"Я так кричала": свидетельства очевидцев ракетного удара по Днепру, унесшему 46 жизней

Реактивные двигатели бомбардировщика Ту-22М3 загудели после обеда 14 января 2023 года. Российский борт заряжен ракетами Х-22. Пилоты и экипаж уже имеют координаты цели. С аэродрома "Шайковка" Калушской области он идет на пусковые рубежи, в сторону украинской границы. "Пуск" — короткое слово.

Цель заранее запрограммирована, и кажется, все решается нажатием кнопки. Впрочем, процесс сложнее. Летчик-штурман еще несколько минут наводится в воздухе и точно видит, куда целится. К цели ракета летит несколько минут. В этот раз это последние минуты жизни 46 человек.

Об этом говорится в проекте журналистки ТСН Натальи Ярмолы.

14 января 2023 в 15:40 российская ракета Х-22 попадает в запрограммированную цель. Днепр. Девятиэтажный дом на Набережной победы, 118. Два подъезда в прах.

Кадры годовалого сына Никиты Катя Зеленская снимает именно тогда, когда российский лётчик-штурман наводит ракету на цель. Это та самая Катя, которую вскоре покажут во всех новостях. Выжившая, проведя почти сутки под завалами без шансов позвать на помощь, потому что с рождения почти не слышит и не говорит.

Катя Зеленская / Фото: ТСН.ua

Суббота, домашний обед с мужем и их малышом на кухне четвертого этажа. Они не знают, что их квартира и есть цель. Чтобы рассказать о том ударе Кати не хватает жестов. Но вдруг прорываются слова: "Я так кричала...".

Часы в бетонной ловушке, ледяной холод и единственная мысль: где ее парни. Спасением становятся смарт-часы. Она пыталась позвонить. Спасателям удалось получить Катю через 20 часов поисков. Она последняя, кто выжил. У ее мужа и сына не было шансов. Температура тела девушки критическая – 31 градус, но она все запомнила до деталей. Особенно ясно лицо своего спасителя.

“У меня есть его фотография, я ее нашла потом. В новостях увидела его лицо. Мы общаемся”, – говорит Катя Зеленская.

Видео, где ее внук капризничает, за 15 минут до удара получила бабушка, Людмила Николаевна.

Никита Зеленский / Фото: ТСН.ua

"Они сидели за столом. Катя кормила его бананчиком, и они пили чай. И так вышло, что Катю одна плита Катю выручила, а другая плита накрыла Лешу и Никиту. 29 января должен исполниться годик”, — рассказывает пострадавшая в результате ракетного удара по Днепру Людмила Зеленская.

Саша Алифанов – оператор ТСН и этого фильма. У этого дома он вырос.

“Я был проездом в Днепре, заехал к родителям буквально на полдня. И только мы с папой заварили кофе, решили выйти на балкон, как раздался взрыв. Нас вынесло с балкона в соседнюю комнату. Мы решили эвакуироваться из квартиры, вышли на улицу. Со мной была моя камера, но я не сделал ни одного кадра, потому что у меня дрожали руки, я не мог ничего с собой поделать. Я просто видел этот ужас, который там происходил, крики людей и просто тишина. Еще не было скорых, полиции. Просто стоны и крики”, — вспоминает Саша.

Александр Алифанов / Фото: ТСН.ua

Дом в Днепре теперь разделен на два отдельных. Светлана Витальева часто сюда наведывается. А ее сестра Анна пришла впервые за почти два года. Здесь в момент удара были их родители и муж Светланы.

"Я подходила, смотрела на все это, плакала, разговаривала с ними", — говорит Светлана Витальева.

Эту квартиру семья приобрела за две недели до удара.

"Они там не жили, там были их вещи. Они в этот день не должны были быть, потому что за четыре дня до этого у мамы был день рождения и мы собирались его праздновать”, — рассказывает пострадавшая в результате ракетного удара по Днепру Анна Витальева.

Анна Витальева / Фото: ТСН.ua

Их квартира на пятом этаже стала эпицентром попадания. Не только распознать, а хотя бы найти следы их присутствия было почти нереально.

“Мы просматривали все фото сначала, чтобы узнать. Я по фото не смогла узнать маму. У мамы были очень специфические большие пальцы на руках и послеоперационный рубец. Я попросила, чтобы посмотрели, прооперирована ли она. Мне потом сказали, что да. А по поводу мужа и отца, сдавала ДНК я и старший брат моего мужа", — рассказывает потерпевшая в результате ракетного удара по Днепру Светлана Витальева.

ДНК мужа и папы Светланы найти не удалось.

"Потом уже, когда все вывозили на полигон и отдельно разбирали, привозили то, что находили, то я нашла вещи мужа, его кошелек, кошелек папы и все его документы, и папин телефон, который и первый вечер, когда включили, заработал", — говорит Светлана Витальева

Светлана Витальева / Фото: ТСН.ua

Двор дома стал местом прощания и воспоминаний.

"Я понимаю, что чувство мести – это не очень хорошо. Но оно все равно облегчение какое-нибудь. Оно не вернет никого, но хочется, чтобы эти люди тоже понимали, что они творят. Потому что мой отец и муж остались здесь навсегда”, – рассказывает Светлана Витальева.

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