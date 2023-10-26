"Я не хочу, чтобы ты видела эту войну": грузин приехал защищать Украину ради любимой

Грузин Спартак Лекиашвили отправился защищать Украину ради любимой-украинки. На фронте он получил тяжелое ранение – потерял зрение и стал почти неподвижным. Сейчас медики спасают воина, а его возлюбленная все время рядом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

У военного тяжелое ранение

В госпитале в Ровенской области врачи помогают грузину Спартаку, который получил ранения, обороняя Украину. Его случай называют очень сложным.

"Мы вообще сомневались, сможем ли оказать ему реабилитационную помощь, но по сути мы бросили вызов сами себе и сейчас наблюдаем прогресс", — говорит Павлина Косар, врач Ровенского областного госпиталя.

Павлина Косарь

Грузин приехал в Украину и пошел на фронт, чтобы возлюбленная не видела войны

Спартаку Лекиашвили из Кахетии 24 года. После ранения он потерял зрение и фактически обездвижен. Его любимая Виктория не отходит от мужчины. Пара познакомилась почти два года назад в Польше, куда девушка уехала после полномасштабного вторжения. Несмотря на влюбленность, через несколько месяцев Вика вернулась домой. Тогда Спартак на следующий день, без предупреждения, тоже уехал за любимой.

"Это не его война, но он говорит – ты моя девушка, ты здесь живешь, это твоя страна, я не хочу, чтобы ты видела эту войну", – говорит Виктория Славенко.

Он стал военным Интернационального легиона. В начале мая по видеосвязи с Луганщины сделал любимой предложение руки и сердца. Вика согласилась, а через несколько часов связь со Спартаком исчезла. Побратим любимого написал девушке, что его позицию накрыла вражеская артиллерия.

Виктория и Спартак в больнице

"И он мне пишет, что Спартак мертв", – со слезами вспоминает Виктория.

Позже оказалось, что его спутали с погибшим другом. Спартак же был в коме – он получил многочисленные ранения, два из них в голову.

Иностранцы сначала отказывались реабилитировать из-за бюрократии

После того как Спартака вывели из комы и подлечили – возник вопрос о его реабилитации. Виктория рассказала, что из-за отсутствия вида на жительство и тяжелого состояния бойца, несколько заведений отказали ему в реабилитации.

"Именно контракт и отметка в военном билете — это и есть вид на временное проживание", — говорит руководитель управления ГМС в Ровенской области Лилия Драбчинская.

В Ровно бойца приняли сразу и пока разбирались с документами – лечили его за счет медучреждения. Благодаря реабилитации в Ровенской области, говорит Виктория, с любимым происходит чудо.

Процесс реабилитации воина

"Сейчас он ездит на занятия, работает с физическим терапевтом, хочет этого", — говорит Павлина Косарь, врач Ровенского областного госпиталя.

Такой результат и благодаря Виктории, говорят психологи. Девушка поддерживает любимого и помогает преодолевать языковой барьер.

Очень помогла и поддержка местной грузинской диаспоры, которая узнала что в местном госпитале их соотечественник. Вся семья Спартака в Грузии, приехать они не имеют возможности

Вскоре Спартак поедет во Львовскую область, где его должны обследовать специалисты. Они верят, что после лечения он снова сможет видеть мир и свою Викторию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Невероятная история любви! Грузин пошел на войну ради любимой УКРАИНКИ!

Напомним, на Волыни женщине сделали уникальную операцию в райбольнице.

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