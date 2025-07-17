"Я с собакой, что вы делаете!": во Львове мужчины в форме "бусифицировали" парня, тащив по земле (видео)

Во Львове бусифицировали парня, который гулял с собакой / © ТСН

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Во Львове мужчины в военной форме силой вытащили парня из подъезда и волокли его в микроавтобус по земле.

Инцидент 17 июля сняли на видео очевидцы и выложили в Сети.

«Во Львове работники ТЦК вытащили мужчину за руки прямо из подъезда: они волокли его к бусу по земле», — говорится под видео.

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На записи видно, как трое мужчин схватили парня в подъезде и за руки тянут его по полу в микроавтобус. В это время вокруг него бегает собака корги.

«Я с собакой, что вы делаете! Что вы делаете? Чего ты меня бьешь?» — кричит парень и пытается сопротивляться.

Парня тянут в микроавтобус / Скриншот из видео «Очі Львова»

В это время одна женщина снимает все на видео. Другая пытается спасти собаку, которую отгоняют мужчины в форме, и спрашивает у парня, из какой он квартиры.

Затем к микроавтобусу подбегает, вероятно, девушка парня, которого «бусифицировали». Она кричит и пытается вытащить его из машины, впрочем бус уезжает прочь с открытой дверью.

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Девушка пытается остановить авто / Скриншот из видео «Очі Львова»

В Сети пишут, что мужчины в военной форме на видео — сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки. На записи видно, что у них есть шеврон Вооруженных Сил Украины с изображением трезубца. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Что говорят в ТЦК СП

Сайт ТСН.ua обратился за комментарием во Львовский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако там нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что на видео сотрудники ТЦК СП.

«Мы не комментируем этот эпизод. Никак не комментируем», — сообщил ТСН.ua начальник пресс-службы Владимир Молодий.

Дата публикации 12:38, 17.07.25 Количество просмотров 32 Во Львове мужчину вытащили из подъезда и силой затащили к бусу

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