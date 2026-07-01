Одесситка не может лечь в больницу, поскольку ей нет на кого оставить восьмерых спасенных кошек

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В Одессе женщина, которая много лет помогает бездомным животным, сейчас сама нуждается в срочной помощи. Историю одесситки Натальи ТСН.ua рассказывал в феврале, когда ее питомцы нуждались в корме. Женщина содержит в своей квартире восемь котиков, которых подобрала с улицы, потому что другие люди от животных отказались, особенно в начале войны, когда выезжали из города.

Несмотря на слабое здоровье, женщина помогала животным: подбирала их с улицы, лечила, кормила.

«Я не могла пройти мимо животного, нуждающегося в помощи. В Одессе много котиков, а еще больше тех, от которых отказались люди и просто выбросили на улицу. Несколько лет назад у меня дома жило где-то до 20 котиков. Часть я отдала в хорошие руки, часть, к сожалению, умерла от старости и неизлечимых болезней. Сейчас у меня 8 котиков — самый старый Зюзик недавно умер, ему было 17 лет, и как говорится, они моя головная боль, потому что состояние моего здоровья резко ухудшилось. Врачи рекомендуют срочно пройти обследование. А я не могу, потому что с кем тогда останутся мои детки?», — рассказывает ТСН.ua Наталья Васильевна.

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Болезни и обстрелы: почему состояние женщины стало критическим

Заботясь о четвероногих, женщина годами не обращала внимания на собственные недуги. Однако сейчас ситуация стала критической.

Семейный врач настойчиво советует, чтобы Наталья немедленно легла на обследование. Сама одесситка признает, что с каждым днем домашняя работа и уход за животными даются ей через силу.

«У меня чрезмерно высокое давление и очень плохо с сердцем, имею проблемы со щитовидной железой. Я задыхаюсь и очень опухли ноги — стали как бревна, едва хожу. Кроме того, у меня межпозвоночная грыжа, поэтому практически не могу двигаться — кое-как по квартире. Слава Богу, мне помогают знакомые и друзья. Но обстоятельства складываются так, что я не могу пойти на медицинское обследование, потому что не могу оставить животных самих и, тем более, просто выбросить их на улицу», — делится женщина.

Чтобы пройти диагностику и лечение, кошек нужно на это время где-то пристроить. Однако самая дешевая передержка стоит 100 гривен в сутки для одного животного.

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«У меня 8 кошек и для меня финансово это не подъемная сумма. Знакомые могут взять 2 котиков, а куда девать остальных? Я не хочу их выбрасывать на улицу. Хотя и понимаю, если не пройду обследование, все закончится для котиков именно такой катастрофой. Если меня не станет, они никому не будут нужны. В приют отдавать животных я не хочу, потому что в одном мне сказали: „можем взять, если вас дальнейшая судьба кота не будет интересовать“. Так страшно было такое услышать. Я так не могу», — объясняет Наталья Васильевна.

Женщина добавляет: из-за постоянных ночных ударов российских дронов по Одессе ее состояние существенно ухудшилось из-за регулярных панических атак.

«Мне нужно хоть как-то себя „отремонтировать“, чтобы продолжать жить и заботиться о животных. Сейчас мне нужны средства, чтобы мои котики были ухожены и в безопасности, пока я буду проходить обследование и возможно лечение. Я практически не могу ходить, поэтому не смогу „бегать“ из больницы домой и наоборот. К сожалению, времени на собственное здоровье у меня не было. А из-за войны и эти ночные удары дронами по Одессе, у меня начались постоянные панические атаки и очень плохо с сердцем. Слава Богу, сейчас в Одессе затишье, но россияне снова начнут атаки», — рассказывает Наталья.

Особый Пепсик, Максик и «мамин сыночек» Нюник: истории спасения

О своих котиках женщина может рассказывать часами, она в деталях вспоминает, как встретила и подобрала каждого из них.

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«Мой особый кот — это Пепсик. Особый, потому что страдает мочекаменной болезнью, из-за чего требует специального корма. А другая его особенность — это европейский лесной кот. Он не мяукает, как все мои кошечки, а фуркает или рычит. Он живет у меня с декабря 2014, тогда была очень холодная зима. Я его заметила возле киоска с хот-догами, потому что котенок очень громко плакал. Начала приходить туда и его подкармливать. Он прятался в норе у киоска. А в день, когда начался сильный снегопад, позвала его и еще подумала, что если пойдет на руки, заберу домой. Он вылез и подошел к рукам. Так и оказался у меня, иначе бы замерз и его бы замело снегом», — вспоминает женщина.

Еще у Наталии есть кошка Даша, которую она подобрала с улицы два с половиной года назад. Кошку кто-то просто выбросил на улицу. Она была совершенно ручной и громко плакала у одного из домов.

«Котик Максик появился уже во время войны. У него мордашка была, как у лисенка, его подбросили к нашему подъезду летом. Котик очень милый, бегал у дома, а потом внезапно исчез. Я его заметила у магазина через дорогу, подумала, что он выбрал очень опасное место. А через несколько дней вечером увидела его посреди дороги, едва успела забрать с асфальта, потому что погиб бы под колесами промчавшегося по улице авто. Теперь это большой сибирский котик, очень вежливый. Вообще все мои кошки очень спокойные, у каждого есть имя. Сейчас в жару им очень жарко, ищут тень и прячутся под ванной. А воинственный характер имеет только Пепсик, потому что он лесной кот», — рассказывает женщина.

Есть у Натальи котик, которого она называет «мамин сыночек».

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«Его зовут Нюник. Маленький котик, которому очень плохо от одесской жары. Он спасается, выскакивая на форточку, где немного прохладнее, уже и стекло разбил. А в последнее время постоянно прибегает ко мне и прижимается к телу и ни на шаг не отходит. Я уже его прогоняю, потому что обоим жарко, а он все равно прижимается к ногам и мурлычет. Как от него можно отказаться? Я не знаю», — рассказывает Наталья.

Без пенсии и с заблокированными картами

Ситуация Наталии осложняется отсутствием средств. Ей 61 год, однако из-за недостаточного стажа пенсию она начнет получать только в 63 года.

«Живу за счет того, что чем-то помогают люди, друзья, знакомые. Раньше, когда здоровье позволяло, постоянно искала подработку, за какую только работу не бралась, чтобы себя и кошек обеспечивать. Но сейчас уже не в том состоянии, чтобы ходить, что уж говорить о подработке. Поэтому и сложно с финансами, имею огромный долг за коммунальные услуги, а именно за отопление. Цены стремительно растут, и я просто не в состоянии платить такие деньги за тепло, а долг огромный — 30 тысяч гривен. За это мне заблокировали обе карты. Заплатить долг я физически не могу, каждый месяц оплачиваю понемногу, но конца-края этому не видно», — рассказывает одесситка.

Женщина просит о помощи всех неравнодушных, чтобы оплатить временную передержку для кошек, пройти медицинское обследование и вернуться к жизни. Поскольку банковские карты Натальи Васильевны заблокированы, финансовую помощь собирает ее близкая подруга.

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Реквизиты для помощи:

Номер карты: 4441 1144 0675 4323

Получатель: Науменко Людмила Васильевна

Дата публикации 20:50, 27.05.26 Количество просмотров 153 Россия ударила по Одессе в среду дня: много раненых! Кадры с места прилета и рассказы очевидцев

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