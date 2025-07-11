"Я просто подписал": как экс-чиновник Минобороны объясняет воровство десятков миллионов

Сделки в Минобороны

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Ущерб на 90 млн грн нанесли Министерству обороны дельцы, поставлявшие непригодные ракетные установки — фактически саботируя действия военных: вместо современного и пригодного к использованию вооружения подрядчики поставили неисправные установки. При этом государство заплатило за них более 90 миллионов гривен.

О преступной схеме и причастности к ней экс-чиновника Минобороны и двух руководителей оборонного предприятия сообщил 7 июля новый Генпрорукрор Руслан Кравченко:

«Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по делу по факту поставки Министерству обороны Украины непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн. грн.

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Министерство обороны, скриншот с видео

Кто эти люди — генпрокурор не сказал. Но журналисты быстро выяснили, что речь может идти о Денисе Харитонове и Александре Наконечном — на момент подписания контракта на 90 миллионов они занимали руководящие должности на оборонном предприятии. А ключевая фигура по делу — это бывшее должностное лицо Минобороны, в отношении сделок которого проект Хапуга.UA проводил расследование еще год назад: Александр Лиев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «Я просто подписал»! Как экс-чиновник Минобороны объясняет КРАЖУ ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ? Хапуга.UA

Что стало известно следствию в новой сделке

О его «старой» схеме мы скажем дальше, а сейчас — о том, что стало известно следствию в новой сделке. Эту аферу дельцы провернули достаточно стандартным и максимально циничным способом.

По данным следствия, Лиев, будучи заместителем руководителя департамента госзакупок Минобороны в 2022 и 2023 году, заключил контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ. ПТРК, которые должны были поставить, сразу должны были направиться на фронт. Но вместо этого, компания отдала небоеспособный хлам, а полученные 90 миллионов бюджетных средств вывели в тень, фактически присвоив государственные деньги.

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Деньги, скриншот с видео

Правда, позиция г-на Лиева немного отличается от Генпрокуратуры — он говорит, что ничего не заказывал, а просто формально завершил соглашение:

«23 июня 2022 года была произведена полная оплата за эти ракетные установки. 18 августа за несколько дней до моего назначения на должность руководителя этот товар прибыл и был принят воинской частью в составе комиссии из 5 офицеров. В октябре я (как руководитель департамента) подписал бухгалтерский акт приема-передачи. Это стандартный документ, подтверждающий завершение соглашения».

Производство оружия, скриншот из видео

То есть, по версии экс-чиновника, генпрокурор не разобрался в деле. Ну что ж, кто-то здесь ошибается, или кто-то лжет — разбираться будет суд. Как и в первой сделке, которую вырывал год назад проект Хапуга.UA, и где также фигурировал Александр Лиев.

Схема нанесла государству ущерб на полтора миллиарда гривен

Это дело гораздо более масштабное. Схема нанесла только финансовый ущерб государству на полтора миллиарда гривен, которые были уплачены за 100 тысяч мин. Ключевой фигурант здесь тот же — Александр Лиев, но другие — новые. О подозрении объявили, кроме Лиева, также директору компании Львовский арсенал Юрию Збитневу и эксчиновнику одного из предприятий Укроборонпрома Алексею Хорошаеву. Все они обвиняются по статье 191 — присвоение, растрату имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением.

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Фигуранты дела, скриншот с видео

Тогда тоже — подписали, проплатили… а государство, наконец, осталось ни с чем. Лиев подписал контракт с Львовским Арсеналом Юрия Збитнева о поставках мин, МО производит оплату 97% Арсенала, после этого Арсенал перевел средства на фирму, подконтрольную Александру Хорошаеву. Мины не поставили, деньги не вернули. И по версии фигурантов, будто все у каждого было сделано четко, как надо, но почему армию в конце концов пошили в дураки — объяснить никто не смог.

Боеприпасы, скриншот с видео

Итак, что мы имеем. Вторая история через год и второй раз господин «экс-сотрудник Минобороны» говорит, что его подпись и он сам ни при чем. Верим?

Мы будем следить за ходом следствия и судебных баталий, ведь ни один хапуга, кто наживается на жизни украинцев и саботирует обороноспособность страны, не должен быть безнаказанным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «Я просто подписал»! Как эксчиновник Минобороны объясняет КРАЖУ ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ? Хапуга.UA

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Ранее мы рассказывали, что хапуги решили залить оазис бетоном и построить очередной развлекательный комплекс под Киевом — загородили лес и разрушили часть жизни местных жителей.