"Я просил меня добить": щемящая история военного, выжившего после попадания вражеского дрона

Военный, который пошел на войну добровольцем, боец 36-й бригады морской пехоты Федор Самбурский на позывной "Шкипер" получил тяжелое ранение – прямо возле него взорвался вражеский FPV-дрон. Мужчине наложили 11 швов на каждом глазу, ампутировали конечности и перелили 18 литров крови. Он провел в реанимации 17 дней.

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Федор в первые дни войны был волонтером в Ирпене, где он проживал. Потом уехал в Ивано-Франковскую область.

"Нашел работу. Буквально несколько часов поработал. А потом посидел, подумал. Поздравил маму и сестру с 8 марта и пошел в военкомат".

Сначала Фёдора отправили учиться на сапера. А потом он попал в бригаду морской пехоты.

Тяжелое ранение военный получил в Крынках Херсонской области.

"Передо мной взорвался вражеский FPV-дрон. Ногу оторвало сразу. Немножко пошутил и попросил меня добить. Ребята наложили мне турникет и впоследствии я потерял сознание", — рассказал мужчина о ранении.

По словам "Шкипера", до ранения он отрицательно относился к жизни с инвалидностью.

"У меня была граната, подписанная "для себя".

Федора впереди ждет длительная реабилитация.

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