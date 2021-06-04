"Я не живу, я — тень": мать Олеся Бузины рассказала, как "шесть лет ищет правды"

Валентина Бузина подчеркнула, что каждый человек имеет право на жизнь, независимо от политических взглядов.

Валентина Бузина — мать скандального пророссийского журналиста Олеся Бузины, убитого в апреле 2015 года, рассказала, как пережила потерю сына.

Об этом она заявила 3 июня во прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Меня может понять только тот человек, который потерял сына или дочь. Я не живу, я — тень. И мне иногда очень больно слышать, как говорят о моем сыне. Хотя это совсем не так, хотя это совсем не правда. Я сейчас не хочу заходить в дальние детали", — заявила мать убитого журналиста.

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Госпожа Валентина подчеркнула, что каждый человек имеет право на жизнь, право свободно выражать свои мысли. И жизнь каждого человека должно защитить государство.

"Случилось так, что уже седьмой год не могу добиться справедливости, хотя я все время ее борюсь и пытаюсь это делать. Хочу, чтобы вся Украина меня услышала: мною руководит не месть. Я очень верующий человек, и по жизни я всепрощенец. И Олесь тоже был таким. Олесь мог быстро воспламениться, но тут же отойти. И, если в чем-то был не прав — то попросит прощения. но, если прав — то хоть грызи землю — но будет отстаивать свое мнение", — рассказала она.

Мать Олеся Бузины убеждена, что родила и воспитала прекрасного сына. Женщина рассказала, что на его могилу незнакомые ей люди постоянно несут цветы.

"Я родила и воспитала прекрасного сына. Не только для себя сына, я воспитала для Украины. И то, как люди ходят к могиле Олеся — я уверена и убеждена, что его жизнь была не зря. Когда я прихожу на могилу, а там я бываю почти каждый день, я там всегда вижу свежие цветы, которые несут люди — простые люди, и ту правду, которую мне приходилось за все шесть лет добиваться", — подытожила Валентина Бузина.

Мать убитого Олеся Бузины рассказала, что уже седьмой год не может добиться справедливости

Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе своего многоквартирного дома. 18 июня милиция задержала двух подозреваемых в убийстве — активиста националистической организации, бывшего бойца батальона МВД "Киев-2" и "Гарпун" Андрея Медведько и борца с незаконным строительством Дениса Полищука.

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