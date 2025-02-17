"Я считаюсь инвалидом, но инвалидом себя не сделаю": интервью с самой сильной женщиной мира Анной Куркуриной

Анна Куркурина – украинская спортсменка и тренер из Николаева, абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу, обладательница более 15 рекордов и самая сильная женщина мира.

В интервью журналистке TSN.ua Виктории Гнатюк она рассказала, когда решила, что хочет стать самой сильной женщиной в мире.

“В 1999 году я открыла фитнесклуб и просто тренировала. Я занималась полтора года и стала самой сильной женщиной планеты. Если в 2008 году я сделала четыре мировых рекорда, значит, я начала заниматься в 2006 году”, – рассказала Анна Куркурина.

До полномасштабной войны в Украине она установила 15 рекордов. После этого еще шесть, имея тяжелые травмы.

“А на психах в 2024-м году я, будучи многократно порванной, занимаясь полтора месяца, сделала три мировых и три европейских рекорда. Еще и в новом для себя виде спорта – подъем на бицепс. Два рекорда в жиме своем. Но у меня оторванная грудь, у меня все на шурупах. То есть я считаюсь инвалидом, но никогда не сделаю себя инвалидом. Когда я лежала, шили в грудь шурупы, женщина вкручивает и говорит: "Вам нельзя брать штангу в руки". Я говорю, вы прикрутите, я сама решу – брать мне ее или не брать. Потому что очень много врачей, когда делают нам операции, я говорю, 10% – это операция, а 90% – это реабилитация. Как мы построим, так и будет. И если нам делают операцию, говорят, вы инвалид – человек и останется инвалидом, если он считает, что он инвалид. Я сказала, я не инвалид, я нормально. И начала брать еще больше веса”, – говорит Анна Куркурина.

Анна Куркурина / Фото: ТСН.ua

По ее словам, мировой рекорд на бицепс был 50 килограммов, а она сделала 60. Впрочем, говорит, что могла и больше.

"Каждый мой подход был рекордом. То есть самый первый подход 52 кг, 57,5, 58, потом 60. И сейчас готовлюсь – в мае в Одессе. Впервые в жизни три федерации объединились вместе. Это самые лучшие спортсмены из трех федераций будут. Я хочу быть в Одессе и показать, что Николаев – не только передовой герой Украины и не только, а что мы можем делать еще мировые рекорды. Николаев очень богат на спортсменов”, – говорит Анна Куркурина.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КАДРЫ, ОТ КОТОРЫХ ХОЛОНЕ КРОВ! САМЫЙ СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА МИРА СПАСАЕТ ЖИВОТНЫХ ОТ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ! | КУРКУРИНА

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