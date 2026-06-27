"Я считаю, что Фицо ненавидит Зеленского": известный политолог объяснил, почему Словакия потакает России

Фицо неоднократно встречался с Путиным. Фото: vlada.gov.sk

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После политических перемен в Венгрии Центральная Европа оказалась в новой политической реальности. Вместе со сменой власти в Будапеште изменился баланс сил в регионе, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо лишился союзника, который на протяжении многих лет помогал ему чувствовать себя уверенно в конфликтах с Брюсселем.

Означает ли это, что Братислава постепенно возвращается к более проевропейскому курсу? Почему Словакия остается самой уязвимой к российской пропаганде среди стран Центральной Европы? И что это означает для Украины?

Об этом в интервью The Institute for European Security Studies (IESS), адаптированном для ТСН, рассказал президент братиславского Института общественных вопросов (IVO), один из самых авторитетных словацких политологов Григорий Месежников.

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«Фицо не изменился. Изменились его возможности»

По мнению г-на Месежникова, главной ошибкой было бы считать, что после политических перемен в Венгрии изменился сам Роберт Фицо. Политолог подчеркивает: словацкий премьер остается тем же политиком, каким был на протяжении всей своей карьеры. Его отношение к России, западным союзникам и видение места Словакии в мире не претерпели существенных изменений. Изменились лишь политические условия, в которых он теперь вынужден действовать.

Как поясняет эксперт, союз с Виктором Орбаном был для Фицо не просто хорошими отношениями между двумя соседними премьерами. Он был важной политической опорой внутри Европейского Союза.

«Для Фицо союз с Виктором Орбаном был абсолютно необходим. Он обеспечивал ему комфортную позицию внутри Европейского Союза, особенно в те моменты, когда у самого Фицо возникали проблемы с ЕС. Он во многом ориентировался на то, как Орбан вел себя в своих спорах с Брюсселем. Они политически поддерживали друг друга», — подчеркнул он.

Теперь этого фактора больше нет. Тандем Орбан–Фицо больше не существует. «Без Орбана он уже не может так открыто продвигать антиукраинскую линию. Словакия слабее Венгрии. У Фицо более слабые позиции в Европейском союзе. Его партия больше не входит в число европейских социалистов, а среди европейских политиков у него практически нет сильных союзников», — уверен Григорий Месежников.

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Месежников обращает внимание ещё на один процесс, который пока что практически незаметен за пределами Словакии. После смены власти в Будапеште Партия венгерской общины, которую ранее называли потенциальным союзником Фицо после следующих выборов, фактически дистанцировалась от его правительства. Причиной стали, в частности, законодательные инициативы словацких властей, связанные с вопросами исторической памяти и прав национальных меньшинств.

Именно поэтому, по мнению политолога, у Фицо может возникнуть соблазн использовать так называемую «венгерскую карту» во внутренней политике.

«Фундаментальные изменения в Словакии могут произойти только тогда, когда Роберт Фицо перестанет быть премьер-министром», — считает политолог.

Может ли Словакия поступить так же, как Польша?

Политолог напомнил, что между Украиной и Словакией нет исторических противоречий такого масштаба, которые можно было бы легко превратить в инструмент внутренней политики.

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«Даже если бы между словаками и украинцами существовали определенные исторические противоречия, Фицо действовал бы очень осторожно. Зачем создавать себе ещё одну проблему? Сейчас он пытается позиционировать себя как более умеренный политик, поэтому, думаю, будет держаться в стороне от этой темы», — пояснил эксперт.

В то же время, по оценке Месежникова, личное отношение словацкого премьера к президенту Украины по-прежнему остается крайне негативным.

«Фицо, безусловно, внимательно следит за происходящим. Думаю, в душе он доволен. Я считаю, что он ненавидит Владимира Зеленского. Зеленский — полная противоположность Фицо. Он борется за свободу, выступил против России, пользуется большой поддержкой в Украине и за ее пределами. В мире его воспринимают как символ борьбы за свободу. Именно поэтому Фицо не может его терпеть», — уверен он.

Несмотря на это, эксперт не ожидает, что именно словацкий премьер станет главной публичной фигурой антиукраинской кампании.

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Григорий Месежников — словацкий политолог, директор Института общественных связей. Фото из личного архива

Словакия оказалась наиболее уязвимой перед российской пропагандой

Часто эту ситуацию объясняют деятельностью отдельных пророссийских ресурсов, в частности «Hlavné správy», или таких политиков, как Любош Блага. Однако, по мнению Григория Месежникова, это лишь часть гораздо более сложной картины.

Политолог отмечает, что, если обратиться к социологическим данным, то словаки по-прежнему демонстрируют наибольший уровень доверия к традиционным СМИ — телевидению, радио и крупным печатным изданиям. Именно они формируют информационную повестку дня, тогда как дезинформационные ресурсы работают в первую очередь с теми людьми, которые и без того склонны не доверять государственным институтам и традиционным СМИ.

«Да, Hlavné správy распространяют дезинформацию и являются частью этой тенденции. Но они не являются главной причиной того, почему значительная часть словаков поддается российским нарративам. Проблема гораздо шире. Существует целая экосистема, которая распространяет кремлевские месседжи», — подытожил он.

По словам эксперта, свою роль играет и Россия. «Российское посольство очень активно в Словакии. Насколько мне известно, это самое активное иностранное посольство в информационной сфере. Исследования показывают, что взаимодействие пользователей с его страницами в социальных сетях в несколько раз выше, чем с контентом западных дипломатических представительств», — добавил эксперт.

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Трамп для части словаков стал «своим» политиком

Еще одна тенденция, на которую обращает внимание Григорий Месежников, — особое отношение к Дональду Трампу со стороны части словацкого общества.

«Больше всего Трампа поддерживают словацкие националисты и русофилы. В их представлении он ближе к их представлению о сильном лидере. Они считают, что он более открыт по отношению к России и не настроен против неё так, как предыдущая американская администрация. Думаю, многие люди проводят различие между Соединёнными Штатами и самим Трампом. Это особенно характерно для более информированных избирателей нынешней правящей коалиции, а также сторонников националистических сил. Для них Трамп — „их человек“, — добавил он.

В то же время, по словам эксперта, антиамериканские настроения в словацком обществе никуда не исчезли.

Почему Бабиш не станет новым Орбаном

После смены власти в Венгрии вполне естественно возник вопрос: не станет ли чешский премьер Андрей Бабиш новым политическим партнером Роберта Фицо? Ведь они знакомы много лет, поддерживают личные контакты и имеют немало общего в своих политических биографиях.

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Григорий Месежников не отрицает, что между двумя политиками существуют близкие отношения. Однако, по его мнению, это не означает, что после исчезновения тандема Орбан–Фицо возникнет новый союз Бабиш–Фицо.

«Роберт Фицо и Андрей Бабиш лично гораздо ближе, чем в свое время были Фицо и Орбан. Бабиш — словак. Они знают друг друга уже десятилетиями, давно общаются. Если можно так сказать, это люди одной „кровной группы“. Они оба бывшие коммунисты и придерживаются схожих взглядов по многим вопросам», — уточнил он.

По словам Месежникова, чешское общество гораздо сильнее ориентировано на Запад, чем словацкое. Это накладывает ограничения на любого премьер-министра, независимо от его личных симпатий или политического стиля.

Политолог отмечает, что Бабиш нередко критикует отдельные аспекты политики в отношении украинских беженцев или социальных выплат, однако это не означает, что он придерживается пророссийской позиции.

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«Он популист. В его политике присутствует элемент социального шовинизма: он говорит о том, что в первую очередь нужно заботиться о „своих людях“. Но это совершенно иное видение войны России против Украины, чем то, которое демонстрирует Роберт Фицо», — заверил ученый.

После победы Бабиша возобновились межправительственные консультации между Чехией и Словакией, которые были приостановлены при предыдущем правительстве Петра Фиалы. Это вновь вызвало дискуссию о возможном возрождении Вышеградской группы.

Однако Григорий Месежников призывает не переоценивать её политическое значение. По его словам, сегодня Вышеград уже не является той влиятельной площадкой, какой он был во время вступления стран Центральной Европы в НАТО и Европейский Союз.

«Если бы страны Вышеградской группы выступали единым проевропейским и проатлантическим голосом, это имело бы большое значение. Именно так и было перед вступлением в ЕС и НАТО. Но сегодня даже внутри каждой страны существуют разные взгляды на будущее. Дональд Туск и Кароль Навроцкий по-разному видят будущее Вышеградской группы. Петр Павел и Андрей Бабиш — тоже. В Венгрии ситуация также изменилась. Поэтому регион сегодня очень неоднороден», — отметил эксперт.

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В то же время, как отмечает политолог, это не означает, что Вышеградская группа утратила смысл.

Подводя итоги беседы, Григорий Месежников отмечает, что главные вызовы для страны связаны не только с внешней политикой. По его мнению, гораздо важнее состояние самой словацкой демократии и верховенства права.

«Две главные задачи остаются прежними — сохранить демократию и сохранить прозападную ориентацию Словакии», — уверен он.

Автор: Ольга Консевич

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