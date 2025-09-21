«Я не буду жить в свинарнике»: старейшая роженица Украины Подвербная рассказала о новой жизни без дочери

Анна Подвербная в 2023 году и сейчас / © ТСН

Самая старшая роженица Украины, 80-летняя черниговчанка Валентина Подвербная, родившая дочь в 65 лет, после весеннего судебного процесса все же подавала апелляцию, пытаясь вернуть себе ребенка. Но впоследствии отказалась от этого (по факту ребенок живет со своей опекуншей). Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала черниговский общественный деятель Оксана Туник-Фриз, которая организовывала юридическое сопровождение для опекунши Ани Подвербной.

Как выяснил ТСН.ua, на официальном государственном интернет-портале «Судебная власть Украины» в графе «Состояние рассмотрения» отмечено, что дело возвращено.

Кроме того, по словам Оксаны Туник-Фриз, дочь Подвербной, 14-летняя Анна, проживающая вместе со своей опекуншей Еленой Ятченко, открыла в себе музыкальный талант и, вероятно, настроена строить музыкальную карьеру.

«Аня сейчас учится в 9 классе обычной школы и параллельно — в музыкальной школе. У нее есть планы поступить в музыкальный колледж, потому как ребенок близок к искусству. У нее открылся талант, Аня — как пружина, которую сдерживали, а теперь она догоняет все то, чего не получала раньше. Ей очень нравится музыка, она тянется к этому. Следующим шагом может стать поступление в консерваторию. Сейчас ребенок играет на флейте и саксофоне, преподаватели отмечают его талант и трудолюбие», — говорит Оксана Туник-Фриз.

Валентина Подвербная о возвращении дочери говорит сдержанно

В свою очередь, Валентина Григорьевна Подвербная, рассказывая об отношениях с дочерью в комментарии для ТСН.ua, во время разговора с журналистом, разрыдалась.

Она говорит, что продолжает делать ремонт в квартире, который начала еще тогда, когда пыталась в судебном порядке вернуть себе дочь, но из-за высокой стоимости строительных материалов обустройство квартиры идет медленно.

«Надо писать президенту Владимиру Зеленскому», — говорит она. И заплакала.

«Когда Ане нужны деньги, то она приходит, я же не могу ей отказать, даю по тысяче гривен», — утверждает женщина.

Но в новой семье Ани категорически опровергают то, что ребенок нуждается в средствах от Подвербной для базовых нужд. Аргументируют это тем, что опекунша ребенка, Елена Ятченко, является работающей женщиной и обеспечивает не только базовые потребности девочки, но и находит возможность для того, чтобы ребенок путешествовал за пределами Украины, как это было недавно. В новой семье Анны Подвербной уточняют, что Валентина Подвербная действительно давала деньги в последнее время, но это было два раза по одной тысяче гривен, а эти деньги Аня потратила, например, на посещение кофейни, которая ей очень нравится.

При этом Валентина Подвербная в этот раз не высказала мысли, что в ближайшее будущее будет пытаться вернуть себе дочь.

О возможных дальнейших действиях дочери по отношению к ней, Валентине Подвербной, 80-летняя мать говорит: «Я загадывать не буду. Как она считает нужным, так и будет делать. Забрать Аню невозможно, она ничего не понимает. У меня идет ремонт, у меня уже красиво, но социальные службы я к себе не буду пускать, я считаю их врагами. Делаю ремонт ради того, что я же не буду жить в свинарнике».

История семьи Подвербных: что известно

Одним из последних важных событий в жизни Валентины и Анны Подвербных было то, что в конце мая этого года Новозаводской районный суд Чернигова постановил отобрать девочку у ее 80-летней мамы Валентины Подвербной.

Как было отмечено в решении суда, он постановил отобрать несовершеннолетнюю Анну Подвербную у матери, Подвербной Валентины Григорьевны, без лишения последней родительских прав до достижения Подвербной-младшей восемнадцатилетнего возраста, то есть сроком до 22 февраля 2029 года.

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Григорьевна родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр.

По состоянию на данный момент Аня Подвербная живет вместе со своей опекуншей Еленой Ятченко. Последняя работает швеей, проживает также в Чернигове и, как она говорит, настроена помочь этому ребенку найти себя.

Ранее сообщалось о том, что опекунша Анны Подвербной рассказала, как ребенок спал на досках и драном матрасе. Это стал первым интервью Елены Ятченко для СМИ.