"Я разберусь, найму лучших адвокатов Украины": муж руководительницы МСЭК прокомментировал миллионы

В семье руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК впервые прокомментировали обыски жилья, в котором, по данным ДБР, были найдены миллионы долларов, миллионы гривен и несколько сотен тысяч евро.

ТСН.ua разыскал мужа этой женщины – Владимира Крупу. По словам друзей этой семьи, на фото, где какой-то мужчина старательно переводит пачки долларов – якобы именно муж руководительницы МСЭК.

Владимир Крупа в комментарии для ТСН.ua высказал свою позицию следующим образом: "Я считаю, что есть компетенция каждого органа в этом вопросе. Мои адвокаты, думаю, разберутся. Для Татьяны Васильевны найму лучших адвокатов Украины. Они (правоохранительные органы – Ред.) имеют не только к Татьяне Васильевне. Они имели претензии и ко мне. Началось все с того, что имели претензии к моему сыну. Он руководитель пенсионного фонда (областного управления - Ред). Я хочу сказать, что свою жену и своего сына я буду защищать. Я знаю, как их защищать. Разберутся и правоохранители, там тоже есть профессиональные люди. Если дойдет до суда, то и суд разберется. Буду защищаться и сам, потому как знаю, что обо мне собирают информацию".

Правоохранители хватались за головы, увидев миллионы долларов во время обыска. Фото: ГБР

Владимир Крупа добавляет, что лично существенно помогает ВСУ и конкретному офицеру, но не афиширует это.

Как комментирует фото с деньгами

На вопрос о том, откуда деньги, изображенные на фото правоохранителей, Владимир Крупа ответил нам так: "Фото, где я лежу? Зачем это фото публиковать? Что-то ничего нет, опубликовали фото. Я не знаю настоящее или ненастоящее, но я знаю одно – есть действующее законодательство. Я его знаю. Это законодательство позволяет мне иметь и наличные деньги, и безналичные средства. Учитывая то, что я финансист и специалист по деньгам, как вы думаете, я разберусь с этим? Я думаю, что разберусь. И меня поймут".

Мужчина на фоне горы долларов. Фото: ГБР.

Наличные в доме главы МСЭК. Фото: ГБР

На уточняющий вопрос о том, что это все-таки за фото, Владимир Крупа ответил так: "Я не знаю, я не видел его".

Резюмируя, Владимир Крупа говорит: "Я всегда с оптимизмом смотрю на любую ситуацию, которая у меня происходит. У меня были очень сложные ситуации. Я 22 года работал руководителем органа финансового контроля. Приходилось иметь дело с разными людьми. Если бы я нарушал законодательство, то 22 года не работал бы в таком органе. Я всегда пытался действовать в правовом поле, обстоятельства бывают разными. Я уволился с работы, когда началась война, потому как на первом плане для меня были мои внуки".

Обыски у чиновников в Хмельницком

В Хмельницкой области ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына – руководителя облуправления Пенсионного фонда на незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн дол. в разных валютах.

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке: в шкафах, ящиках, нишах. Также, по данным ГБР, во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Ранее сообщалось о том, что компания-производитель дронов заявила, что их главного инженера "выкрал ТЦК".

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