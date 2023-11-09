"Я поддерживаю Путина, мне нравится война": эти предатели шокировали украинцев

В частности, пойманная за работу на окупантов 22-летняя жительница Кировоградщины на суде заявила, что не раскаивается и хочет воевать за Россию.

Вы даже не представляете, сколько "ждунов русского мира" вокруг нас. Они продались за кровавые рубли, а иногда они просто отбитые на голову идейщики, которые предали Украину, сдавали военных, а теперь будут сидеть в тюрьме, кто-то даже пожизненно.

Кто они – украинские коллаборанты, перешедшие на сторону России – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

Из самого свежего — винницкая "ждунка", казалось бы украиноязычная, но послушайте, как зовет Путина:

"Мало бомбят. Да пусть бы бомбили еще раз. Сто раз бомбили бы эту Украину. — Вы поддерживаете Путина? — Да, поддерживаю. А что? Вы мне что, что-нибудь сделаете?"

Эта женщина в своих соцсетях оправдывала российскую агрессию и радовалась, когда на Украину летели ракеты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Я поддерживаю Путина, а что? Мне нравится война!” Эти предатели шокировали украинцев!

Упреки из-за границы

Еще одна "любительница русского мира" живет в Сумах. Молодая, но, похоже, дур… Итак, недавно Сеть облетело видео, как 19-летняя Анастасия-Адель Чемеринская, которая после начала полномасштабной войны выехала из Украины и чиллит в Дубаях, не просто там отдыхает или работает, а рискнула открыть рот и приправляя свои монологи матом, назвала украинцев нацистами, мол, ее притесняют за русский язык, и тут же в видео делает "оговорку по Фрейду".

"За что нас, грубо говоря, угнетают? Нас не угнетают, конечно. Но это потому что мы что? Нацисить, да?! А нацисты — это те, которые "почему не государственным?" Если вы говорите "почему не государственным?", вы е*****.. Нацисты! Я не понимаю, то, что я хочу в Москву, отменяет тот факт, что я гражданка Украины? Это отменяет тот факт, что я патриотка? Что за бред? Да, я всегда хотела именно в "Москов-сити" — не просто в Москву, я бы не жила в обычной новостройке. Может, оно и к лучшему, что началась война, потому что их надо уничтожать. О чем вы? Какая свобода слова? Так и хочется быть за Россию, реально", – заявляла Чемеринская.

Анастасия-Адель Чемеринская/Скриншот

Уже через несколько дней СБУ нашла семью так называемой блогерши. После разговора за громкое заявление дочери извинялся отец, а вот сама Настюша до сих пор молчит.

Любители "русского мира" отвечают перед законом!

Но промытые мозги и рубли в глазах, к сожалению, не редкость. Чем руководствуются эти люди, когда идут на сделку с дьяволом – понять сложно. Но, наконец, их догоняют наказания за совершенное. Итак, впервые в Украине к пожизненному за измену Родины приговорили жителя Запорожья и забрали все его имущество. Ему 37 лет, и он в течение марта-октября 2022 года осуществлял сбор информации о дислокации военной техники и передавал ее рашистам. Руководитель прокуратуры Запорожской области Сергей Спильнык отмечал, что это беспрецедентный случай, когда наконец предатель получил "по полной".

"Это первый приговор по Украине, когда человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества", – сказал Спильнык.

Суд над жительницей Днепра

Приговорить к пожизненному хотят и жительницу Днепра. Она передавала ФСБ РФ секретные данные, "сливала" все, что знала и о разработке украинского оружия. Ее задержали еще в 2022 году в сентябре. Оказалось, что женщина – работница конструкторского бюро "Пивденне", а сама она – уроженка Казани. Всю свою жизнь женщина работала в Днепре на предприятии ракето-космической отрасли. И как инженер отдела летательных аппаратов, она имела доступ к государственной тайне. С июня по своей воле начала сотрудничать со спецслужбами агрессора. Вы будете в шоке, как она это аргументировала.

"Она делала это по идеологическим соображениям. Никакого денежного, материального вознаграждения за это она не получала. Она знала, что утечка данной информации угрожает суверенитету, обороноспособности нашей страны в период военного положения", – сообщила прокурор отдела областной прокуратуры Днепропетровщины Анастасия Красун.

Задержанная за слив данных врагу жительница Днепра/Скриншот

Предатели Херсонской области

15 июля 2023 года стало известно про еще одного пожизненно осужденного за измену, только теперь — жителя Херсонщины. Мужчина сам из Донетчины и воевал на стороне оккупантов, даже был командиром:

"Доказано, что 46-летний донетчанин перешел на сторону оккупантов и вступил в ряды вражеской армии. Там его назначили командиром 1 роты 5 батальона 109 полка 11 десантно-штурмовой бригады. В конце марта 2022 года мужчина вместе с подчиненными военнослужащими РФ через неподконтрольную территорию Донецкой области попали в пгт Архангельское Херсонской области для удержания захваченного района".

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Также он издевался над местным населением, прогонял всех через "фильтрационные лагеря" и заставлял украинцев сотрудничать с врагом.

Еще одна любительница русского мира – тоже жительница Херсонщины, которую ежедневно беспощадно уничтожает враг, – помогала оккупантам делать это еще эффективнее, потому что регулярно корректировала огонь:

"Установлено, что после вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места "прилетов" и их последствия, а затем отправляла соответствующий "отчет" агрессору. По этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск".

Предательница из Херсонской области / Фото: СБУ

Позиция "ждунки"

Вы будете шокированы, но к этому ее никто не принуждал, более того, эта женщина сама предложила врагу свои услуги:

"Фигурантка "вышла" на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. Дальнейшую коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере. Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором".

Этой предательнице было всего 22 года!

Так сказать, "на десерт" мы оставили историю о 22-летней Ангелине. На вопрос, как она докатилась до такого, мы, наверное, никогда не услышим ответ. Ее мозг русские тараканы проели так, что не оставили от него и следа. Она не просто сливала оккупантам координаты украинских войск, складов, заводов и объектов критической инфраструктуры. На суде жительница Кировоградщины заявила, что хочет воевать за Россию и ей не жалко, что РФ обстреливает Украину ракетами. Только теперь петь оду Путину эта пропагандистка будет в тюрьме, причем до конца своего века.

22-летняя предательница Ангелина из Мариуполя/Фото из открытых источников

Кстати, осужденная – уроженка Александрийского района, однако долгое время жила в Мариуполе. Там ее и завербовали россияне: она написала соглашение о сотрудничестве в обмен на то, чтобы его отпустили в Украину. Задержали девушку в марте как раз во время сьемки стратегического объекта, в том числе и там, где жила ее мать с отчимом. Вот фрагмент разговора предательницы с судьей:

— Ваша мама проживает в Павлыше?

— Да, с отчимом. У нас хорошие отношения.

— Вот вы снимали разные объекты, но вы снимали и Павлыш, где живет ваша мама. Что вы думали, когда это снимали? Что вас это обойдет, или вам Игорь сообщал? Вы понимали, что обратной связи нет: вы передали, а завтра летит смерть? Может быть, и на вас. Вы готовы были умереть за Россию?

– Нет.

Заработала на смертях и пожизненный срок

За работу российские кураторы заплатили ей 150 тыс. грн. Именно по наводке 22-летней Ангелины Кировоградщину обстреляли не менее 10 раз, говорят правоохранители. И это только за начало 2023 года, потому что в марте ее уже задержала СБУ. Однако в суде девушка не покаялась, а наоборот заявила: приговор не будет обжаловать, а будет ходатайствовать об обмене на пленных украинцев, чтобы собственно потом взять оружие в руки и пойти против Украины. И на суде она признала, что могла уехать в РФ, но хотела заработать деньги на уничтожении Украины.

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