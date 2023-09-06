"Я не чувствую себя в безопасности": румыны обеспокоены падением российских дронов на их территорию

На территории Румынии в ночь на 4 сентября упали и сдетонировали российские дроны. Это произошло во время атаки оккупантами инфраструктуры Измаильского морского порта в Одесской области.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позже заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории Румынии во время массированной воздушной атаки РФ против Украины. Впрочем, румынские власти настаивают, что угрозы они ей не представляли. А вот жители румынских сел придерживаются совершенно иного мнения.

Более подробно о том, как реагируют румыны на обстрелы в Украине – в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Из румынского города Тульча на тот берег Дуная виднеется дым из украинской Одесщины, которую россияне после выхода из черноморской зерновой инициативы подвергают беспощадным обстрелам, пытаясь уничтожить портовую инфраструктуру.

А вот в румынском селе Плауру несколько дней назад залетели и сдетонировали российские "Шахеды". Румынам это нападение очень запомнилось – в местных домах выбило стекла.

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"Я не могу сказать, упал ли он с румынской стороны или с украинской. Но это было очень близко от меня, по сравнению с предыдущими бомбардировками, звук был очень громким", — вспоминает пчеловод Габи Попеску, который уже 6 лет подряд привозит к границе из Украины свои ульи.

Местные жители села Плаура так же как и украинцы уже хорошо знают, как и когда начнется обстрел – до них долетают звуки воздушных тревог.

"Мы привыкли к сиренам, днем их игнорируем, но душа напрягается, когда они гудят ночью. Они всегда нападали ночью. Это уже третий обстрел в этом регионе и всегда ночью. Я не ожидала, что эта эскалация дойдет до нашей области, я ожидала, что это произойдет на побережье", — говорит местная жительница Даниэла Танасе.

Румынские власти пока категорически отрицают попадание "Шахедов" на свои территории, не видят угрозы для собственного населения и не спешат принимать меры, как это предусматривает устав НАТО.

"Конечно, есть риск, потому что происходящее очень близко к нашим границам. Россия цинично атакует инфраструктуру, в том числе и гражданскую, не позволяя Украине экспортировать свое зерно. Есть риск несчастных случаев или инцидентов, но пока мы этого не имеем"", — прокомментировала глава МИД Румынии Луминита Одобеску.

То, что угроза для страны НАТО таки была – в этом твердо убеждает украинская власть. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть фотодоказательства российского преступления, снятые украинскими пограничниками и готовый передать их Румынам.

"Мы с уверенностью заявляем и есть доказательства, что беспилотники Shahed попали туда. Бессмысленно это отрицать, поскольку есть фото доказательства того, что там что-то произошло, что-то упало. Но понятно, что как суверенное государство они взяли паузу, чтобы полностью расследовать и прийти к выводам", — заявил Кулеба.

"Я немного боюсь, хотя чиновники заверили, что они обращают внимание. Я имею в виду, что я не чувствую себя здесь в безопасности. Я на румынском берегу и не чувствую себя в безопасности", — говорит Габи Попеску.

Мэр румынской коммуны Чаталкиой говорит, что большую обеспокоенность вызывает то, что дрон может случайно упасть или удариться в село, которое он представляет.

На территории каких стран падали обломки российских ракет и дроны.

В октябре 2022 года сбитая российская ракета упала в Молдаве. А в ноябре – во время российского обстрела – две ракеты попали в польское зернохранилище. Тогда погибли два человека. Варшава впоследствии заявила, что они были украинскими ракетами ПВО.

В феврале 2023 года два российских "Калибра" пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. А в апреле на территории Польши нашли обломки российской крылатой ракеты Ха-55.

"Во всех случаях страны НАТО применение 5-й статьи Устава Альянса о коллективной обороне – решили не инициировать. Ограничивались обеспокоенностью и предупреждениями. Только в Молдове, которая не является членом НАТО – тогда вызвали "на ковер" и выслали российских дипломатов", — говорится в сюжете.

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