"Я тебе в*бу": во Львовской области 17-летний задержанный устроил дебош и угрожал справить нужду на полицию

"Я тебе в*бу": во Львовской области 17-летний задержанный устроил дебош и угрожал справить нужду на полицию

За подростка вступилась его бабушка, которая заявила, что полиция его просто провоцирует.

В г. Турка Львовской области 17-летний парень избил несовершеннолетнего. После того, как его задержала полиция, он вел себя неадекватно: ругался и требовал, чтобы правоохранители "постирали его куртку".

Об этом в Facebook сообщила сестра потерпевшего Яна Тиндик.

Девушка рассказала, что 17-летний подросток в центре города избил ее несовершеннолетнего брата. Нападающего задержала полиция и увезла в больницу, однако после задержания он неадекватно себя вел.

"17-летний парень избил в центре города моего брата. Мы благодарим знакомым, классному руководителю, маминой подруге, что сразу сообщили нам", — написала Яна Тиндик.

Также девушка опубликовала видео, как парень общается с полицией. Он ругался, пытался побить копов и требовал, чтобы те "постирали его куртку".

"У тебя есть три секунды, чтобы мне куртка была вымыта и вычищена", — кричал подросток, бросая свою одежду в полицию.

За парня вступилась его бабушка, которая заявила, что полиция просто провоцирует подростка. Вместе с тем правоохранители вели себя сдержанно. Впоследствии парень хотел выйти на улицу, однако из-за того, что копы его не выпускали, он угрожал справить на них нужду.

В Нацполиции Львовской области в комментарии ТСН.ua подтвердили, что молодой человек при задержании в г. Турка действительно устроил дебош, однако обстоятельств события там не сообщают.

"Такой факт действительно был", — сообщила нам пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

Во Львовской области 17-летний парень после задержания напал на полицию

Напомним, в Бердянске оштрафовали водителя, потому что его авто похоже на полицейское.

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