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"Я почувствовала под ногами землетрясение": жители Одессы рассказали, как пережили очередной обстрел России

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"Я почувствовала под ногами землетрясение": жители Одессы рассказали, как пережили очередной обстрел России

Последствия удара по Одессе

Жители Одессы рассказали о российском терроре.

Одесса была в трауре по погибшим в результате баллистического удара, нанесенного в понедельник. Ракетная атака тогда унесла жизни десяти человек. Еще более полусотни, в том числе четверо детей, получили ранения.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой. 

21 пострадавший в результате удара баллистической ракетой до сих пор остается в больницах Одессы. Состояние трех крайне тяжелое. Остальные пациенты в состоянии средней тяжести.

"Я находилась в момент прилета у себя на работе, я косметолог. Как только я развернулась, чтобы подготовить рабочее место - меня отбросило вместе с окном вместе с кушеткой на дверь в коридор. Я встала, у меня все в крови плечо повреждено 60 швов на лице. Все посыпалось и осколки такие горячие. Ко мне залетел кусок кассетной ракеты прямо в кабинет, меня полностью порезало", - говорит пострадавшая Елизавета Лавриненко. 

Елизавета Лавриненко / ©
Елизавета Лавриненко

На месте падения обломков баллистической ракеты до сих пор могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы, говорят взрывотехники. Так что утром снова прочесывают все вокруг. Жители пытаются закрыть разбитые окна. В этом районе это уже третий прилет в течение года. Так что ставить стекло в окна будут уже в третий раз.

"Окон нет, как только мы совершили после прошлого обстрела — просто ужас какой-то. В январе два раза подряд, а сейчас в третий раз, на этот раз — сильнее всего", — говорит жительница Одессы.

Обломки сбитой ракеты упали в центре города в многолюдном и густонаселенном районе около полудня. Многочисленные лавки, кафе, банк, медицинский центр, салон красоты – в это время там было много людей. И плотная жилая застройка рядом.

Последствия обстрела Одессы баллистической ракетой / ©
Последствия обстрела Одессы баллистической ракетой

"Я почувствовала под ногами землетрясение в восемь баллов — такое чувство было. Меня трясло, я кричала, пока дочь меня не успокоила. В домашних тапочках схватила ребенка и побежала по стеклу, очень ужасно, очень пугающе. Одесситы выдержат, кто-то сказал — одесситы уже жужжат инструментами, одесситы выдержат", — говорит жительница Одесса.

Третьи сутки одесситы выдерживают и без света. Без трамваев и троллейбусов. А недавно еще и без воды и отопления. На улицах уже привычно гудят генераторы. Одесситам к блэкаутам не привыкать. Говорят – были готовы.

Место удара в Одессе / ©
Место удара в Одессе

Энергетики пытаются восстановить оборудование, серьезно поврежденное во время массированной атаки в воскресенье утром, чтобы горожане получали свет хотя бы по графику. Сейчас его включают спонтанно и отключают так же неожиданно.

Внимание! Экстренные обесточивания могут вернуться - что со светом в Одессе | Обстрелы сегодня

Внимание! Экстренные обесточивания могут вернуться - что со светом в Одессе | Обстрелы сегодня

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