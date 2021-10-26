"Я такого еще не видел": врач рассказал о новом "Дельте"-штамме коронавируса, который уже в Украине

"Я такого еще не видел": врач рассказал о новом "Дельте"-штамме коронавируса, который уже в Украине

Мутация нового и опасного штамма "Дельта" уже активно распространяется по территории Украины.

В Украине циркулирует новый мутированный штамм коронавируса "Дельта". Этот вариант вируса распространяется быстрее всех предыдущих и еще более заразен.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"К сожалению, действительно у нас есть новый штамм вируса, который просто мегаскоро распространяется, на который мы, медики, не рассчитывали", – рассказывает нам врач.

По его словам, избежать инфицирования новым вариантом вируса будет крайне сложно, ведь он более заразен, чем tuj предшественник.

"То, что я вижу по пациентам, то я такого еще не видел, — это настолько все стремительно в смысле распространения (вируса — Ред.) и настолько четко это инфицирует человека, что здесь без комментариев. То есть если раньше еще были шансы, что кто-то не заразился, то сейчас практически почти все заражаются ”, – говорит медик.

По словам Тараса Жиравецкого, новый мутированный штамм коронавируса, зафиксированный на территории Великобритании, застал врасплох наших медиков и власть, ведь распространяется чрезвычайно стремительными темпами.

"Распространяется мегаскоро, поэтому мы и не могли спрогнозировать. Здесь оно взорвало, такое впечатление, что произошел взрыв бомбы", — подытожил врач.

Напомним, более заразный штамм коронавируса обнаружили ранее британские ученые. По данным специалистов из Кембриджа и генетиков из Лондона, мутация, получившая название AY.4.2, заразнее "Дельты" на 10-15%. Если эти выводы будут подтверждены, то этот штамм станет самым заразным с самого начала пандемии.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что начавшаяся с Британии мутация "Дельты" сегодня уже находится на территории нашей страны. Речь идет прежде всего о Западной Украине, в частности о Львове и Тернополе.

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