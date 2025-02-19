"Я такого еще не видел": жители Одессы рассказали о массированном обстреле города (фото, видео)

Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 4 человек, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Четверть города без тепла и электричества. Враг массированно атаковал город ночью. Обстрел беспилотниками длился более трех часов.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Россия в Одессе атаковала энергетическую инфраструктуру. Предварительно известно, что враг ночью выпустил по Одессе два десятка ударных беспилотников, часть из них удалось сбить, но боевые части при падении взрывались. Люди, с которым нам удалось пообщаться, рассказывают, что это был самый массовый налет за все время полномасштабной войны.

Вот что рассказывают жители Одессы:

"Я еще такого, как вчера было, никогда не видел. Где-то восемь или девять прилетов в одном районе". Житель Одессы

"Это произошло где-то в половине одиннадцатого вечера и все выбежали в подъезд. Вырывало все окна, от последующих ударов все это разлетелось. Мебель попадала, дверь выбила межкомнатную. Даже в ванной комнате вытяжка сверху также снесло ее. А говорят ванная безопасное место". Жительница Одессы рассказала об обстреле

Известно, что 4 пострадавших, среди которых и ребенок, сейчас находятся в больнице. Их травмы средней степени тяжести. Много разрушений в детской поликлинике, рядом с которой взорвалась боевая часть "Шахеда", сокрушило и фасад и окна.

ТСН удалось побывать также на территории детского сада. Там с обеих сторон воронки от взрыва, а взрывная волна была так мощна, что разбило все окна. Повреждены даже стены здания. Работники, которые сейчас убирают последствия, общались с журналистами со слезами. Говорят, внутри все было создано их руками, а сейчас практически ничего не осталось. Много разбитых окон и в близлежащих домах. На сегодняшний день без света и отопления – более двухсот тысяч одесситов. А на улице – минусовые температуры.

"В этом микрорайоне школы и детские сады работать не будут, но на их базах будут работать "пункты несокрушимости", где можно будет обогреться получить там какую-то помощь. Если нужно – что-то разогреть, будут буржуйки работать. У нас такого еще не было, я так думаю, что здесь несколько тысяч окон и балконов", – говорит председатель Киевской райад.

Сейчас идет заседание комиссии, которая будет решать, что делать с отоплением. Теплоноситель из системы иногда сливают, а где возможно – запустят насосы, чтобы жидкость не замерзла и не повредила всю систему.

ТСН новости 10:00 19 февраля. Первые слова Келлога в Киеве! Одесса обесточена!

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Напомним, ночью в Одесской области после взрывов частично исчез свет. Кроме того, отсутствует электро, вода и теплоснабжение в большой части домов».

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