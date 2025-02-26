"Я не могла больше жить с тобой": дочь старейшей роженицы Украины Подвербной готовится судиться с мамой

История старейшей роженицы Украины и ее дочери снова набирает немалых оборотов. Обе стороны в комментарии ТСН.ua рассказали о новых обстоятельствах, о которых намерены рассказать в суде.

На днях дочери самой старшей роженицы Украине исполнилось 14 лет, вскоре в Чернигове, где проживает эта девочка, Анна Подвербная, суд должен снова решать ее судьбу, постановив, с кем может проживать ребенок — с опекуншей Еленой Ятченко или со своей мамой Валентиной Подвербной. У последней ребенка отобрали, но женщину родительских прав не лишили.



Как известно, история ребенка в очередной раз получила резонанс весной 2023 года — именно тогда Аня Подвербная написала в соцсетях ряд постов, где пожаловалась на свою 78-летнюю мать, заявив, что последняя якобы оскорбляет ее, рвет на ней одежду, не дает выполнять элементарных гигиенических процедур и создала нормальных санитарных условий для проживания. Государственные службы отреагировали на эти посты, приехали в квартиру Подвербных и приняли решение изъять ребенка. Девочка была направлена в реабилитационный центр, а впоследствии у нее появилась официальная опекунша.

Сейчас, после того, как Анне Подвербной исполнилось 14 лет и она может принимать участие в судебных заседаниях, во всей этой истории ожидается кардинально новое развитие событий.

Анна отпраздновала свой день рождения в одном из заведений Чернигова. Фото предоставлено Е.Ятченко.

О нем в комментарии для ТСН.ua сообщили обе стороны — и Елена Ятченко, и Валентина Подвербная.

Девочка говорит о невозможности жить вместе

Как рассказала нам Елена Ятченко, Аня Подвербная хотела бы многое сказать своей матери, от которой просила забрать себя в 2023 году.



Елена Ятченко передала ТСН.ua в письменном виде то, с чем хотела бы обратиться Анна Подвербная к Валентине Подвербной.



"Мама, я знаю, что ты меня вряд ли поймешь, но я хочу обратиться к тебе. Я хочу верить, что ты на самом деле желаешь мне добра. Если это действительно так, то признай, что тебе со мной тяжело. Мы не можем жить вместе. Я очень хочу, чтобы ты это поняла и не грустила из-за этого. Я много страдала и не желаю страданий тебе", — цитирует Елена Ятченко Анну Подвербную.

Еще два года назад ребенок жаловался на отсутствие нормальной одежды, сейчас все кардинально изменилось. Фото предоставлено Е.Ятченко



По словам Ятченко, Аня время от времени не прочь видеться с мамой (соседи Подвербной-старшей нам подтвердили, что иногда были свидетелями таких встреч).



"Я хочу чтобы мы поняли друг друга и договорились. Конечно, мы будем с тобой встречаться, я не против этого, но жить вместе мы не можем. У каждого человека есть свой запас сил и энергии, нервов, и я понимаю, что у тебя он недостаточен, чтобы воспитывать меня. А я не смогу вернуться в старую жизнь, в которой крики, ругань, беспорядок и все то, от чего я сбежала", — продолжает цитировать Анну Подвербную Елена Ятченко.



По словам женщины, девочка попросила в 2023 году о помощи из-за сложных обстоятельств.

По словам Ятченко, Анна Подвербная говорит об этом так: "Если я вернусь к тебе (Подвербной — Ред.), я не смогу себя реализовать так, как я этого хочу. Даже мысли о возвращении для меня тяжелые и стрессовые, я этого очень боюсь. Ты знаешь, что можешь делать неправильно, и мне из-за этого очень больно. Сейчас мне хорошо. Я нашла спокойствие и дом, где мне тепло и уютно. Здесь я спокойна и здесь хочу жить. Свое будущее я представляю именно здесь, рядом с Леной. И не из-за того, что я выбрала между нею и тобой, на самом деле выбор стоял между тем жить или умереть. Я не могда больше жить с тобой и поэтому попросила о помощи".

Жизнь девушки кардинально поменялась два года назад. Фото Ирэны Брынзы.

Резюмируя, Елена Ятченко говорит, что Анна Подвербная хочет обратиться к своей матери с просьбой быть услышанной.



"Сегодня я прошу тебя, услышь меня. Если ты меня действительно любишь, дай мне возможность жить спокойно. Я хочу получить образование, я хочу достичь в жизни чего-то важного и я хочу помогать тебе, когда стану взрослой. Услышь меня и дай мне эту возможность", — говорит Ятченко, цитируя Анну Подвербную.

Что планируют сказать в суде

По словам Елены Ятченко, если в суде судья спросит мнение Анны Подвербной, то последняя выразит желание не возвращаться к Подвербной.

"Я не знаю, кто именно будет решать мою судьбу и сначала я хотела, чтобы мое дело рассматривала судья, имеющая ребенка-подростка. Мне казалось, что тогда судья сможет лучше почувствовать мою ситуацию. Но потом я подумала, что это не важно, а на самом деле важно, чтобы мою судьбу решал самый профессиональный", — передает позицию Ани Подвербной Елена Ятченко.

Для Ани Подвербной время от времени устраивают фотосессии. Фото: Ирэны Брынзы.

И продолжает: "Еще позже я задумалась, что если бы исключительно отличные знания были определяющими, то решение в судах мог бы принимать искусственный интеллект. Но, это невозможно, потому что только человек может почувствовать боль других. Я уверена, что если судья, который будет рассматривать мое дело, увидит все хорошее, что произошло со мной за последний год и сравнит с тем, как было раньше, меня не смогут вернуть, потому что это будет бесчеловечно. Я еще недостаточно понимаю всю эту судебную систему, но я думаю, что если человек судья, он самый лучший человек, потому что иначе как ему могли доверить решать судьбу других. Я верю, что все будет хорошо и хочу, чтобы все это скорее звершилось".

Позиция опекунши

В комментарии для ТСН.ua Елена Ятченко высказала и собственную позицию по этому делу. Она считает, что если ребенка вернут Подвербной-старшей, то девочка "будет обречена".

К этому женщина добавляет, что ребенок на днях впервые в жизни отметил день рождения с подружками, красивым тортом и украшенном в ее честь заведении в центре города.



"Я хочу, чтобы суд как можно быстрее поставил в этом деле точку и дал возможность Ане жить спокойной жизнью. Она только начала нормально жить", — говорит Елена Ятченко.



И добавляет: "Относительно Валентины Подвербной. В общем у нас разговоры удаются редко, преимущественно она на меня ругается. Когда мы с Аней с ней встречаемся, Аня часто убегает, потому что ей тяжело дается общение. Сначала Валентина Григорьевна пытается догнать ее, но ей это не удается и тогда мне приходится с ней общаться. Я ей спокойно рассказываю о том, как живет ее дочь: что мы делали, куда мы ходили, что мы видели, куда ездили, какие у нее успехи. Я ей рассказываю и хотела бы, чтобы она спокойно общалась со своей дочкой. Чтобы не говорила неприятных вещей, не использовала нецензурных слов. Дело в том, что иногда она ведет себя очень сдержанно, но это бывает очень редко".



По словам Елены Ятченко, Валентина Подвербная во время общения якобы руководствуется тем, что написано в некоторых книгах, которые она, Подвербная, читает.



"Я не могу сказать точно с чем это связано, но я знаю что она купила себе какие-то странные книги и она выполняет все то, что там написано. Как я поняла, там написано в какой день можно ругаться, а в какой нельзя этого делать. Я не знаю где она взяла такие книги, но был один день, когда она вела себя тихо и мирно. И я была удивлена, что она избегает конфликтов, а она сказала, что сегодня нельзя ссориться, потому что так в книге написано. Я очень устала. Если она хочет общаться, то пусть общается по-доброму, так, как нужно с ребенком", — говорит Ятченко.



Резюмируя, Елена Ятченко считает, что, по ее мнению, Валентина Подвербная не может должным образом воспитать ребенка.

Анна Подвербная говорит, что не хочет возвращаться к старой жизни. Фото: Ирэны Брынзы.

"Подводя итог, я хочу сказать, что я за мир. Но, Валентина Подвербная не может успокоиться, к сожалению. Не может успокоиться и не может предоставить должное воспитание ребенку и надлежащие условия жизни. И отдать такому человеку, который не может справиться с собой, на воспитание ребенка — это обрекать ребенка", — говорит Ятченко.

Мать искала встречи с президентом

Мать Ани Подвербной, 79-летняя Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua рассказала, что готовится к суду, где будет решаться судьба ребенка и незадолго до этого ездила в Киев, чтобы попытаться встретиться с президентом. Но, как стало ясно с ее слов, этого не произошло, потому что президент в тот день был в рабочей поездке в Саудовской Аравии.



"У меня сейчас очень сложная ситуация, у меня ничего не выходит. Когда я родила Аню, то для меня это была большая радость, сейчас это для меня большая драма. Прошу журналистов приходить на суд", — говорит Подвербная.



К этому она прибавляет, что улучшила бытовые условия в квартире.



"Старую мебель я выбросила, теперь все новая. Сделан ремонт в кухне и в ванной комнате. Надо отремонтировать коридор. Аня ко мне не приходит. Я не хочу, чтобы она жила у Ятченко, пусть лучше идет в интернат. Есть хороший интернат. Я хочу, чтобы она еще год жила в интернате. Хочу, чтобы ее туда сдали. Если она будет в интернате, то я смогу ее свободно посещать и покупать что-нибудь. Домой Аня не придет. Но я делаю ремонт, он будет очень красивым", — говорит Валентина Пидвербная.



По ее словам, она видит дочь, когда та приходит с Еленой Ятченко в молитвенный дом.



"И то я сама подойду, поцелую Аню, но в молитвенном доме мне становится плохо. Видела дочь давно, в прошлом году. Не видела дочь и в ее день рождения. У меня был сломан телефон. Я не позвонила и не поздравила. Ребенка ко мне не привели. Но подарок я купила - мандарины, яблоки", — говорит Валентина Подвербная.



ТСН.ua обратился за комментарием к Службе по делам детей Черниговского городского совета, но там, ссылаясь на занятость, ответили, что смогут прокомментировать ситуацию позже. В конце прошлого года черниговские чиновники нам сообщали, что претензий к исполнению опекуншей обязанностей нет.

"Сейчас девочка продолжает проживать в новой семье. У нас нет замечаний к ней (семье) касательно исполнения опекунских обязанностей. В свою очередь, мама все время спрашивает о своем ребенке, беспокоится о ней. Я знаю, что они (Анна и Валентина Подвербные) общаются. Известно, что встречи согласовываются с опекуншей, изветсно, что и ребенок периодически приходит к ней (Валентине Подвербной — Ред.), встречаются и на нейтральной территории", — сообщали нам соцработники.

Семья Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Пидвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

После публикации єтих сообщений в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября 2023 Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

А в июне прошлого года Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua высказала мнение о том, что если бы у нее была возможность, то она родила бы еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения – Ред.)", — рассказывала нам Подвербная-старшая.

В свою очередь врач, который 14 лет назад делал Подвербное искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей, репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.

Дочка самой старшей роженицы Анна Подвербная отпраздновала 14-летие

Ранее сообщалось о том, как живет и кого проклинает старейшая роженица Украины.

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