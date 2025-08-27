"Я не прощу!": жена погибшего военного объявила войну из-за срезанного в морге обручального кольца

Задержание 62-летней работницы морга, которая обворовывала погибших военных / © ТСН

В Украине во второй раз стало известно о случаях, когда работники морга нагло срывали и срезали обручальные кольца, другие золотые украшения и часы с тел павших украинских воинов.

«Обручальные кольца, часы, мобильные телефоны — все это исчезало после того, как тела погибших воинов попадали в Чугуевское отделение областного бюро судмедэкспертизы. К нам начали обращаться жены и матери военных», — сообщил на своей странице в соцсети начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его данным, масштабы издевательств над телами погибших военных шокируют.

«Благодаря негласным следственным действиям установили: ценности павших защитников похищала младшая медсестра Чугуевского морга. Более сотни ювелирных изделий и мобильных телефонов она сдавала в разные ломбарды. Уже есть документальные подтверждения, справки из ломбардов. А при обыске дома у женщины нашли и акты сдачи этого имущества.

Срезанные с павших воинов украшения / Фото: Харьковская областная прокуратура

Сама она говорит, что просто хотела улучшить свое материальное состояние. Ей уже сообщили о подозрении в краже, медсестре грозит до шести лет лишения свободы», — уточнил Болвинов.

По данным полиции, речь идет о 62-летней медсестре, которой сообщено о подозрении по двум статьям: «Кража» и «Надругательство над телом умершего».

Как оказалось, эти случаи были не единственными в течение последнего года. В январе жительница Малина Житомирской области Юлия Макаревич, которая является женой погибшего военнослужащего, танкиста Эдуарда Рошки, публично рассказала, что с тела ее мужа именно в морге нагло сорвали обручальное кольцо.



Павший танкист Эдуард Рошка / Фото предоставила Юлия Макаревич

Далее, по ее словам, события разворачивались так: житомирские полицейские начали следствие и обнаружили обручальное кольцо в одном из ломбардов. Также правоохранители выяснили, что кражу совершил работник морга.

«Был приговор суда. Работника морга без колебаний приговорили к 5 годам заключения, но он подал апелляцию. В октябре состоится заседание суда апелляционной инстанции. Я его посажу! Месяцами, годами буду все проходить, но я его посажу! Физически этот мужчина сейчас находится на свободе. После вынесения приговора ему дали месяц на обжалование. Обвиняемый апеллирует тем, что у него на иждивении мама, несовершеннолетний сын и сестра с инвалидностью. То, что срезал кольцо, это он признал и просил простить, потому что он классный пацан. Я его не прощу!» — рассказала нам Юлия Макаревич.

