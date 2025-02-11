"Я шокирован": британец приехал в Украину и рассказал, что его больше всего поразило

Британец Марк Гьюз приехал в Украину. В начале полномасштабной войны он приютил 6 украинских семей и теперь решил навестить их.

Британец Марк Хьюз с первых дней российского вторжения открыл двери своего дома для украинских беженцев. Иностранец селил у себя в доме близ Лондона людей, которые бежали от российских пуль и ракет. На днях мужчина приехал в Украину.

Почему полки украинских супермаркетов шокировали иностранца и что из увиденного в Украине заставило 56-летнего британца плакать?

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

С объятиями и безудержными улыбками семья Бобриков встречает своего друга - британца Марка Хьюза. Последний раз в Украине Марк был 20 лет назад. И то только проездом. На этот раз приехал уже для того, чтобы больше узнать об Украине, и увидеть людей, которые стали для него родными.

Марк Гьюз у семьи Бобриков

С начала полномасштабного вторжения Марк слышал о нашей стране из уст тех, кого спасал. Он помог шести украинским семьям - встречал, пристраивал, опекал. Евгения из Бучи вместе с дочкой жили в его доме, что недалеко от Лондона.

"Когда началась война, мы с женой смотрели по телевизору все эти ужасные события, происходившие в Буче и многих других местах. И однажды я увидел видео, где много пожилых женщин, детей, собак и котов переходили реку, некоторых переносили на носилках и на плечах, и это заставило меня заплакать. Я сказал жене: "Мы должны что-то сделать для этих людей. Они такие же, как и мы. Они европейцы. Попробуем им помочь", - говорит Марк.

Так не только из новостей он узнал и о городе Буча, и об улице Яблунская. Евгения была среди тех, кто именно через эту улицу пытался выехать из оккупированного города и попала под огонь оккупантов, которые обстреливали машины с гражданскими жителями. Женя с дочкой чудом выжили. Их соседку, которая ехала с ними, ранили. В машине остались и сгорели все вещи и документы. Великобритания тогда была одна из немногих стран, которая принимала беженцев без паспортов.

И вот Марк гостит у тех, кто вынужден был стать беженцем и искать убежища за рубежом. Здесь уютно и давно навели порядок после оккупации. Дом был поврежден обломками российских снарядов и сюда наведывались россияне, но унитазы, шутит Евгения, оставили.

"Я не думаю, что многие люди в Британии знали об Украине до войны. Но с началом войны люди поняли, что Украина имеет такую же культуру, интересы, образ жизни, что и британцы. Я здесь только один час, пока, и мне интересно. Должен увидеть больше, чтобы составить полную картину", — говорит Марк.

Марк Гьюз

С Марком Хьюзом ТСН встречается через неделю. Он уже собирается домой в Британию и признается - это путешествие стало для него настоящим открытием.

"Украина - это не то место, куда часто ездят европейцы. Но это такая же Европа. Я успел побывать во Львове - он напоминает бельгийский город Брюгге. Здесь прекрасно. У вас замечательная культура, вкусная еда, доброжелательные люди, чисто. И то, что сейчас здесь происходит, просто ужасно... И это очень печально", - говорит Марк Хьюз.

Во время прогулки по центру Киева Марк внимательно всматривается в каждое здание и наблюдает за людьми - изобретательность украинцев, говорит, произвела на него особое впечатление.

"Вы вынуждены адаптироваться. И я поражен, как украинцы адаптируются к жизни в войне, к отключениям света. Каждый день. Каждый день. Мы не ценим того, что имеем. Все ваши памятники, все статуи защищены. Это неправильно. В Лондоне также много памятников и я просто не могу даже представить, что мы вынуждены будем делать то же самое", - говорит британский благотворитель.

Марк вспоминает: его друзья-британцы, которые никогда не бывали в Украине, перед поездкой в шутку предостерегали, мол, из еды здесь готовят только капусту и картошку. На это и рассчитывал. Поэтому разнообразие и богатство украинской кухни изрядно шокировали иностранца.

Марк Гьюз в Киеве

"Вчера мы ходили в украинский супермаркет, и я снял видео для своей семьи. Там на полках всего 15 метров с яйцами! И для меня это было настоящим «вау»! Какой выбор! У нас в Британии вот такой выбор яиц. А у вас в разы больше - а еще мясо... Ну очень много еды", - говорит он.

На Майдане Незлаженности, возле народного мемориала, британца также шокирует количество флажков, и все это количество жизней, которых унесла война.

"Когда смотришь на масштаб этого всего, это просто невозможно осознать. Мы были на кладбище во Львове и там как раз проходили похороны. Я посмотрел в сторону и увидел экскаватор, который копал могилы. Солдаты хоронили своих собратьев. А в это время раздавалась воздушная тревога. Я не могу даже представить, как это - хоронить своих товарищей во время авиаудара. Это просто не укладывается в голове. Это было очень грустно и очень эмоционально для меня. Я плакал", - признается Марк.

За время путешествия он установил приложение с оповещением воздушной тревоги и по возвращении в Британию обещает его не удалять. Так хочет напоминать себе и всем кто рядом, что война продолжается и часть людей в Европе ежедневно живет в опасности.

"Я всегда буду благодарна людям, которые приютили меня, которые открыли двери своих домов и пустили нас, которые отдают нам часть себя, которые переживают за нас. Мы постоянно общаемся и он постоянно спрашивает, как дела, был ли обстрел, есть ли сегодня у вас электричество. Я ему очень благодарна и очень благодарна британскому народу в принципе", - говорит Евгения Бобрик.

На доме Марка в Британии развевается сине-желтое знамя — как символ солидарности британцев с украинским народом. За время войны Великобритания приняла более 300 тысяч украинских беженцев. Часть из них, как Евгения, уже вернулась домой. Но поддерживает дружеские связи с иностранцами.

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