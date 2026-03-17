"Я так ждала, сын": домой вернулся воин, которого "похоронили" в 2023 году - щемящее видео

Назарий Далецкий с мамой

Назарий Далецкий, который вернулся из российского плена, приехал в родное село на Львовщине. Мужчину 2023 года признали погибшим и даже похоронили, однако все это время он был в плену.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Военнопленный вернулся домой

Назар Далецкий попал в плен еще в мае 2022 года. 5 февраля 2026-го он наконец вернулся в Украину. После месяца реабилитации его на одни сутки отпустили домой, в родное село Большой Дорошев.

Назар Далецкий, военнослужащий: «Я уже с 5 часов не сплю, уже жду. Это сколько вы не были дома, если все посчитать? С 3 мая 22-го года».

Пока Назар выживал в российских застенках, его мама Наталья была в трауре. В 2023 году ей выдали тело, которое, согласно экспертизе Харьковского криминалистического центра, на 99,99% совпадало с ее ДНК. Сына похоронили рядом с могилой отца.

Как Назар узнал о собственной смерти

Когда во время обмена представители Координационного штаба сравнивали фото Назара с живым бойцом перед ними, они сами не верили своим глазам. Назару же сообщили: его похоронили почти три года назад.

Назар Далецкий: «Они сначала сами не верили, что это я. Смотрели на фотографию и на меня — это точно он. В автобусе меня отключило… Сосед говорит, что я был белый. А тогда, когда маму набрали, я сказал, что живой, руки-ноги на месте, все нормально».

Назар уже просмотрел видео с собственных похорон в YouTube. Говорит, было трудно видеть, как все село встречало его на коленях.

Встреча с родными

На въезде в село Назара встретила сестра. Брат попросил ее об особой детали — найти мамины любимые цветы, ромашки. В марте это было почти невозможной задачей, но она справилась.

Наталья Далецкая, мама Назара: «Неужели это ты? Я так ждала тебя… Это точно ты?».

Наталья признается: ей не разрешили открыть гроб во время захоронения в 23-м году, мол, тело сильно обгорело. Теперь она не отпускает сына ни на минуту.

Почему тест ДНК ошибся

Этот случай стал резонансным для всей системы МВД. Оказалось, что случилась чрезвычайно редкая ситуация — так называемое «математическое совпадение».

Представитель МВД: «У каждого гена есть локусы — это как почтовый адрес гена. Здесь по 24 локусам неизвестное тело полностью совпало с ДНК матери Назара. Совпадение было 99,9998%. Это впервые в истории нашей работы, вероятность такого — один на миллион».

Из-за этого прецедента МВД теперь пересматривает идентификации 2022-2024 годов, где вывод делался только по одному родственнику. Теперь обязательным является ДНК обоих родителей или дополнительные экспертизы (стоматологическая формула, отпечатки пальцев).

Борьба с бюрократией

Впереди у Назара не только лечение — из-за пыток у него травмированы колени и ключица — но и юридическая борьба.

Назар Далецкий: «Меня еще сейчас нет, я еще похоронен. Суд будет 27 марта. Как признает меня живым, тогда за месяц времени сделают документы. Тогда уже буду жив, тогда и воскресну».

На кладбище фамилию Назара с креста уже сняли. Тело эксгумировали. Кто на самом деле был похоронен в могиле рядом с отцом Назара — теперь будут выяснять с помощью новых экспертиз.

За общим столом Наталья, которая не пела почти четыре года, наконец начинает песню.

