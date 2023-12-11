"Я не думал, что буду испытывать такую боль": в Киеве воинов ВСУ спасает всемирно известный хирург из США

Гражданин США и всемирно известный хирург Геннадий Брацлавский эмигрировал в Штаты тридцать лет назад, сделал в Америке карьеру и был уверен, что со страной, где родился, его связывают только детские воспоминания.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Геннадий Брацлавский сделал невероятную карьеру и вернулся в Украину

В Киеве в одной из столичных клиник работают иностранные хирурги. Бригада интернациональна: мексиканец, двое поляков и два американца. Один из них – Геннадий Брацлавский.

"Я родился в Украине. Я киевлянин. Я здесь вырос. Мы ехали как еврейские беженцы в 1992 году", — говорит медик Геннадий Брацлавский.

Геннадий Брацлавский

За тридцать лет в Соединенных Штатах Геннадий Брацлавский сделал невероятную карьеру: стал самым молодым в истории страны профессором, возглавил Всемирный конгресс урологов. Поздоровался за руку с двумя американскими президентами и давно считал себя американцем. Всё изменило 24 февраля 2022 года.

"Я никогда не думал, что я буду слышать такую боль за Украину, как я услышал, когда началась эта российская агрессия. Я сказал, что это моя Родина, моя страна", — говорит медик.

Всемирно известный медик помогает украинцам

Геннадий Брацлавский создал фонд, который помогает Украине и начал сбор средств.

"В апреле двадцать второго года я приехал, я пригнал две скорые с волонтером из Варшавы, мы ехали двадцать часов", — вспоминает медик.

Геннадий Брацлавский

Геннадий Брацлавский говорит, что тогда в Украине на блокпостах, когда видели его американский паспорт, рекомендовали возвращаться назад.

С тех пор в Украине Брацлавский регулярно. Партии медицинского груза, которые он передает из США, многотонны: десятки поддонов лекарств, аппаратура и кареты скорой.

Его команда – это его семья: жена-художница, россиянка по происхождению, передала в фонд мужа полмиллиона долларов, заработанные от продаж картин. Трое сыновей сортируют, упаковывают и грузят помощь.

Геннадий Брацлавский

На этот раз он приехал не один, а вместе с талантливыми коллегами. Через два дня этой киевской миссии они бесплатно прооперируют два десятка бойцов, получивших на фронте травмы половых органов. Цена подобной сделки за границей стартует от 30 тысяч долларов.

"Они защищают нас, защищают жизнь, защищают демократию по всему миру и поэтому мы должны делать все, что мы можем, чтобы помочь нашим ребятам", — говорит медик.

Геннадий Брацлавский и Барак Обама

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