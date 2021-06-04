Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Я не живу, я — тень": мать Олеся Бузины рассказала, как "шесть лет ищет правды"

"Я не живу, я — тень": мать Олеся Бузины рассказала, как "шесть лет ищет правды"

Валентина Бузина подчеркнула, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от политических взглядов.

Валентина Бузина — мать скандального пророссийского журналиста Олеся Бузины, убитого в апреле 2015 года, рассказала, как пережила потерю сына.

Об этом она заявила 3 июня во прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Меня может понять только тот человек, который потерял сына или дочь. Я не живу, я — тень. И мне иногда очень больно слышать, как говорят о моем сыне. Хотя это совсем не так, хотя это совсем не правда. Я сейчас не хочу заходить в дальние детали", — заявила мать убитого журналиста.

Госпожа Валентина подчеркнула, что каждый человек имеет право на жизнь, право свободно выражать свои мысли. И жизнь каждого человека должно защитить государство.

"Случилось так, что уже седьмой год не могу добиться справедливости, хотя я все время ее борюсь и пытаюсь это делать. Хочу, чтобы вся Украина меня услышала: мною руководит не месть. Я очень верующий человек, и по жизни я всепрощенец. И Олесь тоже был таким. Олесь мог быстро воспламениться, но тут же отойти. И, если в чем-то был не прав — то попросит прощения. но, если прав — то хоть грызи землю — но будет отстаивать свое мнение", — рассказала она.

Мать Олеся Бузины убеждена, что родила и воспитала прекрасного сына. Женщина рассказала, что на его могилу незнакомые ей люди постоянно несут цветы.

"Я родила и воспитала прекрасного сына. Не только для себя сына, я воспитала для Украины. И то, как люди ходят к могиле Олеся — я уверена и убеждена, что его жизнь была не зря. Когда я прихожу на могилу, а там я бываю почти каждый день, я там всегда вижу свежие цветы, которые несут люди — простые люди, и ту правду, которую мне приходилось за все шесть лет добиваться", — подытожила Валентина Бузина.

Мать убитого Олеся Бузины рассказала, что уже седьмой год не может добиться справедливости

Мать убитого Олеся Бузины рассказала, что уже седьмой год не может добиться справедливости

Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе своего многоквартирного дома. 18 июня милиция задержала двух подозреваемых в убийстве — активиста националистической организации, бывшего бойца батальона МВД "Киев-2" и "Гарпун" Андрея Медведько и борца с незаконным строительством Дениса Полищука.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.