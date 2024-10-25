"Я считаю, что ей угрожали": Коломойский заступился за осужденную кассиршу "ПриватБанка"

Бизнесмен считает женщину ни в чем не виноватым, а дело – сфальсифицированным.

Бизнесмен Игорь Коломойский заступился за женщину, которая получила обвинительный приговор по делу "ПриватБанка", по которому он сам провел год в СИЗО. Речь идет об Ирине Гриценко, которая 11 лет назад работала старшей кассиршей в киевском отделении банка и стала фигуранткой дела об исчезновении наличных денег из этого финучреждения.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По версии детективов Бюро экономической безопасности, через руки обвиняемой якобы прошли четыре транзакции на сумму 1 миллиард гривен. И эти деньги исчезли.

Десять лет кассирша ничего об этом не говорила. Но в августе 2023 года, когда на нее вышло следствие, она дала показания против Коломойского.

Правда, при перекрестном допросе призналась, что некоторые формулировки ей приписали следователи. В то же время, она получила подозрение и обвинительный акт в совершении мошенничества. После чего ее сразу освободили от уголовной ответственности, поскольку истекли сроки давности.

Теперь это решение суда должно быть использовано уже против Коломойского, ведь он и его защитники категорически отрицают факт преступления и считают, что деньги не исчезали и подтверждают это результатами международных аудитов банка. Соответственно, приговор по Гриценко – утверждает версию следствия.

В пятницу, 25 октября, слушалась апелляция на ее приговор. Ее подали Игорь Коломойский и Сергей Волков – бывший директор отделения банка.

На заседание Гриценко пришла без адвокатов. Со всем соглашалась. А после объявления постановления в ее пользу, от комментариев отказалась.

Также ничего не комментировали прокуроры.

Кстати, во время слушания судья Олег Игнатюк обратил внимание прокурора Офиса генеральной прокуратуры Сергея Демьянчука на то, что в обвинительном акте, который рассматривал Печерский суд в отношении старшей кассирши “ПриватБанка” Ирины Гриценко, фактически признаны виновными Игорь Коломойский и Сергей Волков, чем было нарушено их право на защиту.

“Хотел бы добавить от себя, обычным, не юридическим языком. Я считаю, что в этом сфабрикованном деле, от начала и до конца, Гриценко вообще ни в чем не виновата. Почему она оклеветала себя и взяла на себя вину за несуществующие действия… Я считаю, что ей угрожали. Различными способами. Она, как и Волков, как и я и все остальные участники вообще ничего не совершали. Это все сфабриковано. И когда будет рассматриваться, по сути, развалится”, — прокомментировал ситуацию Игорь Коломойский.

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