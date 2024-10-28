"Я создан не для войны": полковник ВСУ рассказал, почему чаще всего военные бегут с фронта

Причины самопроизвольного оставление части (СОЧ) совершенно разные. Я знаю ряд хороших, нормальных людей, которые пошли на этот шаг.

Об этом в интервью ТСН рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, полковник Вадим Сухаревский.

“Хочу сказать первое, что это не выход. Не всегда выход. Опять же здесь нужно прорабатывать плановые и методические рекомендации командному составу, в первую очередь, потому что львиная доля людей, идущих в СОЧ, это именно из-за недоработки на каком-то уровне”, — говорит военный.

Наталья Нагорная и Вадим Сухаревский

Потому что либо человеку не объяснили, либо не поставили задачу, либо не обеспечили выполнение этой задачи, либо поставили ее так, что ее просто невозможно выполнить, говорит Вадим Сухаревский.

"Такие, к сожалению, моменты тоже идут. Все учатся, не бывает готовый командир, не бывает готовый солдат. Все должны пройти школу, все должны пройти определенный путь и притереться. Тема требует в первую очередь урегулирования в сторону жесткости. Со стороны именно юридического элемента. Потому что как раз категория "я создан не для войны", придя в армию, и если элементы самовольного ухода из части будут, скажем, прощаться на брани, к ничего хорошему это не приведет", — считает военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СУХАРЕВСКИЙ! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ командующего Сил беспилотных систем ВСУ! ЭТО НАДО Услышать

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