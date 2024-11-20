"Я почувствовала под ногами землетрясение": жители Одессы рассказали, как пережили очередной обстрел России

Одесса была в трауре по погибшим в результате баллистического удара, нанесенного в понедельник. Ракетная атака тогда унесла жизни десяти человек. Еще более полусотни, в том числе четверо детей, получили ранения.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой.

21 пострадавший в результате удара баллистической ракетой до сих пор остается в больницах Одессы. Состояние трех крайне тяжелое. Остальные пациенты в состоянии средней тяжести.

"Я находилась в момент прилета у себя на работе, я косметолог. Как только я развернулась, чтобы подготовить рабочее место - меня отбросило вместе с окном вместе с кушеткой на дверь в коридор. Я встала, у меня все в крови плечо повреждено 60 швов на лице. Все посыпалось и осколки такие горячие. Ко мне залетел кусок кассетной ракеты прямо в кабинет, меня полностью порезало", - говорит пострадавшая Елизавета Лавриненко.

Елизавета Лавриненко

На месте падения обломков баллистической ракеты до сих пор могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы, говорят взрывотехники. Так что утром снова прочесывают все вокруг. Жители пытаются закрыть разбитые окна. В этом районе это уже третий прилет в течение года. Так что ставить стекло в окна будут уже в третий раз.

"Окон нет, как только мы совершили после прошлого обстрела — просто ужас какой-то. В январе два раза подряд, а сейчас в третий раз, на этот раз — сильнее всего", — говорит жительница Одессы.

Обломки сбитой ракеты упали в центре города в многолюдном и густонаселенном районе около полудня. Многочисленные лавки, кафе, банк, медицинский центр, салон красоты – в это время там было много людей. И плотная жилая застройка рядом.

Последствия обстрела Одессы баллистической ракетой

"Я почувствовала под ногами землетрясение в восемь баллов — такое чувство было. Меня трясло, я кричала, пока дочь меня не успокоила. В домашних тапочках схватила ребенка и побежала по стеклу, очень ужасно, очень пугающе. Одесситы выдержат, кто-то сказал — одесситы уже жужжат инструментами, одесситы выдержат", — говорит жительница Одесса.

Третьи сутки одесситы выдерживают и без света. Без трамваев и троллейбусов. А недавно еще и без воды и отопления. На улицах уже привычно гудят генераторы. Одесситам к блэкаутам не привыкать. Говорят – были готовы.

Место удара в Одессе

Энергетики пытаются восстановить оборудование, серьезно поврежденное во время массированной атаки в воскресенье утром, чтобы горожане получали свет хотя бы по графику. Сейчас его включают спонтанно и отключают так же неожиданно.

Внимание! Экстренные обесточивания могут вернуться - что со светом в Одессе | Обстрелы сегодня

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