"Я никогда не ставил своей целью раздавать успокаивающий Wi-Fi": Арестович о своих заявлениях для украинцев

"Я никогда не ставил своей целью раздавать успокаивающий Wi-Fi": Арестович о своих заявлениях для украинцев

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что он никому ничего не навязывает.

Целью его выступлений является донести людям о том, что Украина победит в войне против России.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Во-первых, я в своей стихии, потому что война для меня – естественное состояние. Если это не происходит на поле боя, то я занимаюсь психологией – консультирую, учу людей. А это своя война – война психики. Для меня очень привычно иметь человеческий резонанс", — сказал Арестович.

Он процитировал писателя Антона Чехова: "Самые большие трагедии происходят на наших кухнях – когда люди пьют чай, выпиваются их судьбы".

"Я постоянно имею с этим дело даже в мирной жизни. Для меня состояние экзистенциального кризиса другого человека, или мое, или меня в резонансе с человеком — это норма. Я учу людей. Началась война, я приехал в Офис и подумал, что наконец-то. Я ничего никому не навязывал, специально не успокаивал, я чувствую себя на гребне волны, я никогда не ставил своей целью раздавать успокаивающий Wi-Fi, вот что я ставил целью, так это твердое намерение на победу. Никаких сомнений, нет варианта будущего, где мы не побеждаем", — объяснил советник главы Офиса президента.

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