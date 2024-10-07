"Я не поехал в Сирию, не поехал в Конго": "Джеки" из США рассказал, почему он с 2022 года защищает Украину

1 октября в Украине отмечают День защитника, День казачества, День УПА, Покровы и день православной церкви Украины. На десять минут в этот день остановились центральные улицы городов.

На Крещатике звучал гимн, водители выходили из машин, прохожие останавливались на мгновение, чтобы вспомнить, благодаря кому мы, несмотря на третий год российской агрессии, живем в наших мирных городах и имеем главное - свободу. Киевляне в этот день слышали также - колокола Софии. Бил в них в память о погибших собратьев Джон Робертсон, американец с украинским сердцем, что уже третий год защищает Украину бок о бок с украинскими воинами.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

1 октября на колокольню Софийского собора поднялся защитник Джон с позывным "Джеки". Ударить в Софийские колокола в честь защитников и в память о погибших - было его мечтой.

О "Джеки" ТСН рассказали сотрудники Софии. Он был среди военных на одной из экскурсий. Много разглядывал, слушал, переспрашивал и не скрывал своего восхищения. Вдруг - попросил разрешения помолиться.

"Я молюсь за то, чтобы ты дал моей нации, Америке, силы поддерживать Украину в ее борьбе за свободу", - сказал он.

Джон Робертсон бьет в колокола

Он начал на родном английском, впоследствии перешел на украинский: «Украина, святая мать героев, сойди к сердцу моему шумом ветров кавказских, шумом карпатских ручьев, завоевателей отца Хмеля, триумфом и грохотом пушек революции, радостным гомоном Софийских колоколов».

Это - молитва украинского националиста. "Джеки" выучил ее в Третьей штурмовой бригаде, где сейчас сражается бок о бок с украинцами.

"Джеки" родом из Калифорнии, профессиональный военный и инструктор. Он приехал в Украину в марте 2022 года, добровольцем, после призыва украинского президента присоединяться к интернациональному батальону.

"Я не поехал в Сирию, не поехал в Конго. Но когда я увидел, какой отпор вы дали россиянам в феврале... Все аналитики говорили, что у вас нет никаких шансов, что вы обречены. Но вы противостояли этому гиганту, второй армии мира и здесь, в Киеве вы победили россиян. Тогда я понял, что мир обязан вам помогать", - говорит он.

Джон Робертсон

"Джеки" купил билет на самолет в Румынию, там он приобрел машину и прибыл в Украину. Говорит, тогда удивлялся и восхищался на каждом шагу.

"Когда у меня появилась возможность выходить в город, видеть Киев, где-то уже в апреле, я был действительно шокирован людьми в городе. Тогда не было топлива и к заправкам выстраивались очереди, иногда в несколько километров. Мы, как военные, проходили без очереди и меня очень поражало то, что в этих очередях не было конфликтов, никто не боролся друг с другом за этот бензин. Я не видел ни в одной культуре до этого такой солидарности и социальной ответственности. Главная причина того, что я бьюсь рядом с вами до сих пор, является то, что украинцы - именно такие", - говорит военный.

Джон Робертсон

В те первые дни, во время обороны Киева, Джеки был ранен. Во время реабилитации ездил домой – единственный раз за эти два с половиной года увидел семью – родителей и сестер. На его форме – шеврон родной Третьей штурмовой бригады рядом с украинским и американским флагами. Он изучает украинскую историю и многое читает.

ТСН и "Джеки" останавливается у копии меча Сагайдачного, которую два года назад доставили в Святую Софию из затопленного флагмана. Этот меч – свидетельство великих побед и символ будущей победы.

Джон Робертсон

После того, как военный бил в колокола, "Джеки" испугается и рассказывает о своих мыслях в тот момент.

"Я молился за своих погибших собратьев, за американцев, погибших здесь, в частности. Они отдали все, что у них было за украинскую свободу, но это не только украинская свобода. Вы – символ независимости для всего мира. Поэтому мы не можем вас оставить, мы должны помогать и делать все больше и больше для вас", — говорит он.

«Вы плачете? Да, немножко»... Американец третий год защищает Украину бок о бок с воинами ВСУ

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