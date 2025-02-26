"Я не могла больше жить с тобой": дочь старейшей роженицы Украины Подвербной готовится судиться с мамой

Опекун девочки говорит, что та только начала нормально жить, в свою очередь мама ребенка считает, что назревает драма.
История старейшей роженицы Украины и ее дочери снова набирает немалых оборотов. Обе стороны в комментарии ТСН.ua рассказали о новых обстоятельствах, о которых намерены рассказать в суде.
На днях дочери самой старшей роженицы Украине исполнилось 14 лет, вскоре в Чернигове, где проживает эта девочка, Анна Подвербная, суд должен снова решать ее судьбу, постановив, с кем может проживать ребенок — с опекуншей Еленой Ятченко или со своей мамой Валентиной Подвербной. У последней ребенка отобрали, но женщину родительских прав не лишили.
Как известно, история ребенка в очередной раз получила резонанс весной 2023 года — именно тогда Аня Подвербная написала в соцсетях ряд постов, где пожаловалась на свою 78-летнюю мать, заявив, что последняя якобы оскорбляет ее, рвет на ней одежду, не дает выполнять элементарных гигиенических процедур и создала нормальных санитарных условий для проживания. Государственные службы отреагировали на эти посты, приехали в квартиру Подвербных и приняли решение изъять ребенка. Девочка была направлена в реабилитационный центр, а впоследствии у нее появилась официальная опекунша.
Сейчас, после того, как Анне Подвербной исполнилось 14 лет и она может принимать участие в судебных заседаниях, во всей этой истории ожидается кардинально новое развитие событий.
О нем в комментарии для ТСН.ua сообщили обе стороны — и Елена Ятченко, и Валентина Подвербная.
Девочка говорит о невозможности жить вместе
Как рассказала нам Елена Ятченко, Аня Подвербная хотела бы многое сказать своей матери, от которой просила забрать себя в 2023 году.
Елена Ятченко передала ТСН.ua в письменном виде то, с чем хотела бы обратиться Анна Подвербная к Валентине Подвербной.
"Мама, я знаю, что ты меня вряд ли поймешь, но я хочу обратиться к тебе. Я хочу верить, что ты на самом деле желаешь мне добра. Если это действительно так, то признай, что тебе со мной тяжело. Мы не можем жить вместе. Я очень хочу, чтобы ты это поняла и не грустила из-за этого. Я много страдала и не желаю страданий тебе", — цитирует Елена Ятченко Анну Подвербную.
По словам Ятченко, Аня время от времени не прочь видеться с мамой (соседи Подвербной-старшей нам подтвердили, что иногда были свидетелями таких встреч).
"Я хочу чтобы мы поняли друг друга и договорились. Конечно, мы будем с тобой встречаться, я не против этого, но жить вместе мы не можем. У каждого человека есть свой запас сил и энергии, нервов, и я понимаю, что у тебя он недостаточен, чтобы воспитывать меня. А я не смогу вернуться в старую жизнь, в которой крики, ругань, беспорядок и все то, от чего я сбежала", — продолжает цитировать Анну Подвербную Елена Ятченко.
По словам женщины, девочка попросила в 2023 году о помощи из-за сложных обстоятельств.
По словам Ятченко, Анна Подвербная говорит об этом так: "Если я вернусь к тебе (Подвербной — Ред.), я не смогу себя реализовать так, как я этого хочу. Даже мысли о возвращении для меня тяжелые и стрессовые, я этого очень боюсь. Ты знаешь, что можешь делать неправильно, и мне из-за этого очень больно. Сейчас мне хорошо. Я нашла спокойствие и дом, где мне тепло и уютно. Здесь я спокойна и здесь хочу жить. Свое будущее я представляю именно здесь, рядом с Леной. И не из-за того, что я выбрала между нею и тобой, на самом деле выбор стоял между тем жить или умереть. Я не могда больше жить с тобой и поэтому попросила о помощи".
Резюмируя, Елена Ятченко говорит, что Анна Подвербная хочет обратиться к своей матери с просьбой быть услышанной.
"Сегодня я прошу тебя, услышь меня. Если ты меня действительно любишь, дай мне возможность жить спокойно. Я хочу получить образование, я хочу достичь в жизни чего-то важного и я хочу помогать тебе, когда стану взрослой. Услышь меня и дай мне эту возможность", — говорит Ятченко, цитируя Анну Подвербную.
Что планируют сказать в суде
По словам Елены Ятченко, если в суде судья спросит мнение Анны Подвербной, то последняя выразит желание не возвращаться к Подвербной.
"Я не знаю, кто именно будет решать мою судьбу и сначала я хотела, чтобы мое дело рассматривала судья, имеющая ребенка-подростка. Мне казалось, что тогда судья сможет лучше почувствовать мою ситуацию. Но потом я подумала, что это не важно, а на самом деле важно, чтобы мою судьбу решал самый профессиональный", — передает позицию Ани Подвербной Елена Ятченко.
И продолжает: "Еще позже я задумалась, что если бы исключительно отличные знания были определяющими, то решение в судах мог бы принимать искусственный интеллект. Но, это невозможно, потому что только человек может почувствовать боль других. Я уверена, что если судья, который будет рассматривать мое дело, увидит все хорошее, что произошло со мной за последний год и сравнит с тем, как было раньше, меня не смогут вернуть, потому что это будет бесчеловечно. Я еще недостаточно понимаю всю эту судебную систему, но я думаю, что если человек судья, он самый лучший человек, потому что иначе как ему могли доверить решать судьбу других. Я верю, что все будет хорошо и хочу, чтобы все это скорее звершилось".
Позиция опекунши
В комментарии для ТСН.ua Елена Ятченко высказала и собственную позицию по этому делу. Она считает, что если ребенка вернут Подвербной-старшей, то девочка "будет обречена".
К этому женщина добавляет, что ребенок на днях впервые в жизни отметил день рождения с подружками, красивым тортом и украшенном в ее честь заведении в центре города.
"Я хочу, чтобы суд как можно быстрее поставил в этом деле точку и дал возможность Ане жить спокойной жизнью. Она только начала нормально жить", — говорит Елена Ятченко.
И добавляет: "Относительно Валентины Подвербной. В общем у нас разговоры удаются редко, преимущественно она на меня ругается. Когда мы с Аней с ней встречаемся, Аня часто убегает, потому что ей тяжело дается общение. Сначала Валентина Григорьевна пытается догнать ее, но ей это не удается и тогда мне приходится с ней общаться. Я ей спокойно рассказываю о том, как живет ее дочь: что мы делали, куда мы ходили, что мы видели, куда ездили, какие у нее успехи. Я ей рассказываю и хотела бы, чтобы она спокойно общалась со своей дочкой. Чтобы не говорила неприятных вещей, не использовала нецензурных слов. Дело в том, что иногда она ведет себя очень сдержанно, но это бывает очень редко".
По словам Елены Ятченко, Валентина Подвербная во время общения якобы руководствуется тем, что написано в некоторых книгах, которые она, Подвербная, читает.
"Я не могу сказать точно с чем это связано, но я знаю что она купила себе какие-то странные книги и она выполняет все то, что там написано. Как я поняла, там написано в какой день можно ругаться, а в какой нельзя этого делать. Я не знаю где она взяла такие книги, но был один день, когда она вела себя тихо и мирно. И я была удивлена, что она избегает конфликтов, а она сказала, что сегодня нельзя ссориться, потому что так в книге написано. Я очень устала. Если она хочет общаться, то пусть общается по-доброму, так, как нужно с ребенком", — говорит Ятченко.
Резюмируя, Елена Ятченко считает, что, по ее мнению, Валентина Подвербная не может должным образом воспитать ребенка.
"Подводя итог, я хочу сказать, что я за мир. Но, Валентина Подвербная не может успокоиться, к сожалению. Не может успокоиться и не может предоставить должное воспитание ребенку и надлежащие условия жизни. И отдать такому человеку, который не может справиться с собой, на воспитание ребенка — это обрекать ребенка", — говорит Ятченко.
Мать искала встречи с президентом
Мать Ани Подвербной, 79-летняя Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua рассказала, что готовится к суду, где будет решаться судьба ребенка и незадолго до этого ездила в Киев, чтобы попытаться встретиться с президентом. Но, как стало ясно с ее слов, этого не произошло, потому что президент в тот день был в рабочей поездке в Саудовской Аравии.
"У меня сейчас очень сложная ситуация, у меня ничего не выходит. Когда я родила Аню, то для меня это была большая радость, сейчас это для меня большая драма. Прошу журналистов приходить на суд", — говорит Подвербная.
К этому она прибавляет, что улучшила бытовые условия в квартире.
"Старую мебель я выбросила, теперь все новая. Сделан ремонт в кухне и в ванной комнате. Надо отремонтировать коридор. Аня ко мне не приходит. Я не хочу, чтобы она жила у Ятченко, пусть лучше идет в интернат. Есть хороший интернат. Я хочу, чтобы она еще год жила в интернате. Хочу, чтобы ее туда сдали. Если она будет в интернате, то я смогу ее свободно посещать и покупать что-нибудь. Домой Аня не придет. Но я делаю ремонт, он будет очень красивым", — говорит Валентина Пидвербная.
По ее словам, она видит дочь, когда та приходит с Еленой Ятченко в молитвенный дом.
"И то я сама подойду, поцелую Аню, но в молитвенном доме мне становится плохо. Видела дочь давно, в прошлом году. Не видела дочь и в ее день рождения. У меня был сломан телефон. Я не позвонила и не поздравила. Ребенка ко мне не привели. Но подарок я купила - мандарины, яблоки", — говорит Валентина Подвербная.
ТСН.ua обратился за комментарием к Службе по делам детей Черниговского городского совета, но там, ссылаясь на занятость, ответили, что смогут прокомментировать ситуацию позже. В конце прошлого года черниговские чиновники нам сообщали, что претензий к исполнению опекуншей обязанностей нет.
"Сейчас девочка продолжает проживать в новой семье. У нас нет замечаний к ней (семье) касательно исполнения опекунских обязанностей. В свою очередь, мама все время спрашивает о своем ребенке, беспокоится о ней. Я знаю, что они (Анна и Валентина Подвербные) общаются. Известно, что встречи согласовываются с опекуншей, изветсно, что и ребенок периодически приходит к ней (Валентине Подвербной — Ред.), встречаются и на нейтральной территории", — сообщали нам соцработники.
Семья Подвербных: что известно
Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Пидвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.
Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.
После публикации єтих сообщений в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.
20 октября 2023 Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.
А в июне прошлого года Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua высказала мнение о том, что если бы у нее была возможность, то она родила бы еще одного ребенка.
"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения – Ред.)", — рассказывала нам Подвербная-старшая.
В свою очередь врач, который 14 лет назад делал Подвербное искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей, репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.
Ранее сообщалось о том, как живет и кого проклинает старейшая роженица Украины.
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