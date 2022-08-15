"Я против войны России в Украине": Климкин о том, кому из россиян можно разрешить ездить в ЕС

Каждый, кто считает себя "хорошим" россиянином, должен показать, что он хороший, считает экс-глава МИД Павел Климкин.

Россиян, которые ездят в ЕС, нужно спрашивать, поддерживают ли они войну России против Украины.

Об этом в интервью ТСН сказал экс-глава МИД Павел Климкин.

"Нужно спрашивать каждого, какую роль ты играешь в России. Я вообще выдавал бы Шенгенскую визу только когда подписываешь: "Я против войны России в Украине". Подписал, ок, но тогда уже не вернешься. То есть, очень простые вещи: каждый, кто считает себя "хорошим", должен показать, что он хороший. "Хорошие" россияне должны сказать, что они хорошие. А если они не могут сказать, то какие они хорошие", — сказал Климкин.

Напомним, в Польше работают над концепцией, позволяющей ограничить въезд гражданам России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

В Польше ограничат въезд россиянам

Читайте также:

Медведев откровенно угрожает Европе атомными станциями

Ситуация на ЗАЭС: Подоляк предупредил об угрозе "крупной катастрофы"

"Санкции ЕС глубоко кусают Россию": Еврокомиссия обещает продолжить давление на Кремль