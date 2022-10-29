"Я понимал, что нам критически нужно продержаться неделю" – Кулеба о первых днях войны в Украине

Дмитрий Кулеба рассказал о двух критериях в начале войны, которые должны были стать решающими, чтобы Украина выстояла против российской агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в первые дни войны для Украины было важно продержаться больше недели на поле боя против России. Еще одним немаловажным фактором должны были стать первые потери армии России.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"В начале войны было два критерия. Первый. Я понимал, что самые большие оптимисты в мире считали, что Украина продержится не больше недели. Пессимисты утверждали: двое-трех суток – и все будет кончено. Но мы же от природы оптимисты. Я понимал, что нам критически нужно продержаться неделю. Продержаться – это не просто не потерпеть поражение, а продемонстрировать способность к эффективному сопротивлению", — отметил он.

По словам министра иностранных дел, второй критерий был не временным, а количественным. Тогда, по его мнению, все зависело от того, что когда количество погибших россиян в Украине пересечет отметку в 10 тыс ., то это станет тормозом для российской войны, и они начнут давать заднюю.

"Во втором критерии я ошибся. Я не рассчитывал, что Путин настолько пренебрегает жизнью своих сограждан. Но в первом я оказался прав. И именно через неделю, после того, как мы продемонстрировали, что выстояли и не планируем падать, начались коренные изменения в отношении других стран к нашему сопротивлению", — резюмировал Кулеба.

Как начиналась война России против Украины

Армия Российской Федерации напала на Украину утром 24 февраля, после того как российский диктатор Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса, заявив о планах демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Сразу после обращения Путина по всем крупным городам Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

В преддверии войны, 21 февраля, Путин также официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за рубежом, что фактически являлось официальным разрешением для Путина начать полномасштабную войну против Украины.

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