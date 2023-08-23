"Я не знаю, что дальше будет": как жители Кривого Рога приходят в себя от ракетного удара (фото, видео)

Российские оккупанты снова атаковали Кривой Рог. Баллистическая ракета взорвалась прямо в воздухе. В результате один раненый, повреждено более полусотни частных домов. Обломки разлетались на сотни метров. Сносили крыши и стены, выбивали окна. Задело и электросети — без света осталось несколько больниц и водоканал. Остановился и скоростной трамвай.

Больше о последствиях ракетного удара – в сюжете ТСН.

Один из пострадавших — Геннадий Хомуха — сразу после удара принялся убирать последствия. Говорит, что должен убрать там все, потому что ночевать собирается дома. Чтобы приводить дом в строй, даже от госпитализации отказался, хотя обломки стекла попали ему в голову и разрезали вену.

Один из пострадавших в Кривом Роге Геннадий Хомуха / Фото: ТСН

Несколько дней назад он отметил 70-й день рождения. Сегодня, говорит, может праздновать его во второй раз. Эпицентр взрыва, произошедший в 5:30 утра, был как раз у него на огороде. Обычно мужчина там с пяти, а потом задержался, потому что решил позавтракать в летней кухне. От нее остались одни стены.

"Нагрел, сел есть, слышу шум, к окну иду — летит... Я только успел глаза закрыть, и порубило мне", говорит Геннадий Хомуха.

Весь окровавленный, мужчина бежал в дом. Там под самым окном, которое вылетело, спал четырехлетний внук. К счастью, он не пострадал.

Дом соседей напротив тоже полуразрушен — ни одно окно не уцелело, провалились крыша и потолок.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу / Фото: ТСН

"Я проснулась от того, что на меня потолок упал, посыпались камни, все в пыли, ужасно громко. Окна выпали, забор. Ну на улицу мы выскочили", — вспоминает пострадавшая Валентина Лищук.

Первый шок и радость от того, что живы, прошли. Теперь женщина в отчаянии смотрит на разрушенный дом.

"Все пострадало — снаружи крыши нет, перебиты все доски, а внутри у меня трещины везде, я не знаю, что дальше будет, что мы будем здесь делать", — жалуется женщина.

Пострадала от ракетного удара по Кривому Рогу Валентина Лищук / Фото: ТСН

Помочь берутся волонтеры из Нидерландов. Замеряют выбитые окна. Волонтер Анна уже больше года в Украине. Ее организация помогает восстанавливать разрушенные россиянами дома. Говорит, что поражена стойкостью украинцев.

"Меня очень удивила и поразила стойкость людей, их желание выстоять и отремонтировать свой дом, их стойкость, их доброта и открытость. И я поражаюсь украинским людям каждый день", — говорит Анне Динкельман.

Волонтер из Нидерландов Анне Динкельман / Фото: ТСН

Жители действительно словно муравьи несут в свои дома строительные материалы. Их коммунальщики выдают с самого утра. Глава военной администрации Криворожского района Евгений Ситченко говорит, что на месте работают все коммунальные службы, ГСЧС, полиция, развернутый штаб помощи, а люди уже имеют возможность получить материально-техническую помощь.

Глава военной администрации Криворожского района Евгений Ситченко / Фото: ТСН

Как установили эксперты, над этим районом взорвался Искандер. Повреждены полсотни домов и электросети. Несколько часов были обесточены несколько больниц и трамвайная линия. Свет туда уже вернули.

Нечисть разорвалась в небе: мощный взрыв над Кривым Рогом

Напомним, утром, 22 августа в Кривом Роге раздался взрыв. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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