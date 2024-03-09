"Я просил меня добить": щемящая история военного, выжившего после попадания вражеского дрона

Мужчине после ранения перелили 18 литров крови.
Военный, который пошел на войну добровольцем, боец 36-й бригады морской пехоты Федор Самбурский на позывной "Шкипер" получил тяжелое ранение – прямо возле него взорвался вражеский FPV-дрон. Мужчине наложили 11 швов на каждом глазу, ампутировали конечности и перелили 18 литров крови. Он провел в реанимации 17 дней.
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Федор в первые дни войны был волонтером в Ирпене, где он проживал. Потом уехал в Ивано-Франковскую область.
"Нашел работу. Буквально несколько часов поработал. А потом посидел, подумал. Поздравил маму и сестру с 8 марта и пошел в военкомат".
Сначала Фёдора отправили учиться на сапера. А потом он попал в бригаду морской пехоты.
Тяжелое ранение военный получил в Крынках Херсонской области.
"Передо мной взорвался вражеский FPV-дрон. Ногу оторвало сразу. Немножко пошутил и попросил меня добить. Ребята наложили мне турникет и впоследствии я потерял сознание", — рассказал мужчина о ранении.
По словам "Шкипера", до ранения он отрицательно относился к жизни с инвалидностью.
"У меня была граната, подписанная "для себя".
Федора впереди ждет длительная реабилитация.
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