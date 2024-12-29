"Я санитар этого общества": в деле об убийстве Фарион новые шокирующие детали

Через несколько дней во Львове запланирован старт судебного процесса, где окончательно выяснят, кто убил Ирину Фарион.

На днях Нацполиция Украины сообщила о завершении досудебного расследования громкого дела об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. По данным правоохранителей, обвинительный акт уже передан в суд. Старт процесса запланирован на утро 3 января. Подозреваемый в убийстве — 18 летний житель Днепра Вячеслав Зинченко, который был задержан и арестован через несколько дней после смерти Ирины Фарион.

Как выяснил ТСН.ua, в ходе расследования было обнаружено, что в своем гаджете подозреваемый написал следующее: "Я санитар этого общества" (предложение было написано на русском — Ред.). Об этом нам в интервью, среди прочего, рассказала адвокат Наталья Романык, представляющая интересы дочери Ирины Фарион.

Наталья, по вашему мнению, в деле достаточно доказательств, которые бы указывали на то, что именно Вячеслав Зинченко мог убить Ирину Фарион?

Вопрос по доказательствам и их достаточности - то прерогатива Суда. На мой взгляд, доказательв предостаточно. Было ли следствие честным? Это было делом Чести Львовской полиции. Есть такая система видеонаблюдения "Безопасный город", благодаря которой удалось раскрыть это преступление.

Определенная часть граждан в соцсетях высказывают сомнения в причастности Зинченко к убийству. Что бы вы могли сказать им на это?

Пусть гуглят то, что такое "Эффект Даннинга — Крюгера (эффект профана)". Эти ученые абсолютно просто объяснили, почему общество не верит результатам расследования. Люди, у которых нет компетенции или достаточно информации касательно темы разговора, ощущают себя достаточно компетентными, потому как...в силу своей некомпетентности не понимают этого. Поэтому так много комментариев, все вдруг стали специалистами в уголовном процессе.

Как вы думаете, каким мог быть ключевой мотив убийства Ирины Фарион?

Ключевой мотив — когнитивный диссонанс. Война и паренек, который является военнообязанным, одновременночто-то ищет о дорогах и загранпаспорт Румынии. Очень патриотические запросы...Я могу иметь лишь предположения, которые строятся на фактах, на материалах дела.

По вашим данным, сколько подозреваемый готовился?

⁠Как минимум с апреля 2024 года.

Расскажите о том, как стало известно о фразе "Я санитар этого общества", которую якобы сказал или написал Зинченко.

Писал в своем гаджете до задержания. А после задержания немного болтнул и замолчал.

Было ли что-то в этом деле, что поразило вас как адвоката?

Ничего меня не поразило. Вела много дел об убийствах. Понимаю алгоритмы следствия. Тешусь, что расследовали хорошо, качественно, не в угоду обществу.

Каким вы видите финал этого резонансного дела?

Финал — далеко. Путь долгий. Мы готовы идти. Четыре абсолютных оправдательных приговора уже имела. Теперь цель - пожизненная изоляция от общества, если суд признает виновным Зинченко.

Убийство Фарион: что известно

Во Львове 19 июля стреляли в Ирину Фарион. Позже в тот же день медики сообщили, что ее ранения оказались несовместимыми с жизнью. Офис Генерального прокурора 20 июля квалифицировал дело как умышленное убийство.

Через несколько дней, 25 июля, правоохранители сообщили, что в Днепре был задержан подозреваемый.

"139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было делом времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду", — рассказывал глава МВД Игорь Клименко.

В свою очередь адвокат подозреваемого Игорь Сулима во время одного из судебных заседаний, где Зинченко избирали меру пресечения, опровергал причастность подзащитного к убийству.

"Ни один свидетель не сказал, что он видел именно Зинченко в момент совершения преступления, что именно Зинченко находился в то время и в том месте", — говорил адвокат подозреваемого Игорь Сулима.

По мнению матери Зинченко, сын не причастен к убийству.

"Никакого прямого доказательства его виновности нет. Я вообще не понимаю, на каких основаниях его арестовали. Поэтому я даже возмущена. Тот парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощав, у него другое лицо. Все, что сейчас происходит, эти суды – это незаконное решение", — рассказывала недавно нам Елена Зинченко.

Как выяснил ТСН.ua, рассматривать дело об убийстве Фарион и решать судьбу Вячеслава Зинченко будет коллегия судей.

Кто и зачем убил Ирину Фарион: тайны и основные версии

Ранее сообщалось о том, что по делу убитой Фарион обе стороны намекают на новый поворот.

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