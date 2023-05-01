"Я страдаю без детей": военным не дают отпуска, чтобы увидеться с родными — что говорит закон

Несмотря на то, что военные имеют право на отпуска, а закон не ограничивает их количество, они почти не могут видеться с родными.

Виталий был мобилизован в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года. Больше года он, как и многие другие мужчины в Украине, находится на службе без отпусков и выходных. Военных месяцами не отпускают из расположения роты, чтобы увидеться с родными, говорит мужчина.

Он рассказывает на своей странице в Facebook, что у него есть двое маленьких детей. Когда его мобилизовали в Вооруженные силы Украины, им было год и три. Сейчас уже два и четыре.

Давят коллективной ответственностью

"Я страдаю без детей, дети без меня. На самом деле, детей у меня отбирают. И отбирают не оккупанты, а младшие офицеры советской закваски, которые здесь управляют. Если у нас в подразделении кто-то напился, то на нас давят коллективной ответственностью. Месяц никого не выпускают из расположения роты. У меня лично никаких взысканий нет. Но это никого не интересует", — говорит Виталий.

Он вспоминает, что год назад получил нервный срыв. Его жена и дети три дня ехали из Германии, чтобы увидеться. Однако до приезда кто-то из роты напился, рассказывает военный, в результате чего его семья остановилась в ста метрах от него без возможности увидеться.

Давят страхом, что не пустят

Виталий объясняет, что чего-то требовать от командования невозможно, потому что официальных увольнений у военных нет.

"Неофициально нас отпускают примерно на 3-4 дня раз в 7-8 недель. Но постоянно давят страхом, что не пустят, что что-нибудь случится и увольнения отменят, что вообще введут казарменный режим", — пишет военный.

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Мужчина отмечает, что нет никакой связи между войной и тем, что он не имеет права быть с детьми. Семья Виталия делает все для того, чтобы видеться: жена в пятый раз приезжает за тысячу километров через три границы в соседнее село без воды и туалета просто для того, чтобы его отпустили к детям.

"Как будто я преступник, пораженный в правах. Это при том, что в других подразделениях людей между нарядами просто отпускают домой. Но там такие командиры, а тут сякие. И продолжаться это может год, три, по сути, бессрочно", — говорит мужчина.

С такой же проблемой в Украине сталкиваются многие военные. В комментариях к публикации Виталия жены мобилизованных пишут, что их дети больше года не видят отцов.

Что говорит закон

Право военных на отдых и отпуск регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Вопрос права на отпуск в военное время более урегулирован, чем вопрос о распределении служебного времени военных и времени на отдых.

Так, во время действия военного положения военные имеют право на отпуска с сохранением денежного довольствия, продолжительностью не более чем на 10 дней без учета времени для проезда.

"На часть ежегодного отпуска, при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения, по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью или для лечения после тяжкого ранения по заключению ВЛК и других уважительных причин. К таким обстоятельствам и уважительных причин можно отнести женитьбу, рождение ребенка, смерть или тяжелую болезнь члена семьи", — пояснила в комментарии ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Существует ли ограничение по количеству таких отпусков

Следует отметить, что закон не устанавливает ограничений по количеству таких отпусков в год. Он должен предоставляться в зависимости от возникновения обстоятельств, при которых военный имеет право на отпуск. Это может быть неограниченное количество раз в год, уточнила ТСН.ua адвокат.

На время военного положения право на другие виды отпусков прекращается. За исключением отпусков военным женщинам в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком.

Как военному уйти в отпуск

Для того чтобы уйти в отпуск, необходимо подать соответствующий рапорт командиру части (подразделения) с указанием причины такой необходимости, и желательно добавить документальное подтверждение необходимости в таком отпуске, отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Адвокат подчеркнула, что военный должен зафиксировать представление рапорта. Это может быть отметка на втором экземпляре рапорта о принятии воинской части, с указанием даты и лица, принимающего этот рапорт к рассмотрению.

Что делать, если в отпуск не пускают

В случае отказа в предоставлении отпуска со стороны командования военный должен настаивать на получении письменного отказа с указанием причины и обоснования отказа. Это нужно для того, чтобы военный мог обжаловать такой отказ высшему военному руководству и/или суду, пояснила ТСН.ua адвокат.

В случае нарушения норм, установленных законом, военный имеет право подавать жалобы в высшее военное руководство, Министерство обороны и если жалобы остаются неудовлетворенными или вообще проигнорированными, военный вправе обжаловать неправомерные действия или бездействие командования в суде.

"Конечно, в условиях военного времени заниматься вопросами защиты своих социальных прав и гарантий для военных почти невозможно, но системность и массовость жалоб со стороны военных может побуждать военных командиров рано или поздно соблюдать нормы законодательства", — добавила ТСН.ua Марина Бекало.

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