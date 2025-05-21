"Я не вернусь!": дочь старейшей роженицы Украины Подвербной эмоционально обратилась к матери

Анна-Мария с мамой и опекуншей / © ТСН

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У старейшей роженицы Украины таки отобрали ее дочь 14-летнюю Анну-Марию Подвербную. Девочка до 18 лет будет жить со своей опекуншей Еленой Ятченко. Родную мать Валентину Подвербную родительских прав не лишали.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Что известно о самой старой роженице

Валентина Подвербная родила в возрасте 65 лет на третьей попытке искусственного оплодотворения. За этой историей наблюдала вся страна от рождения девочки. Мать не допускала к ребенку врачей и социальные службы, заставляла девочку попрошайничать. Сейчас Анна-Мария не живет с родной матерью. А начался открытый конфликт с поста в соцсети.

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Анна-Мария написала, что родная мать над ней издевается, бьет и морально давит. А сама девочка — мол, на грани самоубийства. Тогда ребенка изъяли у матери. Сначала поместили в больницу, потом — в Центр социально-психологической реабилитации. А Новозаводской суд постановил отобрать ребенка до достижения 14-летнего возраста, без лишения Валентины Подвербной родительских прав. Вчера это решение по сути продлили еще на 4 года, до 18-летия Анны-Марии.

Валентина Пидвербная / © ТСН

Что сказала Валентина Подвербная и Анна-Мария Подвербная

После суда Валентина Подвербная говорит, что дочь к не приезжает. Женщина отмечает, что уже сделала красивый ремонт.



«Даже если там будут джакузи, евроремонты, крутая квартира, горы золота, я не вернусь туда, потому что я прекрасно знаю госпожу Валентину, мою маму. Пройдет два месяца и снова начнется, она будет издеваться будет насилие психологически физическое. Так я ее люблю, но я не смогу жить с ней, так она любит меня, но я не могу жить с ней», — говорит Анна-Мария.

Анна-Мария Подвербная / © ТСН

Почему девочка не хочет жить с родной мамой

То, что она живет не так — Анна Мария поняла еще за два года до публичной просьбы о помощи. 2021 у Валентины Подвербной случился инсульт, вспоминает Анна, и на время лечения мамы — ее забрали в центр реабилитации. И уже тогда она не хотела возвращаться домой.

«Там было классно, я узнала впервые в жизни, что такое шампунь, потому что меня мыли мылом детским или хозяйственным и голову также мылом. Я впервые узнала, что такое шампунь, что такое чистая постель каждый день, что такое душ нормальный, где ты можешь закрыться, потому что Валентина до 11 лет, когда я мылась, она доходила ко мне в душ, она срывала с меня, она делала очень плохие вещи», — говорит девушка.



Анна-Мария не живет с родной матерью уже больше года. Ею занимается знакомая семьи — Елена Ятченко. За это время ребенок похудел на сорок килограмм, сменил школу, у нее появились друзья и хобби, она перенесла операцию на глазах и заново открывает для себя мир.

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Опекун говорит, ребенок безумно влюблен родной матерью, но к девочке с рождения она не подпускала медиков и социальные службы.

«Может это странно звучит, но я никогда не выходила из дома без разрешения. Вот я жила 12 лет, я никогда не жила без взрослого, я не могла никуда выйти без взрослого, погулять с друзьями не могла. Валя всегда ходила со мной, постоянно и мы попрошайничали вдвоем», — говорит Анна-Мария.

О попрошайничестве и ужасных условиях проживания знал весь Чернигов. Анна-Мария говорит, только сейчас чувствует, что у нее есть будущее. Она уже два года занимается в музыкальной школе. Играет на флейте и саксофоне. И мечтает о музыкальном колледже.

Дата публикации 12:32, 21.05.25 Количество просмотров 102 ТСН ДЕНЬ новости 21 мая. Удар по Сумах и Киевской области! Взрывы в России! Тысячами бегут из страны!

Директор гимназии, где сейчас учится Анна-Мария, по стечению обстоятельств работала в бывшей школе девочки. Педагог вспоминает, что уже в первом классе было заметно, что девочка имеет творческий потенциал. Сейчас Анна-Мария хоть как-то пытается наверстать школьную программу и учит английский с репетитором. Всеми своими изменениями девочка обязана людям, которые сейчас ее окружают. Она говорит, что и в дальнейшем будет общаться с мамой. Но жить хочет отдельно. Ее 80-летняя мать Валентина Подвербная говорит, еще не решила, будет ли обжаловать решение суда об изъятии дочери из семьи.

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