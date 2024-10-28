"Я не понимаю женщин": военный резко высказался о выезде украинцев за границу

Большая часть взрослых и детей выехала из Украины за границу во время полномасштабной войны. Лично я, как мужчина, отчасти не понимаю женщин.

Об этом в интервью ТСН рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, полковник Вадим Сухаревский.

“Я не говорю, что я кого-то обвиняю. Мужчин обвиняю. Частично, может быть, не понимаю женщин. Потому что сталкиваюсь с тем, что у наших и военных он воюет, а женщина… с точки безопасности — если она вернется, это один вопрос. А есть случаи, например, когда женщина уехала, оставив детей-подростков на мужчину, потому что ей страшно", – говорит военный.

По его словам, в Украине должны сделать все, чтобы люди вернулись после войны.

"Определенный процент точно вернется, но государство должно работать над тем, чтобы максимально больше людей заинтересовать вернуться. Не силой, не законами, а заинтересовать их", – рассказал Вадим Сухаревский.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СУХАРЕВСКИЙ! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ командующего Сил беспилотных систем ВСУ! ЭТО НАДО Услышать

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