«Я развелась с тобой, выхожу замуж»: жена освобожденного из плена воина присвоила 2 млн грн выплат и исчезла

Александр Скалацкий / © ТСН

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Когда эмоции утихают — освобожденные из плена воины порой сталкиваются с реальностью, о которой во время обмена даже не догадываются.

Корреспондентка ТСН Валентина Доброта расскажет одну из множества подобных историй. Ее герой — житель Нежины Александр Скалацкий, вернувшийся из плена и теперь через суд выясняющий отношения с семьей, которая оказалась его бывшей семьей.

Защитник рассказал о шоке после освобождения из плена

Александр Скалацкий, освобожденный из плена защитник: «Я думал, что меня здесь ждут, и я очень рад, что вернусь, потому что уже думал, что до конца жизни буду там гнить, и что моя жизнь уже закончилась. А когда я вернулся на родину, в Украину, и тут ещё такой поворот».

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22 месяца в российском плену — после неудачного штурма на Запорожском направлении. Вместе с другими бойцами Александр Скалацкий попал в окружение россиян. Они отбивались до последнего патрона, и 14 месяцев он официально числился пропавшим без вести.

Александр Скалацкий, освободившийся из плена защитник: «Сначала мы были в Горловке, потом… Там условия содержания были очень суровыми, но и обращение тоже было суровым. В Торезе нас держали в тюрьмах. Потом перевезли в Сибирь, в Алтайский край. Помиями кормили нас, грубо говоря, небольшими порциями. Били три раза в день. Ну, очень тяжело было — и морально, и физически, и вообще».

Александр Скалацкий / © ТСН

После возвращения домой испытания для мужчины не закончились. Сначала Александр узнает, что уже официально разведён.

Александр Скалацкий, освободившийся из плена защитник: «Я говорю: привет, меня обменяли, я уже на родной земле. Она отвечает: я рассталась с тобой, я уезжаю за границу, я выхожу замуж».

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А потом оказалось, что на его банковской карте — ни копейки.

Александр Скалацкий, освобожденный из плена защитник: «Она сказала, что это не тебе они начислялись, а мне. И я тебе деньги не отдам».

За период с августа 2023 года по март 2025 года бывшая жена Александра — Алина Скалацкая — получила от государства более двух миллионов выплат, причитающихся её мужу. Официально пара расторгла отношения, когда мужчина находился в плену. Александр дважды не явился в суд, о котором даже не знал, поскольку находился в плену. Алина не сообщила судьям о его реальном местонахождении, поэтому их и развели — несмотря на наличие общего несовершеннолетнего сына. Получив на руки свидетельство о разводе, Алина Скалацкая не сообщила об этом в воинскую часть и продолжала получать деньги уже бывшего мужа.

Что говорит адвокат освобожденного из плена воина

Николай Бовшик, адвокат Александры Скалацкой: «Когда Александр пропал без вести, она, что, обратилась с заявлением: дайте мне деньги. Но это её обязанность — безусловная — сообщить о том, что они перестали быть членами семьи. Перестали быть, и тем более — в судебном решении о расторжении брака… То есть всё общее прекратилось. Если всё общее прекратилось, и вы перестали быть членами семьи, безусловная обязанность — сообщить об этом тому финансовому учреждению, которое осуществляет финансовые начисления на счёт».

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Развод странным образом совпал с изменением правил выплат военнопленным, говорит Александр Скалацкий. Пара развелась в конце января 2025 года, а уже с февраля было введено новое правило: родственники получают лишь половину средств от общего денежного обеспечения, а остальная часть — замораживается на счете военнослужащего в воинской части. Это было сделано, в частности, для защиты финансовых интересов самих бойцов в будущем.

Группа «Ограбленные своими»: подобные случаи не единичны

Волонтеры отмечают, что случай Александра — далеко не единичный. В каждом обменном пункте есть подобная история. Просто в каждом обменном пункте.

Неля Холод — волонтер из Харькова. С 2022 года она активно помогает семьям пленных и освобожденным воинам. И на её глазах каждый раз происходит шокирующая трансформация поведения некоторых родственников.

Неля Холод, волонтер: «Как они болели за них, как они переживали за них… Готовы были отдать все деньги мира, лишь бы только вышел ребенок или тот человек, которого ждали. А когда они появляются — почему-то ситуация меняется, почему-то картина становится другой. Я думаю, здесь присутствует и жадность. Некоторые мамы… Вот я спрашивала, после того как там уже были такие ссоры с родными, мамы просто говорят: я его воспитывала, я его растила, я его ждала столько ночей, каким проблемным он был в молодости. Вот так вот, у них такая риторика, есть и такая риторика. Почему деньги вдруг становятся важнее? Потому что сын вышел и якобы здоров».

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Обманутые собственными родными бывшие пленные даже создали закрытую группу в социальных сетях под красноречивым названием «Ограбленные своими». Волонтерка говорит: там каждый день появляются новые подобные истории.

Неля Холод, волонтер: «Один парень просил вспомнить о нем. У него там нет мамы, там опекун — дядя, а ещё бабушка. Вот такая история с родственниками, которые являются опекунами. Он все средства перевел сыну, своему сыну. Племянник сейчас остался ни с чем. Он говорит: у меня нет средств даже на реабилитацию. Он год назад вышел, но он также хотел донести свою историю, что не только мамы и папы, но, пожалуйста, воздействуйте как-то и на совесть, скажем, и таких родственников».

Прецедент на миллионы: судебные разбирательства с женами и родителями

Финансовые проблемы всё чаще портят отношения военных с опекунами, женами и даже родными родителями. Вместе с Александром Скалацким 6 мая 2025 года из плена домой вернулся и Дмитрий Панчук. В российском плену он пробыл долгих 35 месяцев. За это время родная мать успела выписать сына из дома и полностью потратила все деньги, полученные за него от государства.

Однако Дмитрий обратился в суд. Ровенский районный суд официально обязал мать вернуть сыну почти четыре миллиона гривен. Подобной судебной практики, когда освобожденные из плена судились бы с родителями за выплаты, ранее в Украине не было, и это решение суда может стать громким прецедентом.

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Александр Скалацкий тоже твердо решил подать иск на бывшую жену. Он хочет пополам разделить деньги, которые она получила, находясь с ним в браке, а также полностью вернуть средства, начисленные ей уже после официального развода.

Александр Скалацкий, освободившийся из плена защитник: «Ему удалось добиться справедливости. Я надеюсь, что и я дождусь справедливости».

Александр говорит, что бывшая жена, помимо текущих выплат, нагло забрала и те деньги, которые были на его банковской карте ещё до того, как он попал в плен.

Александр Скалацкий, освободившийся из плена защитник: «Сняла ещё 72 тысячи. Она через „Киевстар“ восстановила мою сим-карту, затем зашла в „Приват-24“, создала новый пароль, вошла в мой „Приват-24“ и перевела все на свою карту. А как именно она восстановила карту? Я этого не понимаю. Этим занимается полиция».

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Официальная позиция правоохранительных органов: уголовное дело

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, но, по словам потерпевшего, расследование продвигается слишком медленно.

Виталий Копистко, представитель полиции: «К уголовному делу приобщены материалы проверки, которые также подтвердили наличие признаков мошенничества в действиях бывшей супруги заявителя. В настоящее время следствие готовит уведомление о преступлении бывшей супруге заявителя».

Дмитрий Стось, руководитель Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области: «Досудебное расследование ведется уже полгода. Это обусловлено необходимостью проведения следственных действий, в том числе на других территориях, удаленных от органа досудебного расследования, который в настоящее время ведет следствие. Учитывая условия, в которых сейчас работает вся страна — воздушные тревоги и так далее, а также просто удаленность — на проведение этих следственных действий уходит немного больше времени, чем обычно».

Между тем Александр Скалацкий вынужден жить лишь на скромную пенсию по инвалидности, которую он получил из-за ухудшения здоровья, произошедшего в плену. Часть этих денег автоматически уходит его собственному сыну в качестве алиментов. На полноценную реабилитацию и поддержание здоровья у воина просто нет денег. Его бывшая жена, как говорит сам мужчина, сейчас живет лучшей жизнью, в том числе и за его кровные деньги.

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Александр Скалацкий, освободившийся из плена защитник: «По всей Украине ездили, в Турции были, в Одессе. Машину купили себе на мои деньги. Ну, развлекались. Айфоны, золото, браслеты, шубы».

Алина Скалацкая и её официальный адвокат категорически отказались давать какие-либо комментарии журналистам ТСН.

Помимо судебных исков, бывшие супруги в настоящее время активно выясняют отношения и в социальных сетях. И здесь стоит отметить, что отношения у Скалацких были весьма сложными и до мобилизации Александра.

Александр Скалацкий, освободившийся из плена защитник (из обращения к бывшей жене): «Было бы правильнее развестись с самого начала, если я такой плохой, а не после того, как ты полностью меня ограбила».

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Именно среди супругов в настоящее время возникает больше всего громких скандалов, связанных с получением государственных денег, заключает волонтер Неля Холод. По её глубокому убеждению, государству, помимо медицинской и психологической поддержки, следует незамедлительно предоставлять бывшим пленным ещё и бесплатную юридическую помощь — чтобы освобождённые из плена воины могли цивилизованно урегулировать все финансовые разногласия с родственниками.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В ПЛЕНУ он не знал, что жена РАЗВЕЛАСЬ С НИМ и забрала ВСЕ ВЫПЛАТЫ! РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

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