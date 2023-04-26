"Я не скотина, а человек!": новые детали изъятия 12-летней дочери у 78-летней матери в Чернигове

Стали известны новые подробности громкой истории, которая произошла в Чернигове с 12-летней Анной-Марией Подвербной.

Напомним, эта девочка известна тем, что ее мать, Валентина Подвербная родила ее в возрасте 65 лет и была в то время, в 2011 году, самой старшей, у кого в Украине приняли роды. Свою дочь Подвербная родила после искусственного оплодотворения, деньги на которое собирала, экономя с пенсии. На днях дочь Подвербной обратилась к неравнодушным людям, написав в соцсетях кричащий пост. Девочка сообщила, что ее мать, якобы, наносит ей телесные повреждения, оскорбляет через врожденное косоглазие и хочет довести до самоубийства.

Пост девочки в соцсети, на который отреагировали сотни украинцев вместе с соцслужбами и полицией. Скриншот со страницы в соцсети

На сообщение Подвербной-младшей отреагировали сотни украинцев, среди которых были и соседи этой семьи, и исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, полицейские. В квартиру, где проживает 78-летняя Подвербная со своей дочерью, срочно приехали полицейские, представители соцслужб, психологи и врачи. В результате этого ребенок заявил правоохранителям, что дает согласие на то, чтобы уехать отсюда.

В комментарии для ТСН.ua профильные чиновники и соседи Подвербных рассказали, как все это происходило и что этому предшествовало.

Скандалы были почти каждый день

"Я была свидетелем того, как в квартире Подвербных раздавались крики. Я вышла и увидела, как Валентина Подвербная стучит в дверь тамбура. Как оказалось, девочка закрылась в квартире от нее. Когда ребенок услышал, что вместе с матерью находилась я и еще одна соседка — она открыла дверь. Когда Анна открыла, то попросила помощи. Я спросила, нужно ли вызвать полицию и соцслужбы, на это Анна ответила, что да, надо вызывать. В это время ее мать начала на меня кричать. До этого я слышала, что девочка просила у матери элементарные вещи — салфетки и дезодорант. Из-за этого у них разгорелся скандал. Ругань из этой квартиры я слышу в течение двух недель. В последний раз слышала, как Валентина оскорбляла ребенка, а в ответ девочка крикнула: " Я не скотина!" Я – человек. Мне нужно ходить в школу! ". Я считаю, что этой женщине, Валентине Пидвербной, нужно помогать воспитывать ребенка, она, на мой взгляд, не в состоянии ничего дать ребенку", — рассказала нам одна из соседок этой семьи.

В свою очередь, правоохранители Чернигова нам рассказали, что сейчас ребенок в безопасности.

"Ребенок был изъят из семьи и был направлен на обследование", — сообщили нам в пресс-службе полиции Черниговской области.

К этому правоохранители добавили: "Относительно этой же матери в ноябре 2022 года полиция уже составляла админматериалы по части 1 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия) и части 1 статьи 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Впоследствии судом вышеуказанные протоколы были закрыты".

Точку поставит суд

Исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако рассказал нам следующее: "По состоянию на данный момент девочка находится в областной детской больнице, после того, как мы приняли решение о принудительном изъятии ребенка. Обращаемся в Новозаводский райсуд Чернигова, который будет решать дальнейшую судьбу ребенка. До того, как суд примет решение, учитывая угрозу ее жизни, она не может быть с матерью, поэтому будет в областной детской больнице".

По словам Ломако, на теле ребенка не были найдены следы насилия.

" Но это не значит, что не было издевательств. Во время общения с полицейскими и представителями соцслужб ребенок подтвердил те факты, о которых он сообщил в социальных сетях. Поэтому был срочно изъят", — сообщил чиновник.

"Ребенок вызвался ехать, был составлен акт об изъятии. Признаков насилия на теле девочки врачом обнаружено не было. Не исключено, что до решению суда он будет временно устроен. Но до решению суда к матери девочка не вернется. Вчера мать ребенка приходила в больницу. Насколько мне известно, она собиралась идти туда и сегодня", — рассказала руководитель городского управления по делам детей Елена Зинченко.

Сама же Анна Подвербная в соцсетях не слишком активна, но среди фотографий, которые она опубликовала в последнее время, есть такая, где изображена разорванная одежда.

Анна-Мария Подвербная в соцсети утверждает, что мать разорвала ее нижнее белье. Скриншот со страницы Подвербно-младшей в соцсети

"Это мама порвала трусы", – подписала фото Анна.

И полицейские, и представители соцслужб нам рассказали, что Валентина Пидвербная достаточно эмоционально отреагировала на изъятие ребенка. Но при этом в соцслужбах нам добавили, что, по их мнению, эта семья – не из худших, которые могут быть.

Ранее сообщалось, что суд не увидел в действиях Валентины Подвербной состава административного нарушения, административное дело было закрыто.

Читайте также:

Дочь старейшей мамы Украины отказались крестить, потому что она из пробирки

"Ни раз не пришла узнать о сыне": что известно о судьбе женщины, которая жила с младенцем в норе на Печерске

На планете каждый шестой человек мучится от бесплодия — ВОЗ