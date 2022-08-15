"Я против войны России в Украине": Климкин о том, кому из россиян можно разрешить ездить в ЕС

Каждый, кто считает себя "хорошим" россиянином, должен показать, что он хороший, считает экс-глава МИД Павел Климкин.
Россиян, которые ездят в ЕС, нужно спрашивать, поддерживают ли они войну России против Украины.
Об этом в интервью ТСН сказал экс-глава МИД Павел Климкин.
"Нужно спрашивать каждого, какую роль ты играешь в России. Я вообще выдавал бы Шенгенскую визу только когда подписываешь: "Я против войны России в Украине". Подписал, ок, но тогда уже не вернешься. То есть, очень простые вещи: каждый, кто считает себя "хорошим", должен показать, что он хороший. "Хорошие" россияне должны сказать, что они хорошие. А если они не могут сказать, то какие они хорошие", — сказал Климкин.
Напомним, в Польше работают над концепцией, позволяющей ограничить въезд гражданам России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.
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