"Я понимал — скорее всего мы оттуда не выйдем!": боец ГУР рассказал о прорыве в Мариуполь

Боец Главного управления разведки на позывной "Несмачный" был командиром одной из групп, которая отправилась на вертолетах в оккупированный Мариуполь. Там он присоединился к украинским защитникам и вместе с ними оборонял город от российских окупантов.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA военный рассказал о том, как он с побратимами решили отправиться в окруженный город и как они добрались туда.

По его словам, речь об этом начала идти в конце марта 2022, после деоккупации Киевщины.

"После одной задачи нас собрал командир и донес следующую информацию. Говорит, ребята смотрите, сейчас все говорят о деблокаде Мариуполя, а там очень много наших побратимов, которым мы должны помочь. Он даже не искал слова, чтобы нас мотивировать. Потому что мы понимали, что мы должны что-то сделать, чтобы помочь им. Я считал, что я должен помочь. Какая эта помощь будет, я не знал, на тот момент еще не сознавал, но я хотел помочь, потому что в первую очередь я не хотел бы оказаться на месте ребят. Я бы не хотел оказаться в городе, который окружен и вокруг многотысячное войско врага", — рассказал "Несмачный".

Военный говорит, что долго не было известно, как именно будет происходить прорыв в Мариуполь. Впрочем, добровольцев уже искали.

“На тот момент у меня во взводе было около 30 человек, около восьми согласились, понимая, что пока информации никакой нет. Я ребятам сразу сказал, каким образом это бы ни происходило, я плюс. Суша, море, воздух… Нас собирают вечером 26-го. Отбирают добровольцев. В тот же вечер назначают командира группы. 29 утром мы уже были в Мариуполе. Летели на вертолетах. Информация была донесена до меня раньше, как мы будем добираться до Мариуполя. А вот ребятам эта информация была донесена, кажется, когда мы были в Днепре. Это было в целях безопасности нашей в первую очередь" — рассказал "Несмачный".

Военный говорит, что тогда все оценивал здраво и понимал, что они с побратимами, скорее всего, не смогут выйти из окруженного россиянами Мариуполя.

"Я понимал, что, скорее всего, мы оттуда не выйдем. Но в задачах было, первое, помочь ребятам, второе, выиграть для Украины время. Все. Мотивации было больше, чем достаточно. Мариуполь я увидел максимально разрушенным. Не было практически города. Его равняли с землей, просто равняли с землей", — рассказал "Несмачный".

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