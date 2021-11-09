"Я рад, что такая тварь не гуляет на свободе": жертвы палача "Изоляции" надеются на справедливый приговор

"Я рад, что такая тварь не гуляет на свободе": жертвы палача "Изоляции" надеются на справедливый приговор

Бывшие пленники говорят, что будут ждать суд и надеются на тщательное расследование.

Сегодня утром контрразведчики СБУ в Киеве арестовали главного палача "Изоляции" – тайной тюрьмы оккупированного Донецка. Речь идет о Денисе Куликовском, более известном как "Палыч".

Об его аресте и о том, как на задержание отреагировали жертвы палача — 9 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Бывшие пленники тайной тюрьмы в оккупированном Донецке под названием "Изоляция" Елена Лазарева и Денис Коваль на свободную территорию Украины приехали в конце 2019 года, когда состоялся последний масштабный обмен.

Тогда они и еще трое пленников "Изоляции" рассказали, что происходило в этом ужасном месте. Людям плоскогубцами ломали зубы, клали в гробы и обещали похоронить живьем, а еще пытали током.

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В Службе безопасности Украины пока немногословны. Только заявили, что уже вручили Денису Куликовскому подозрение. Его обвиняют сразу по четырем статьям. Это – торговля людьми, создание террористической организации, организация незаконного военизированного формирования и нарушение законов войны.

"Этот мужчина организовал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно заключенных граждан Украины. Сейчас проводятся процессуальные мероприятия. В частности, по его доставлению в суд с целью избрания меры пресечения и получения дополнительной информации о его противоправной деятельности", - отметил представитель службы безопасности Украины. Артем Дехтяренко.

А некоторые из жертв мучителя до сих пор не могут осознать, что "Палыч" уже не на свободе. Но говорят, будут ждать суда, где удастся выяснить, скольких людей Денис Куликовский убил, скольких подверг пыткам, и главное, какой срок за решеткой за организацию тюрьмы "Изоляция" он сам получит.

"Хорошо бы, чтобы действительно было проведено тщательное расследование и человек получил наказание", — говорит Елена Куликова.

"Я рад, что такая тварь не гуляет на свободе, я не знаю как этого человека называть", — отмечает Денис Коваль.

Детальнее смотрите в сюжете:

Задержание палача "Изоляции" | каким образом издевались над заключенными в тайной тюрьме

Напомним:

Ранее бывший пленник "Изоляции" Асеев прокомментировал задержание главного палача донецкой тюрьмы. Он рассказал, что задержание "Палыча" произошло благодаря расследованию, к которому присоединилось издание Bellingcat – его журналисты и эксперты занимаются расследованиями, анализируя данные из открытых источников. Как пояснил Станислав Асеев, пока информации мало именно потому, чтобы не засветить людей, которые помогали расследователям найти "Палыча".

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