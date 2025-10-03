"Я спала с трупом": Зарина рассказала, как 7 лет жила в квартире с телом своей сестры — жуткая история

Зарина / © ТСН

Реклама

31-летняя Зарина, которая родом из Константиновки Донецкой области, рассказала жуткую историю, как 7 лет прожила в комнате с трупом своей сестры. Мать девушек верила, что ее старшая дочь жива, а родственники и соседи были равнодушны к проблемам семьи.

Только через 20 лет после обращения в полицию из квартиры удалось достать тело Дарьи, которая умерла в возрасте 22 лет.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Реклама

Трагическая история семьи

Зарине — 31 год. Во время разговора с ТСН она заметно волнуется и готовится рассказать нам историю своего детства, в которую трудно поверить. Она родилась и выросла в Донецкой области. В Константиновке. Сейчас — это прифронтовой город. Жила с мамой и сестрой Дарьей, которая была старше на 10 лет. Девочки были от разных пап, которых почти не знали.

«Я ходила в садик, моим обучением и ростом занималась моя сестра Дарья», — говорит девушка.

Мать работала на местном заводе по производству стекла. Когда же потеряла работу — едва ли не единственным доходом семьи стали соцвыплаты на детей. Денег — постоянно не хватало.

«Когда мне было 8 лет, у моей матери умер ее отец, а она его очень любила. И она начала меняться. У нее начали проявляться разные моменты паранойи. Она начала заклеивать окна бумагой, спать с топорами», — вспоминает Зарина.

Реклама

Искать официальную работу мать не хотела. В конце концов, из-за долгов, в доме отрезали свет. Так и жили — в темноте и нужде

«Мать весила 40 килограммов, сестра была очень худая. Я ходила на кладбище, собирала там всякую еду, которую клали», — говорит девушка.

Семья Зарины / © ТСН

Вопрос, который постоянно задает себе Зарина — можно ли было бы что-то тогда изменить. Когда приходилось жить в таких условиях, терпеть оскорбления со стороны одноклассников, понимать — что учителя равнодушны и не помогут.

«Видимо, меня воспринимали как удлинение моей матери, потому что она вела себя странно, это я сейчас уже понимаю, и для людей все, что странно, видимо, и неприятно, вот, но никто не задумался почему-то, почему с ней такое происходит, что, возможно, человеку нужна помощь», — говорит она.

Реклама

Панические атаки матери передались старшей дочери. Из-за этого начался псориаз и что-то похожее на эпилепсию. Но вместо того, чтобы лечить, говорит Зарина, мать водила сестру в церковь изгонять бесов.

«И когда ее приводили в эту церковь, где было много людей, у нее происходили эти припадки, и это было ужасно. За день до ее смерти мама купила одну печеньку. Денег на большее не было, но она не могла есть. И вот это было или 18, или 19 декабря. Моя сестра кричала весь день и вечером она перестала кричать», — говорит она.

Дарья умерла в 22 года. Зарине тогда было 12 лет.

«Моя мама сказала, что она жива, что с ней все нормально и что ее надо положить в кровать и отогреть ее. Мы спали с мертвым человеком где-то 4-5 дней в одной кровати. Потом уже я увидела изменения на теле. И я сказала об этом маме, и она ее перенесла на ее кровать. И в течение месяца я видела, как ее тело разлагается», — вспоминает Зарина.

Реклама

Все эти недетские воспоминания о своем детстве Зарина называет тюрьмой: и тогда, когда жила с мамой и сестрой, и потом — когда уже уехала от них, но никому не могла об этом рассказать.

Всем вокруг было безразлично

Равнодушие — это слово, которое Зарина во время нашего разговора повторяет много раз. У ее матери было три сестры, которые тоже жили в Константиновке. Были соседи. Но, по ее словам, никто и никогда не предлагал помочь и даже не спросил — куда делась Дарья.

«Им не хотелось с нами контактировать. Часто мы там стояли, звонили в дверь, и они не открывали нам дверь, чтобы мама не просила у них в долг. Я два года не ходила в школу, я не мылась, мама меня не пускала на медицинскую проверку в школе. Она меня не пускала, потому что я с себя грязь счищала катушками, так я жила», — говорит Зарина.

Зарина / © ТСН

Ее мать продолжала верить, что старшая дочь жива и отказывалась обращаться к врачам за психологической помощью.

Реклама

«Я постоянно пробовала с мамой разговаривать на здоровом, так сказать, языке, что мама прошел год, она не вернется. Прошло два года, она не вернется. У нее происходили какие-то истерики, у нее поднималась очень большая агрессия», — говорит девушка.

Что было дальше?

В Киев Зарина переехала в 19 лет. Здесь была работа и здесь ее никто не знал. Несколько лет Зарина собиралась с мыслями, чтобы решиться рассказать хоть кому-то историю своей жизни.

Потом писала представителям государственных органов, искала психологов и юристов. Но почти всюду слышала отказы — кто-то просто не верил в такую историю, кто-то предупреждал, что ее могут привлечь к ответственности за сокрытие вероятного преступления.

Светлана и Дмитрий Савицкие — адвокаты, к которым также обратилась Зарина. Ее рассказ слушали почти 4 часа. Они тоже не могли поверить в ее правдивость и попросили изложить все это еще раз, но уже на бумаге. 7 самых страшных лет жизни Зарина расписала от руки. Получилось 108 страниц

Реклама

«Мы обратились в Офис генпрокурора и в Центральный аппарат полиции, но углубившись в эту ситуацию мы решили копии этих заявлений направить по месту нарушения — в Донецкую область», — говорит адвокат Дмитрий Савицкий.

Расследование дела

Тамошние полицейские — отреагировали быстро и выехали по адресу, который указала Зарина.

«По приезду на место происшествия — в квартире был обнаружен мумифицированный труп. В ходе осмотра которого — в первичном осмотре следов насильственной смерти не было и труп был направлен в бюро судмедэкспертиз для установления причин смерти», — говорит подполковник полиции, начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Павел Дяченко.

В квартире провели следственные действия. Мать Зарины допросили и отпустили, но открыли два уголовных производства.

Реклама

«Злостное невыполнение родительских обязанностей родителями или опекунами и по статье об умышленном убийстве. Подозрение не объявлено. Потому что еще недополучили полные результаты, чтобы провести анализ», — добавляет Павел Дяченко.

Все эти годы Зарина финансово помогала матери. А недавно, из-за обострения ситуации и российских обстрелов, перевезла ее из Константиновки в Киев и сняла ей отдельную квартиру. Наведывается, чтобы убрать и принести продукты. А однажды, ей даже удалось отвести мать на консультацию к частному психиатру. Тогда женщина устроила истерику.

В полиции сейчас продолжается расследование дела.

Наша встреча длилась полтора часа. За это время — Зарина заплакала лишь раз. Когда рассказывала о смерти сестры. Она признается: ей очень жаль не только Дарину, но и ту маленькую девочку, которой была сама. И которая была вынуждена научиться абстрагироваться и закрыться от всего мира — чтобы не сойти с ума.

Реклама

Сотрудники соцслужб, правоохранители, соседи, учителя, родня — почему тогда, в родной Константиновке, взрослые, которые их окружали, так и пришли на спасение. Зарина так не поняла и сейчас пытается разобраться в этом вместе с теми, кто поверил в ее историю.

Сколько продлится следствие — в полиции даже не берутся прогнозировать. Сама Зарина надеется — что маму начнут лечить, сама она сможет похоронить сестру. А люди, которую услышат эту историю и поверят ей — не будут оставаться в стороне от чужих проблем.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЛЮТЫЙ ТРЕШ! Девушка прожила 7 лет в одной квартире с телом сестры! И спала в одной постели!