьезность его опасений на счет здоровья, а также "неэффективность принятых мамой мероприятий — и по экстренному вопросу ОРВИ, и по задержке развития".

"Сейчас я его лечу по вчерашним рекомендациям, и уже есть положительный эффект. В случае возможного ухудшения состояния — будем госпитализироваться, как нам вчера сказали. Дима накормлен, чист, спокоен, отдыхает и играет", — уверяет Евгений.

"Я много недель получал угрозы со стороны отца Юлии"

На вопрос ТСН.ua, что же это за "спецоперация" с привлечением якобы четырех сообщников, Евгений ответил так: "Я много недель получал угрозы со стороны отца Юлии. Поскольку на территории дома во время моего пребывания в гости к Юлиной семьи также заходили соседи со спиртным, осознавая весь объем риска, я принял дополнительные меры безопасности — организовал свою охрану. Именно ее наличие и помощь Юлия сейчас обставляет как спецоперацию".

Он также пояснил, почему на обнародованном полицией фото малыш выглядит измученным: "Сделана она была, когда меня заставили разбудить сына, который уже в 22 часа спал, чтобы подтвердить, что он жив. Разбудите уставшего ребенка и посмотрите, как он будет выглядеть".

Евгений также рассказал, почему пока не раскрывает своего текущего местонахождения.

"Пока я был вынужден находиться на территории их дома (семьи Юлии — ред.), во время визитов к детям, от отца Юлии мне неоднократно поступали угрозы физической расправы (повод всегда найдется, я один — их трое: Юля, ее отец и мать). Но ради сына, я, рискуя собственной безопасностью, продолжал осуществлять визиты. Ну, а на данный момент мне нужно лечить сына и я реально опасаюсь за свою жизнь", — отметил отец Димы.

"Родительских прав я не лишен и могу быть с сыном когда и сколько хочу"

Что касается решения исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, которым отцу было разрешено посещать сына только в присутствии матери, Евгений говорит, что оно "никакой никакой хоть сколько значимой силы не имеет". Он это решение хочет обжаловать. Говорит, что буквально умолял поселковый совет дать ему возможность обследовать ребенка относительно задержки развития, но только слышал отговорку, мол, у них "нет основания считать ребенка недообследованным".

"Родительских прав я не лишен, в суде порядок моего общения с ребенком, а также место его постоянного проживания не определены. Я могу быть с ним когда и сколько необходимо, это не запрещено (как и любой другой отец или мать без какого-либо судебного решения)", — резюмировал отец Дмитрия.

Отметим, что 24 сентября должен состояться суд, который окончательно определит место жительства ребенка.

Напомним, жительница села Богдановка Броварского района Юлия С. заявила о том, что ее бывший муж забрал сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении.

Кроме того, женщина сообщила, что ее экс-супруг Евгений К. неоднократно угрожал, что якобы отберет ребенка.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку