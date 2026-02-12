"Я прощалась с жизнью": россияне массированно атаковали один из областных центров Украины - страшные последствия

Последствия атаки на Одессу

Реклама

Одесса снова под ударом. После ночного террора российских оккупантов жители нескольких районов города остались без света, воды и отопления. Враг целенаправленно атаковал большую энергетическую подстанцию и гражданские объекты.

В спальных районах, которые окутало дымом от пожаров, побывал корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Атака с моря: «Шахеды» заходили группами

Российские террористы начали атаку в полночь. Дроны-камикадзе заходили с моря двумя группами: пока Силы обороны отвлекались на первую, вторая с большой высоты ударила по энергетическому объекту. Кроме того, беспилотники попали по девятиэтажке и местному рынку.

Реклама

Жители пострадавшего дома вспоминают ночь с ужасом.

Надежда, жительница девятиэтажки: «Просто один за другим эти „Шахеды“ летят. Это было так страшно, что я прощалась с жизнью. Думала — сейчас в наш дом прилетит. И он таки прилетел на девятый этаж. Начался пожар, мы поднялись, начали самостоятельно тушить, вызвали пожарную машину».

В одной из квартир взрыв «Шахеда» оставил огромную дыру, разрушив межкомнатные перегородки. Владельцы жилья оказались в ловушке.

Юрий Савельевич, житель разрушенной квартиры: «Услышали взрыв и сразу побежали в коридор, хотели выйти, но входную дверь заклинило. Начали ломать ее очень долго, но выбили. Было девять взрывов, я слышал реактивные звуки этих беспилотников. Внутри начался пожар, прибыли пожарные и потушили».

Реклама

Уничтоженный рынок: убытки на сотни тысяч

На местном базаре, где еще вчера кипела жизнь, теперь только воронки и пожарища. Выгорели дотла ряды с одеждой, обувью, поврежден соседний супермаркет. Предприниматели не сдерживают ярости.

Иван, предприниматель: «Даже не знаю, что говорить. Пусть видят свою работу. А с той стороны — там же люди жили, дети. Этому зданию всего два года, это же все для города, для людей строилось».

Продавщица Елена со слезами на глазах смотрит на уничтоженное рабочее место: «Это очень тяжело, потому что это место, где я зарабатывала на хлеб. И хозяевам тяжело — столько товара пропало».

Работа под звуки тревог

Спасатели боролись с огнем, несмотря на угрозу повторных ударов. На месте работали психологи, ведь люди находятся в состоянии сильного шока.

Реклама

Марина Аверина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Одесской области: «Ликвидацию последствий осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Несмотря на это спасателям удалось достаточно быстро ликвидировать все пожары. 58 пожарных ликвидировали последствия вражеской атаки».

Сейчас соседний бизнес-центр, общежития и жилые дома стоят без окон. Коммунальщики с ночи закрывают дыры пленкой и досками. Энергетики работают над восстановлением питания, однако часть города до сих пор остается без коммунальных услуг.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 12 февраля. МАССОВЫЕ УДАРЫ по УКРАИНЕ! ЛЮДИ без ТЕПЛА! ВЗРЫВЫ в РОССИИ